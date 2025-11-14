El aeropuerto Alicante-Elche alarga el verano y cierra octubre con cerca de 2 millones de pasajeros

El aeropuerto alicantino no se baja del carro de los records desde hace tiempo. Este jueves se han hecho públicos los datos de octubre y la terminal Miguel Hernández vuelve a registrar récord de tráfico mensual, lo ha hecho durante todos los meses del año. En concreto, pasaron por el aeródromo 1.902.792 pasajeros, un 5,9 % más que el año pasado. El tráfico internacional experimentó un crecimiento del 7,3 % con 1.682.560 usuarios, mientras que el nacional registró 217.233 viajeros, un 4,5 % menos.

Estas cifras son propias de la temporada de verano, pues la barrera de los dos millones es propia de los meses más activos. Así que sin ruborizarse, se puede apuntar a que el aeropuerto es uno de los agentes que hay detrás de las desestacionalización turística y de la prolongación de la temporada alta, como bien indicaba Hosbec recientemente.

Dentro del mercado internacional, Reino Unido lideró el tráfico de octubre con 631.771 viajeros; seguido de Alemania, con 129.127; Países Bajos, con 118.996; Bélgica, con 98.841; y Polonia, con 91.695. En cuanto a las operaciones, el aeropuerto alicantino registró el octubre con más movimientos de su historia y gestionó un total de 11.931 vuelos, lo que implica un incremento del 6,1 % respecto al mismo mes de 2024.

Respecto a la línea ascendente del año, los datos confirman un acumulado de 17.220.070 pasajeros a falta de dos meses para cerrar el año, lo que supone un incremento del 8,3 % respecto a este mismo periodo en el ejercicio anterior. Respecto a los vuelos, desde enero hasta octubre se operaron un total de 107.455 movimientos, un 8,2 % más que en 2024.

Dos decenas de millones

En esa escalada de cifras lo que parece casi hecho es que, por primera vez, en la historia el aeropuerto Alicante-Elche superará la barrera de los 20 millones de pasajeros este año. La cifra no solo supondrá reventar las estadísticas del ejercicio anterior, sino situar al aeródromo en la tesitura de agilizar todas las mejoras previstas antes del proyecto de ampliación.

El sector sostiene esta previsión tras conocer las reservas de asientos para denominada temporada de invierno y tras comprobar en la feria de Londres que los operadores mantienen en la base alicantina un punto de crecimiento. En el avance de previsiones, Aena apuntó una programado en el Miguel Hernández 8,2 millones de asientos -entre llegadas y salidas- y alrededor de 44.200 vuelos comerciales para la temporada de invierno, que dará comienzo este domingo 26 de octubre y se prolongará hasta el próximo 28 de marzo de 2026. Respecto a la temporada pasada significa un incremento del 10,2 % en plazas ofertadas y del 9,1 % en las operaciones programadas.

En el epicentro sigue estando en Europa. El continente europeo aglutina, con un 93 %, el grueso de las plazas que se disparen por encima del 6,8 millones de plazas canalizadas a través de 158 rutas.