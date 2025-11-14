Este es el requisito que tendrán que cumplir desde este viernes en Alicante todos los hogares que tengan empleadas domésticas

Ya es obligatorio. Los hogares que cuenten con personas empleadas en el servicio doméstico tienen que contar desde este viernes que con una evaluación de los riesgos laborales, en lo que supone una iniciativa destinada a prevenir y evitar accidentes de trabajo. La medida afecta a 8.300 trabajadoras de la provincia de Alicante, y aquellos empleadores que incumplan la normativa gubernamental se exponen a sanciones que oscilan entre 2.451 y 49.180 euros. Los sindicatos han mostrado su satisfacción por la aplicación de esta orden, si bien resaltan la necesidad de articular mecanismos que permitan combatir el alto nivel de economía sumergida que existe en este ámbito laboral.

Este viernes 14 de noviembre finalizaba el plazo para que los empleadores que cuentan con personal doméstico realizaran una evaluación de los riesgos laborales, informando sobre ello a sus trabajadores, que en su inmensa mayor parte son mujeres. Se trata de una iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que quedaba recogida en un real decreto publicado el pasado 10 de septiembre, por el que se regula la protección de la seguridad y la salud en el ámbito del servicio del hogar familiar.

Una empleada del hogar realizando sus tareas. / INFORMACION

Con esta orden específica armonizada con la normativa general de prevención de riesgos laborales, lo que se busca es que este colectivo, altamente feminizado, acceda a unos derechos tan básicos como la protección de la salud en su puesto de trabajo, de los que hasta ahora estaba excluido.

El INSST, a través del portal Prevencion10, facilita una herramienta para poder realizar la evaluación de riesgos laborales, la cual lleva ya en funcionamiento desde hace seis meses, Se accede de forma sencilla e intuitiva, contestando las preguntas que se van realizando en función de las tareas que realizan las personas contratadas. Además de obtener la evaluación, se proponen medidas que han de implementarse y la información que debe entregarse a las trabajadoras, lo que mejora sus condiciones de seguridad y salud.

El planchado es una actividad que entraña riesgos. / Ricardo Rubio / EP

Las sanciones previstas en caso de incumplimientos oscilan entre los 2.451 y los 49.180 euros, en función de la gravedad de la infracción.

La nueva normativa gubernamental afecta a las 378.000 trabajadoras que están registradas en el sistema especial de empleadas del hogar a nivel nacional, de las cuales cerca de 8.200 pertenecen a la provincia de Alicante.

Los sindicatos han mostrado su satisfacción por la aplicación de esta iniciativa. Así, la secretaria general de UGT en l'Alacantí y Les Marines. Yolanda Díaz Serra, ha destacado la importancia de que este colectivo no se quede al margen de la prevención de riesgos laborales, en lo que da definido como "un avance histórico".

También ha defendido que el proceso se implemente de forma paulatina y didáctica, a la vista de los problemas que está habiendo para acceder a la web habilitada a tal efecto debido a una sobresaturación coincidente con el final del plazo. "Hasta que no esté disponible a pleno rendimiento y todos los empleadores puedan acceder de forma efectiva, esta obligatoriedad debe quedar en suspenso", ha reclamado.

Violencia

Por su parte, la secretaria de CC OO en la misma demarcación, Eva Calleja, también se congratula por la iniciativa, aunque pide que se complemente con protocolos contra el acoso y la violencia, dado que, explica, "hablamos de un colectivo muy desprotegido, al desarrollar su actividad en domicilios".

Desde ambos sindicatos también se reclama la articulación de medidas que sirvan para combatir la economía sumergida en este ámbito laboral. Según Calleja, "las empleadas son principalmente inmigrantes, que la actual ley de extranjería deja en el limbo los primeros años. Es por ello por lo que sería necesario proceder a una reforma que permitiera regularizar su situación".