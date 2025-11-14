Montero aplaza una vez más la reforma de la financiación: queda fuera de la cita con las comunidades

No habrá un nuevo modelo de financiación autonómica, al menos por ahora. La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este viernes en Sevilla que, aunque actualizará el momento en el que se encuentra su equipo en esta materia, en la reunión que el lunes mantendrá con las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no pondrá ninguna propuesta sobre la mesa.

La líder de los socialistas andaluces ha participado en la inauguración de la 19ª Feria Provincial de Mujeres Empresarias en Sevilla, organizado por la Diputación de Sevilla, y la pregunta era evidente: ¿Qué pasa con la financiación autonómica? Sin embargo, la ministra ha pospuesto este debate, sobre el que solo trasladará el trabajo que se está realizando. Sobre la mesa estará, sin embargo, la propuesta de déficit y el techo de gasto para los presupuestos.

La ministra ha recordado que no son las comunidades autónomas quienes deben aprobar el modelo de financiación, sino que es el Congreso de los Diputados el que debe darle luz verde a la medida. "No me resigno nunca peleo hasta el último balón", ha asegurado. Pese a todo, la socialista ha vuelto a lanzar la pelota a los populares, a los que ha pedido que consensúen "una posición dentro del partido".

Choque con el PP

La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera está marcada por los últimos acuerdos sobre "la singularidad" catalana que rechaza el PP. Esta medida supone cambiar los actuales criterios de equilibrio territorial y de reparto de los fondos, abogando por conceptos como el principio de ordinalidad, lo que ha provocado la negativa en boque de los barones del PP.

"Nunca me voy a resignar a que el partido con más presencia en los gobiernos autonómicos se borre del debate de financiación", ha defendido. Así, ha recordado que esta fue la primera propuesta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le presentó al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, Montero ha denunciado que los populares "utilizan la financiación solo para confrontar".

Con todo, ha animado una vez más a Feijóo y al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno a poner de acuerdo a los suyos: "Es fundamental que el PP adopte una posición única como partido en relación a la financiación". De esta forma, ha lamentado que los populares no tienen "ningún" voto orientativo, ya que cada comunidad autónoma aboga por un criterio distinto.

Cuenta atrás para los presupuestos

Una vez se haya reunido con las comunidades, la responsable de presentará en el Consejo de Ministros su propuesta de presupuestos para 2026. Eso sí, la ministra no ha confirmado cuándo podrá llevar las cuentas al Congreso de los Diputados. De hecho, en La Moncloa no hay prisas ante las dificultades de negociación con sus socios.

Montero no piensa dejar nada al azar. "Son unas cuentas muy importantes lo que creo que tienen que extraer es que el diálogo hasta la extenuación", ha explicado para asegurar que esta "es la única fórmula". Su aprobación llega en un momento complicado para el PSOE en el Congreso tras el rechazo de Junts, aunque el apoyo de los independentistas a evitar la prórroga de las nucleares deja una ventana abierta en las cuentas.