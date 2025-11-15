Las empresas que miden mejor, crecen más

Durante años, muchas empresas han confiado en la intuición, la experiencia o el instinto para tomar decisiones estratégicas. Pero en un entorno cada vez más competitivo y digitalizado, la diferencia entre crecer o quedarse atrás está en la capacidad de medir, analizar y actuar con datos reales. Las organizaciones que ponen el dato en el centro de su estrategia —las llamadas data-driven companies— están demostrando resultados muy superiores al resto.

Según informes de consultoras como Forrester Consulting, PwC o McKinsey, las compañías guiadas por datos multiplican por 23 su capacidad de captación de clientes, por 6 su tasa de retención y logran hasta un 5% más de rendimiento global. No es casualidad: los datos permiten entender mejor al cliente, anticipar tendencias, ajustar estrategias en tiempo real y optimizar la eficiencia en momentos clave.

Además, contar con una base sólida de datos de calidad es el paso previo indispensable para aplicar inteligencia artificial con valor real. Sin una estructura de información coherente y gobernada, la IA no puede ofrecer resultados fiables ni sostenibles.

En este contexto, la economía del dato se ha convertido en un eje de competitividad. Y es ahí donde proyectos como Phlox, el primer Espacio de Datos sectorial para el comercio desarrollado desde Alicante por Recursos en la Red, pueden marcar la diferencia.

Dataspace Forum I: Phlox, en Alicante

El próximo 26 de noviembre, durante el Dataspace Forum I: Phlox, empresas tecnológicas, pymes e instituciones conocerán cómo estos nuevos entornos permiten compartir, conectar y monetizar datos bajo control y con garantías de soberanía digital.

Phlox, impulsado desde Alicante, busca precisamente convertir los datos empresariales en activos trazables y valiosos, capaces de generar conocimiento, innovación y nuevas oportunidades económicas.