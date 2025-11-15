La EUIPO celebra su primera conferencia sobre derechos de autor en la era de la IA

La revolución tecnológica y la expansión de la inteligencia artificial (IA) están transformando todos los ámbitos de la creatividad humana. En este contexto, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) organiza su primera conferencia europea sobre derechos de autor, un encuentro que aspira a convertirse en un referente para el debate y la cooperación en este ámbito.

La conferencia se celebrará los días 20 y 21 de noviembre en la sede de la EUIPO, y reunirá a más de 500 participantes y 40 ponentes de distintos países, procedentes del ámbito institucional, jurídico, tecnológico y creativo. Además de las sesiones de debate, el programa incluirá varias actividades culturales paralelas, como la inauguración de un mural del artista alicantino Antonyo Marest.

Un debate sobre la creación y la IA

La conferencia nace con tres grandes objetivos: reflexionar sobre los derechos de autor en la era de la IA generativa y la digitalización, dar voz a los sectores culturales y creativos europeos, así como mostrar soluciones eficaces e iniciativas de cooperación en la lucha contra la piratería en línea en toda Europa.

La organización de esta primera conferencia responde al compromiso de la EUIPO con la construcción de un ecosistema europeo de propiedad intelectual más sólido, transparente y adaptado a los desafíos de la era digital.

La conferencia abordará los últimos retos políticos en materia de derechos de autor, e incluirá sesiones sobre la creación de una infraestructura de copyright o la protección de los sectores creativos en Europa, los cuales generan casi el 7% del PIB de la Unión Europea y más de 17 millones de empleos en Europa, según un estudio de la EUIPO. También se ha previsto un panel dedicado a las nuevas generaciones en el que participarán estudiantes y jóvenes creadores.

La labor de la EUIPO en el ámbito de los derechos de autor comenzó en 2012

El papel de la EUIPO

Aunque la EUIPO es conocida principalmente por su gestión de marcas y diseños de la Unión Europea, su trabajo en el ámbito de los derechos de autor se ha consolidado en la última década como una de sus líneas estratégicas más relevantes. Desde 2012, la Oficina ha asumido un papel activo a través del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, que desarrolla proyectos, herramientas y materiales para fortalecer la protección y el respeto del copyright en toda la UE.

Entre sus principales iniciativas destacan la creación de bases de datos y portales públicos que facilitan el acceso y la gestión de información sobre obras protegidas. Ejemplos de ello son el portal de Obras fuera del circuito comercial, que permite a bibliotecas, archivos y museos europeos poner a disposición del público obras que ya no se comercializan, y la Base de Datos de Obras Huérfanas, que ofrece seguridad jurídica a las instituciones culturales al digitalizar y difundir obras cuyo titular de derechos no puede identificarse o localizarse.

Asimismo, la EUIPO impulsa campañas de sensibilización y programas educativos orientados a fomentar el respeto por la propiedad intelectual, especialmente entre jóvenes, creadores de contenido e influencers.

Un nuevo impulso estratégico

Con la aprobación de su Plan Estratégico 2030, la EUIPO ha dado un paso decisivo para reforzar su liderazgo en materia de copyright. Uno de sus pilares es el Centro de Conocimiento sobre Derechos de Autor (EUIPO Copyright Knowledge Centre) concebido como un punto de referencia europeo en este campo.

El centro se basa en tres principios: informar a los ciudadanos, creadores y empresas; interacturar con los sectores culturales e innovadores; y explorar nuevos servicios que mejoren la transparencia y accesibilidad del copyright en la UE.

En la práctica, el portal web del centro actúa como una plataforma que agrupa todos los recursos informativos de la EUIPO en materia de derechos de autor: jurisprudencia, materiales de formación, estadísticas sobre infracciones, estudios sectoriales, y plataformas relacionadas.

Entre las novedades más destacadas figura el mapa interactivo de los derechos de autor en la UE, una herramienta que ofrecerá datos comparativos por Estado miembro sobre legislación, autoridades competentes, sistemas de depósito, entidades de gestión colectiva y regímenes de licencias o excepciones.

La conferencia de la semana que viene será la ocasión ideal para conocer en detalle este nuevo centro y sus primeras acciones, concebidas para fortalecer la cooperación europea en materia de propiedad intelectual.

Durante la conferencia se presentará el Centro de Conocimiento sobre Derechos de Autor

Transparencia y cooperación

La EUIPO trabaja también en el desarrollo de nuevos servicios digitales que amplíen la transparencia y el acceso a la información sobre obras creativas y sus derechos. Uno de los proyectos en estudio es «Copyright View», una futura herramienta que permitiría consultar el estado de los derechos de autor, la autoría y las condiciones de acceso a obras protegidas.

En paralelo, la EUIPO colabora estrechamente con la Comisión Europea y otras instituciones en iniciativas que refuerzan la protección del copyright en la era de la inteligencia artificial. Entre ellas, destaca el estudio de viabilidad de un registro central de exclusiones en virtud de la excepción de minería de textos y datos (TDM), que permitiría a los titulares de derechos decidir si sus obras pueden ser utilizadas por desarrolladores de IA.

La labor de la EUIPO se sustenta en una visión amplia de los derechos de autor: no solo como un instrumento legal, sino como una pieza esencial del equilibrio entre innovación tecnológica y creatividad humana. En mayo de 2025, la oficina publicó el informe «Desarrollo de la Inteligencia Artificial Generativa desde una Perspectiva de Derecho de Autor» (2025), que examina el impacto de la IA generativa sobre el marco legal europeo, el acceso a contenido de calidad y la evolución del mercado de licencias.

Este trabajo técnico, sumado a sus iniciativas de cooperación y divulgación, posiciona a la EUIPO como un actor clave en la protección y promoción del copyright en Europa.

Un punto de encuentro para el futuro del copyright

La conferencia europea sobre derecho de autor será la ocasión ideal para conocer en detalle todos los proyectos y acciones que está llevando a cabo la EUIPO en este ámbito.

La conferencia se puede ver online. Más información en la web.