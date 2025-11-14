Gioseppo apunta a Estados Unidos y México para crecer

La firma ilicitana de calzado Gioseppo se prepara para dar el gran salto. La compañía de la familia Navarro Pertusa ha puesto en marcha un nuevo plan estratégico con el que prevé superar los 70 millones de facturación en 2027. Una cifra que prácticamente supondrá duplicar los 38,9 millones de euros con los que cerró el año pasado.

Un plan que apuesta por seguir reforzando el canal online, que tan buen resultado les está dando, pero también el inicio de su expansión a nuevos mercados al otro lado del Atlántico y, en particular, en Estados Unidos y México. Así lo ha explicado a este diario el consejero delegado de la firma, Germán Navarro, que también incluye en esta estrategia el relanzamiento de dos de sus marcas, la de zapatillas para el hogar Hot Potatoes y la de alpargatas de estilo mediterráneo, La Siesta.

En cuanto a los resultados del año pasado, Gioseppo alcanzó una cifra de negocio consolidada de 38,9 millones de euros, lo que supuso un ligero incremento del 1 % sobre el ejercicio anterior. Sin embargo, el beneficio neto se redujo más de un 31 %, hasta los 2,3 millones, por el aumento de costes y, sobre todo, por las inversiones que realizó la compañía para acometer su nuevo plan estratégico. Fue un año de "preparar los motores", asegura el ejecutivo, que destaca el buen desempeño que está cosechando la firma en este 2025.

De esta forma y a falta de tan solo unas semanas para que el grupo cierre sus balances -la firma finaliza su año fiscal a 30 de noviembre-, Navarro prevé alcanzar los 45 millones este año (50 millones, si hablamos de facturación agregada, en lugar de consolidada), con un beneficio también al alza.

Una progresión que confía en mantener para 2026 y 2027, hasta llegar a unas cifras de entre 70 y 75 millones de euros, en el último de estos años.

Estrategia

Para ello, la compañía seguirá reforzando sus mercados tradicionales en España -que aporta más de la mitad de las ventas- y en el sur de Europa, donde tiene una presencia destacada en Italia, Grecia y Portugal.

Pero, además, quiere dar el salto a América, donde el año pasado abrió una filial en Estados Unidos, que ha empezado a operar este ejercicio y con la que ya ha logrado sus primeras cien cuentas de clientes, según el ejecutivo. "Gioseppo tiene un producto con un ADN único y esto puede suponer muchas oportunidades de mercado como el americano, que puede tener sus propios gustos, pero que es un mercado de 250 millones de consumidores", apunta el CEO de la compañía sobre esta aventura, que reconoce que no llega en el mejor momento por los aranceles de Trump, aunque confía en que la situación de incertidumbre generada por el cambio de política de la administración norteamericana pase pronto.

Uno de los departamentos de Gioseppos, en imagen de archivo. / ANTONIO AMOROS

Además de Estados Unidos, este mismo año han abierto en México, donde también esperan tener un importante recorrido a medio y largo plazo. Desde allí también atacarán otros mercados en Latinoamérica, aunque en menor medida.

El plan estratégico también mantiene la apuesta por seguir creciendo en el canal online, donde acaban de poner en marcha una nueva tienda en Shopify, que consideran que puede ser también clave para apoyar esta diversificación internacional.

Relanzamiento

Por otro lado, la firma ha apostado por el relanzamiento de algunas de sus marcas complementarias a la principal, que sigue siendo Gioseppo. Así, hace solo unas semanas presentaban el nuevo estilismo de Hot Potatoes, la marca más irreverente del grupo, especializada en el diseño y fabricación de zapatillas para el hogar, que también cuenta ya con su propia página web.

Para el próximo año también prepara el relanzamiento de La Siesta, la gama de espadrilles o alpargatas de estilo mediterráneo que puso en marcha para competir en este segmento y que se encuentra en pleno proceso de remodelación.

Con todos estos mimbres, la compañía ilicitana también prevé una mejora "sustancial" de la rentabilidad en los próximos ejercicios, aunque en este caso Germán Pertusa prefiere no aventurar una cifra concreta.

Gioseppo es una empresa familiar de calzado fundada en 1991 por José Navarro y Esperanza Pertusa en Elche. Nació como una pequeña distribuidora y evolucionó hasta convertirse en una compañía internacional con presencia decenas de países. Ahora es la segunda generación la que está al cargo de la compañía.