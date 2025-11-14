Las XL Jornadas de Alicante sobre Economía Española analizarán la transformación del país en los últimos 40 años

La Universidad de Alicante acogerá los próximos 20 y 21 de noviembre las XL Jornadas de Alicante sobre Economía Española, donde se analizará la evolución del país en los últimos 40 años y que incluirán, también, un homenaje a la profesora Gloria Pardo, fallecida el año pasado, con la concesión a título póstumo de la medalla de oro de las jornadas.

De esta forma, los organizadores -el Instituto de Economía Internacional de la UA y la Asociación Libre de Economía (ALdE)- reconocen la trayectoria de quien dirigió tanto el instituto, como las propias jornadas en numerosas ocasiones y destacó por sus estudios sobre el sistema financiero, entre otras materias. Pardo también fue directora de su Máster en Comercio Internacional, así como del Departamento de Análisis Económico Aplicado y fue recientemente homenajeada también por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

De esta forma, excepcionalmente este año se concederán dos medallas, ya que además de este reconocimiento póstumo, también recibirá esta distinción José Carlos Fariñas, que impartirá la Lección Fuentes Quintana.

Ponentes

Bajo el título "40 años de Jornadas de Alicante: la gran transformación económica de España (1985-2025)", las jornadas dirigidas por José Manuel Casado e Hipólito Simón -con la colaboración de Jesús Navarro-, contará con un nutrido grupo de expertos y expertas que harán balance de los cambios que ha experimentado la economía española y analizarán los retos a los que se enfrenta en cada una de las dimensiones analizadas.

Entre otros, Javier Pérez, recientemente nombrado Director General Adjunto de Economía del Banco de España, impartirá la conferencia "La política monetaria en los últimos 40 años y los retos actuales"; José Carlos Díez (Universidad de Alcalá) impartirá la Lección Emilio Ontiveros ("Trumpflación, la deuda y el dólar"), y el Director General de Innovación de la Generalitat Valenciana, Juan José Cortés, moderará una mesa redonda en la que Andrés Pedreño, Manuel Desantes y Aurelio López-Tarruella analizarán los retos a los que se enfrenta la Unión Europea en materia de inteligencia artificial ("Regular sin frenar: el desafío europeo ante la inteligencia artificial y la automatización. Cómo equilibrar la gestión del riesgo con el impulso innovador frente a EE.UU. y China").

Las Jornadas cuentan con el patrocinio de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana y la Autoridad Portuaria de Alicante, con el patrocinio de Manolet Almonds, el Ilustre Colegio de Economistas de Alicante y Fundación Cajamurcia, así como con la colaboración del Consejo de Estudiantes, la Delegación de Estudiantes de Económicas, la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, el Vicerrectorado de Investigación, la cátedra Germán Bernácer y el Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante.