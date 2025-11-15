La Barbera dels Aragonés: el corazón del corredor cultural de La Vila Joiosa

En pleno parque de la Barbera, a cinco minutos a pie del mar y del casco antiguo, se alza una de las joyas más singulares de La Vila Joiosa: la Casa Museo La Barbera dels Aragonés. No es solo una casa señorial bien conservada; es un lugar donde el tiempo parece haberse detenido en el siglo XIX y, al mismo tiempo, uno de los espacios más vivos y activos de la ciudad, corazón del corredor cultural y escenario de algunos de sus momentos más especiales del año.

Cruzar el umbral de la Barbera es entrar en la intimidad de una gran casa de campo mediterránea, convertida con los siglos en residencia noble. Durante generaciones perteneció a la familia Aragonés, terratenientes que ejercieron cargos políticos y militares desde la Baja Edad Media hasta el siglo XIX. La tradición sitúa el origen del linaje en el siglo XIII, por las referencias de la llegada del caballero templario Juan Aragonés junto a Jaime I. De ahí que la cruz del Temple forme parte del escudo familiar y aparezca en distintos objetos de la casa, recordando que la historia de La Vila también se ha escrito mirando al mar y a la frontera.

El edificio se levanta a finales del siglo XVI y sufre una gran reforma en el XVIII, cuando se añade la crujía delantera, el elegante riu-rau del piso superior y la torreta. La organización interna explica muy bien la vida de una gran explotación agrícola: la planta baja, destinada al servicio y al despacho de los asuntos de la finca; la planta noble, como segunda residencia de la familia; y, en lo alto, la arcada del riu-rau, donde se secaba la pasa, y la cambra agrícola, almacén de cereales, almendra, vino, aceite o seda. Ese riu-rau, el más meridional documentado, da testimonio de la importancia que tuvo la elaboración de vino y pasa en la Vila Joiosa y en Marina Baixa hasta finales del siglo XIX. La torreta recuerda otra dimensión del paisaje: servía para vigilar las tierras y prevenir incursiones berberiscas y bandoleros, uniendo la vida cotidiana del campo con la historia convulsa del litoral mediterráneo.

El entorno completa la experiencia. El parque de la Barbera conserva parte del antiguo huerto y jardines: acequias por donde corre el agua, árboles frutales, plantas aromáticas y un amplio patio conocido como el de Doña Concha, con su aljibe. Es un auténtico oasis verde en medio de la ciudad, un lugar donde el visitante puede detenerse tras la visita guiada, escuchar el agua y entender cómo se ha vivido durante siglos en este paisaje de huertas junto al mar.

En el interior, la sensación es la de entrar en una casa detenida en el tiempo. Mobiliario original, suelos de baldosa recuperados baldosa a baldosa, vajillas históricas —incluidas piezas de la Cartuja—, lámparas, cuadros, documentos y una colección excepcional de indumentaria permiten imaginar el día a día de la familia. Las paredes muestran los rostros de varias generaciones de los Aragonés, desde militares y diputados del siglo XIX hasta la última rama de la familia, extinguida en 1992. Es una casa habitada por los recuerdos, y el visitante tiene la impresión de que, en cualquier momento, alguien va a entrar por la puerta.

Uno de los elementos más singulares de la Barbera es su importante colección de grafitis históricos. En paredes de servicio, pasillos y estancias altas se conservan inscripciones, cuentas y, sobre todo, decenas de dibujos de barcos: galeras, jabeques, laúdes, navíos de línea… una auténtica flota grabada a mano entre los siglos XVII y XIX. Esos barcos dibujados hablan de la fuerte vocación marinera de La Vila, de su puerto, de su pesca, de su comercio y del corso que marcó durante siglos la vida de la ciudad. En una misma visita, el viajero descubre la casa de campo y, en sus muros, el «puerto interior» que refleja el Mediterráneo histórico que se veía desde sus ventanas.

La musealización de la Barbera se hizo con un rigor casi arqueológico. Antes de abrirla al público, se vació la casa por completo, se desmontaron suelos y tejas numerándolos uno a uno, se inventarió el contenido con precisión topográfica y se reconstruyó el árbol genealógico de la familia cruzando archivos parroquiales y documentación nobiliaria. El objetivo era claro: conservar la esencia de la casa tal como la vivieron sus propietarios. Desde 2005 funciona como casa museo, y desde 2009 está reconocida oficialmente como Museo de la Comunitat Valenciana. Forma parte de Vilamuseu, la red de museos y monumentos de Villajoyosa, referente internacional en accesibilidad y diseño para todos.

La visita a la Barbera se realiza principalmente mediante visitas guiadas organizadas por Vilamuseu, con horarios de temporada, atención en varios idiomas y recursos adaptados para distintos públicos. No es una visita «solo para expertos», sino una experiencia pensada para familias, grupos escolares, viajeros culturales y vecinos que quieren reencontrarse con su historia. La casa se recorre con calma, con explicaciones que van del gran relato histórico a los detalles más íntimos: una carta, una prenda restaurada, una fotografía, un grafiti en una pared secundaria.

Pero La Barbera dels Aragonés no es solo un museo que se mira; es un lugar que se vive. A lo largo del año se ha consolidado como uno de los grandes escenarios culturales de La Vila Joiosa. Su Salón Don Pedro, en la planta alta, se usa como espacio noble, y allí se celebran, entre otros actos, bodas civiles, eventos como el de este año de entrega de los Premios Empresariales Joaquín Rocamora que organiza INFORMACIÓN, uniendo en un mismo espacio la memoria de quienes construyeron la ciudad en siglos pasados con el tejido empresarial que hoy impulsa la comarca. En sus jardines se celebra la tradicional Nadala de Navidad, la feria solidaria, actividades familiares, conciertos íntimos, encuentros literarios y exposiciones. La antigua casa de una familia terrateniente es hoy un espacio de encuentro abierto, donde se mezclan generaciones, proyectos y sensibilidades.

Su fuerza simbólica y turística se multiplica porque la Barbera se sitúa prácticamente en el punto medio del Corredor Cultural de La Vila Joiosa, un recorrido cómodo y accesible que permite al visitante descubrir, en poco más de un kilómetro, algunos de los grandes tesoros de la ciudad. Desde la Barbera se llega a pie al Conjunto Histórico, con sus casas de colores frente al mar, sus murallas y su trazado medieval; a Vilamuseu, con la exposición Tresors de la Vila Joiosa y el relato del pecio romano Bou Ferrer, uno de los yacimientos subacuáticos más importantes del Mediterráneo; a las Termas de Allon, las antiguas termas públicas de la ciudad romana; a la torre funeraria romana de Sant Josep; al Teatre Auditori, a la Biblioteca Municipal y al Museo Valenciano del Chocolate, que explica otra de las señas de identidad de la ciudad.

A lo largo de este corredor, el visitante no solo ve monumentos: entra en contacto con un patrimonio material e inmaterial muy rico. La tradición marinera, las fiestas de Moros y Cristianos de Interés Turístico Internacional con su Desembarco, la cultura del chocolate, la huerta, el mar, la música, la pólvora y las historias de familias como los Aragonés componen un relato coherente y cercano. La Barbera, con su casa «congelada», sus grafitis de barcos, su huerto y su programación cultural, es una pieza clave en ese relato.

Visitar La Barbera dels Aragonés es, en definitiva, una de las mejores maneras de entender qué hace diferente a La Vila Joiosa. Es descubrir que, en una ciudad que mira al futuro, el patrimonio no es un decorado, sino una palanca de identidad, calidad de vida y atractivo turístico. Y es comprobar, en primera persona, cómo una casa que fue símbolo de poder privado se ha convertido hoy en un espacio público acogedor, donde la historia abre sus puertas para que vecinos y visitantes la hagan suya.