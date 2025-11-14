ALGÈMICA: ciencia, alma y coherencia

La compañía se enfrenta a un sector que vive un momento de expansión, pero también de desorden. “El principal reto es poner orden y rigor científico en un mercado donde la oferta crece más rápido que el conocimiento”, advierte Maria Cosp, coordinadora del departamento de desarrollo y formación. Frente a una avalancha de productos sin suficiente evidencia o trazabilidad, ALGÈMICA opta por avanzar sin perder su esencia: ciencia con alma. Los objetivos de ALGÈMICA están tan claros como conectados con su filosofía. En primer lugar, seguir innovando sin caer en tendencias pasajeras, manteniendo los estándares de calidad más altos y siempre desde la coherencia fisiológica. “No innovamos por moda: lo hacemos desde la ciencia y con responsabilidad”, afirma Maria Cosp.

Además, la empresa quiere llevar su modelo cada vez más cerca de las personas. El propósito no es convertirse en una gran compañía en tamaño, sino en una gran empresa en calidad profesional y humana. “Queremos que cada persona en España tenga cerca una Farmacia ALGÈMICA, con farmacéuticos especializados en salud integrativa”, explica.

En paralelo, el compromiso con el entorno se mantiene firme: envases reciclables, proveedores locales, baja huella de carbono y una apuesta decidida por la economía circular. “Somos científicos, somos personas y somos territorio”, resume con convicción

La innovación es un pilar esencial de su estrategia futura. Gracias a su colaboración con universidades como la UB, la UdL y centros como el IRBL, ALGÈMICA está colaborando en el desarrollo de materias primas propias de alta tecnología. Lo hace junto a la empresa IRUNDIT BIOACTIVE SL, y ya cuenta con dos patentes registradas, entre ellas MINUDIK®, un vehículo de exo-distribución pionero.

De la farmacia comunitaria al modelo de salud del futuro

El camino de ALGÈMICA comenzó en el entorno más cercano de la salud, el de la farmacia comunitaria. En 2018, un grupo de siete farmacias impulsó una prueba piloto con un objetivo común: crear una línea de suplementación realmente efectiva, transparente y fácil de trabajar tanto para el profesional sanitario como para el paciente. La necesidad era evidente y compartida: recuperar el rigor en un ámbito saturado de mensajes confusos.

A partir de esa semilla, y gracias al boca a boca entre farmacéuticos, ALGÈMICA ha crecido de forma orgánica hasta formar una red de más de 200 farmacias. Todas comparten una misma visión: la farmacia como eje central del cuidado, un lugar de confianza, conocimiento y acompañamiento. “Queremos empoderar al farmacéutico, devolviéndole el rol que históricamente le pertenece: el de auténtico agente de salud”, afirma Maria Cosp. Para ello, ALGÈMICA acompaña a cada farmacia, la forma, la escucha y la integra en una red profesional que une ciencia y humanismo.

El Premio Innovación en Suplementación Evolutiva no solo reconoce un producto o una marca, sino una filosofía de trabajo y una forma de entender la salud. “Para ALGÈMICA, este premio representa mucho más que un reconocimiento por una trayectoria fundada en la pasión. Es la confirmación de que otro modelo de salud es posible: uno basado en el rigor, la empatía y el territorio”, señala Maria Cosp. “Este premio lo dedicamos a ellas: las farmacias ALGÈMICA que cada día demuestran que se puede cuidar con rigor, conciencia y alma. Y eso, sin duda, es lo que da verdadero sentido a nuestro trabajo”, afirma.

Y es que no es solo una forma de trabajar, es una manera de estar en el mundo. En cada nueva fórmula, en cada farmacia que se suma al proyecto, la marca reafirma su compromiso con una suplementación que no busca seguir tendencias, sino aportar soluciones reales. Lo suyo no es volumen, es visión. No es producto, es acompañamiento. Y, por encima de todo, es la certeza de que la innovación más valiosa es la que mejora la vida de las personas