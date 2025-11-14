El vino de Alicante cierra la vendimia con una cosecha de uva de 15 millones de kilos

La Denominación de Origen Vinos de Alicante ha cerrado la vendimia con una cosecha de 15.176.214 kilos de uva de vinificación. Pese a que las perspectivas eran mejores, al final el incremento de la producción ha sido de solo un 4 % con relación al año pasado, que marcó un mínimo histórico por la grave sequía.

Este 2025, las lluvias de primavera han ayudado a la recuperación de ciertas viñas que estaban al límite, pero aún así, no supone un mayor crecimiento. “Lo importante ahora es recuperar plantas y esperar a ver cómo se comporta el clima y qué ciclo de agua se consolida” según los técnicos del Consejo Regulador a la vista de los difíciles años que se han presentado. “Tenemos ante nosotros años con cambios de variables importantes que van a configurar un nuevo escenario del cultivo en este territorio”, añaden.

Vendimia en las instalaciones de Casa Sicilia. / PILAR CORTES

La principal comarca productora ha sido el Medio Vinalopó, que agrupa el 60,52 % de la producción y que ha sido la que menos agua ha recibido este año. Por su parte el Alto Vinalopó recoge el 30 %, la Marina Alta un 8,58 % (con la especialización de la moscatel), la Marina Baja un 0,51 % y el resto quedan entre zonas de montaña o en Elche.

Es importante destacar la mayor recuperación de moscatel, que tan afectada se vió el año pasado, así como la extrema sanidad que ha tenido toda la uva en general y muy buenas expectativas de calidad que presentan las tintas, tanto para rosados como para otras categorías de vinos. El grado Baumé medio se ha situado en 13,37º, lo que indica ese buen compartimiento en general.