César Quintanilla, CEV: "Los alicantinos dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico"

-¿Qué tal ha sido el aterrizaje?

-Realmente me he sentido muy cómodo y tengo que agradecérselo a Joaquín Pérez, quien ha hecho fácil el traspaso. También al equipo.

-¿Y con Salvador Navarro?

-Bien. Siempre hemos mantenido una relación de respeto mutuo. Hemos tenido cosas en las que hemos coincidido -sé que en un 99 % - y un pequeño porcentaje en las que hemos discrepado.

-Vista la composición de la Asamblea, parece que el problema estaba solo en Alicante. ¿Cómo lo ve usted?

-Creo que no. A Alicante hacía falta un cambio, una evolución y es lo que estamos intentando. Realmente repiten un 80-90 % repiten.

-De 38 representantes por Alicante, solo encontramos 6 mujeres. ¿No hay empresarias en la provincia?

-Es un tema que tenemos que abordar de base. Yo he nombrado a los sectores y luego las asociaciones han elegido a sus representantes; pero, efectivamente tenemos un problema con la representatividad de la mujer en las asociaciones empresariales, sobre todo, en cargos directivos. Tenemos que trabajar mucho en este punto.

Tenemos un problema con la representatividad de la mujer en las asociaciones

-Existía la tradición de que la secretaría general la ocupara un alicantino, en este caso una ilicitana. ¿Pierde peso Alicante al no mantener ese puesto?

-Esa es una lectura de la época de Cierval. ¿Qué se solía hacer así? Sí. También era una época en la que los presidentes eran rotativos. Ahora ya en la etapa autonómica no hay ninguna norma, no creo que nos reste. Ahora hay una secretaria general que es una profesional estupenda.

-¿Conocía a Vicente Lafuente antes de presentarse?

-Lo conocí hace relativamente poco. Me dicen que es un negociador duro, pero cuando lo hace cumple su palabra. Y eso para mí era muy importante. Cuando lo he conocido lo he corroborado. Tenemos un gran presidente, tengo muy buen “feeling” con él.

-Ha dicho que va a ir más a Valencia y estar más presente. ¿A qué se refiere exactamente?

-Tenemos que cambiar las tornas. Hasta ahora hemos reivindicado y no hemos ido, así que creo que mejor lo primero y que nos conozcan y luego, cuando estemos allí, reivindicar.

César Quintanilla, en la sede de CEV Alicante. / Jose Navarro

-¿Cree que no se conoce a los empresarios alicantinos?

-Estoy convencido de que se nos conoce muy poco y le voy a contar que he ido a Valencia y, cuando me han conocido, se han sorprendido de que no tuviera ni cuernos ni rabo. Hablaban de mí, por terceras personas. Los alicantinos hace muchos años que dejamos de ir a Valencia pensando que no servía para nada y es un error histórico.

-¿A lo mejor tiene algo que ver el tren?

-Puede ser uno de los factores. Ahora que he mirado los horarios también le digo que ir en tren es ir a pasar prácticamente el día entero. Es una locura que tenemos que solucionar.

Trabajamos por una autonomía de acción y decisión. ¿Por qué no tener en unas siglas diferenciadas?

-Ha apuntado la idea de darle más protagonismo a los sectores. ¿Qué papel quiere darle, entonces, a las empresas singulares, porque siguen estando representadas?

-Somos una confederación y ello significa ser una asociación de asociaciones. Creo que nuestro peso fundamental debe estar ahí. Es cierto que luego tiene que haber una serie de empresas que, por tamaño o por singularidad o por su actividad también están. Por ejemplo, yo me dedico a laboratorios farmacéuticos. Nosotros estamos solos, no podemos estar más que en una asociación nacional. Luego, que se asocien empresas directamente es necesario y es bueno, sobre todo para la contribución económica y su apoyo para contar con una confederación fuerte.

-¿Cómo ha pensado en equilibrar la disparidad de sectores que hay en la provincia?

-Están todos representantes. Por suerte, había piezas suficientes y no se ha quedado nadie fuera.

-Se lo preguntaba porque el turismo ha ganado peso en la nueva junta. ¿Es por responder a la turismofobia?

-No, para nada. El sector no es solo la hotelería, pensamos también en hostelería, cruceros, golf, etcétera. Considero que el turismo tiene un componente muy fuerte y está creciendo y trabajando muy bien.

-Han nombrado a tres vicepresidentes. ¿Comparte la idea del nuevo presidente de CEV Vicente Lafuente que la estructura debe ser más coral?

-Sí, todo el mundo debe tener espacio. Hay muchas cosas qué hacer y es verdad que una persona sola no puede. Mi idea es que los vicepresidentes tengan poder de decisión y acompañen en aspectos de representatividad; por eso hemos elegido tres sectores de potentes. Uno es el primario -en referencia a Asaja -que ya me ha trasladado que quiere que, además de agricultores, se les vea como empresarios. Luego están las infraestructuras (FOPA) y necesito que nos echen una mano muy potente para saber qué visos de realidad tienen los plazos y contar con expertos es en la materia es un lujo. Por último, está la industria (Fempa) que aglutina a sectores muy potentes. Además, aportan un componente muy potente de innovación, que es uno de los temas de trabajo. No solo tenemos que ser meros transmisores de reivindicaciones, también tenemos que ayudar en la provincia de Alicante a que haya un ecosistema más basado en la innovación. Necesitamos que se creen productos, servicios, que tengan valor añadido.

-Usted es presidente de Uepal, asociación que ha representado esa herida abierta tras el proceso de desaparición de Coepa y ahora le toca curarla. ¿Cómo se plantea esa unión?

-Para curar las cosas, lo primero es cariño y tiempo. De momento, no ha cambiado nada. Uepal sigue siendo autónoma. Se han dado algunos pasos como mi presidencia y la de Vicente Lafuente, quien ya ha transmitido en todos los mensajes que las provincias tenemos que tener una autonomía de acción y de decisión con lealtad autonómica. Ese es un mensaje muy potente para Uepal.

Tengo un buen concepto de Mazón. Creo que ha entendido la sensibilidad de los empresarios

-¿Cuál es el futuro de la asociación, entonces?

-No es una cuestión que me competa a mí solo. Uepal es soberana, tiene su junta y su asamblea y ahí se decidirá. El futuro es intentar trabajar cada vez más en conjunto con la CEV. Si empieza a darse esa autonomía provincial, pues cada vez tendrá menos sentido de ser; pero eso se verá con el tiempo y las acciones.

-¿Va a seguir al frente de Uepal?

-En el corto plazo, sí, pero lo mejor es que haya un relevo. Quiero debatir con ellos también, a ver qué piensan, qué consideran que es mejor.

-Llegó a plantear pedirle al anterior equipo de CEV un CIF propio para ser independientes económicamente. ¿Se va a poner sobre la mesa el tema?

-Ese planteamiento era inicial. Es cierto que, en Uepal, hay personas mantienen esta idea y otras personas que consideran que hay un camino intermedio. Personalmente, estoy en el segundo grupo y estamos trabajando por esa autonomía de decisión, de acción, con presupuesto propio, por qué no puede tener unas siglas diferenciadas cada provincia. Si avanzamos en todo eso y tenemos claro en que debe haber una asociación autonómica potente podemos llegar a buen puerto.

-Lafuente será con toda probabilidad vicepresidente de la CEOE. ¿Qué papel cree que debe jugar Alicante en la patronal nacional?

-Como presidente, entraré en la CEOE. También lo estamos en turismo con Hosbec y otros sectores como juguete y calzado. Desde luego, nos tienen que escuchar en Madrid, donde hemos dejado de pintar. Vamos a ir paso a paso.

-Lo dice por la infrafinanciación. ¿Qué harán si se prorrogan presupuestos del Gobierno central y Alicante sigue a la cola en inversiones? ¿Cómo rompe esa dinámica?

-Desde luego tenemos que hacer algo distinto. El pataleo está muy bien, pero no sirve mas que para enfadarnos más. Tenemos que reunirnos con los partidos políticos y, sobre todo, con los representantes provinciales.

Un primer plano del empresario que asumido la presidencia de CEV Alicante. / Jose Navarro

-¿Cuánto está dispuesto a apretarles, porque no ha habido muchos resultados?

-Creo que todo aquel que sale elegido por la provincia de Alicante tiene la obligación de defenderla. Lo haremos principalmente de manera interna. No hace falta hacer ruido externo, pero al menos que sí sepan que necesitamos que ellos voten en consecuencia.

-¿Qué va a hacer respecto a las reivindicaciones históricas de obras o agua?

-No tengo una varita mágica. Ojalá. Lo haremos con trabajo y estando presente en los sitios de decisión. Soy muy partidario de que cuanto más estemos en los sitios y más se nos oiga, mejor.

-Hay una cuestión crítica en el ámbito empresarial: el absentismo. ¿Qué aspectos propone trabajar?

-Se ha convertido en el mayor problema que tenemos las empresas. Nuestra propuesta es que, por un lado, las mutuas puedan dar altas y, por otro, debemos trabajar a nivel convenios colectivos. A lo mejor no tenemos que cubrir el 100 % de salario en las bajas, porque se puede estar realizando un incentivo. Sé que este tema es un polémico, pero creo que ha llegado el momento de ponerlo sobre la mesa.

-Sobre vivienda, ¿qué plantea ante la falta de oferta?

-Acelerar procedimiento, simplificarlos. No puede ser que para empezar una promoción o convertir un suelo en edificable pasen años. Todo se puede agilizar muchísimo.

-Los agricultores alertan del final del trasvase Tajo-Segura, ¿cómo lo ve?

-No tenemos que dar ya por hecho cosas que aún no han pasado, no podemos ir derrotados por la vida.

-Pero las sentencias están cayendo del lado de Castilla-La Mancha.

-Hay aún recursos en marcha. Estoy convencido de que al final ganaremos. Hay que pelearlo. Ya estamos en contacto con el sindicato de regantes para hacer una jornada, posiblemente en enero, potente. No queremos que se olvide, pues tenemos que verlo como un problema social no solo de la agricultura porque queremos eh que no se olvide y sobre todo que el agua se vea como un problema. Nos afecta a todos

-Además de la presidencia de CEV Alicante, será presidente del Consejo Social de la UA y está en el comité de la Cámara de Comercio. ¿Va a reevaluar su presencia en estos organismos?

-Aún no me ha dado tiempo. De momento, puedo decirle que cuento con buenos equipos aquí y en mi empresa y en la universidad aún no estoy nombrado.

-¿Queda en el aire el nombramiento?

-Está en el Diario Oficial, pero lo tiene que votar las Cortes Valencianas. Interpreto que sí, pero vamos a esperar a que llegue. Por suerte, cuento con una familia a la que no le tengo que explicar lo que significa estos cargos, que ninguno es remunerado, y ellos me apoyan.

Cuando Yolanda Díaz dijo que se definía como la ministra de los empresarios, no sabía dónde meterme

-¿Ha hablado ya con los sindicatos?

-No y lo quiero abordar la próxima semana.

-¿Qué opinión tiene de la vicepresidenta Yolanda Díaz?

-La vicepresidenta habla solo para sus intereses. Tuve la oportunidad de escucharla en el Foro de INFORMACIÓN y cuando dijo que ella se definía como la ministra de los empresarios, no sabía dónde meterme. Creo que legisla en contra de los empresarios y, desde luego, sin saber muy bien qué función hacemos.

-¿Cómo entiende que debe ser la relación con los políticos?

-Nosotros tenemos que ser completamente independientes a cualquier partido político. Son los partidos los que nos tienen que escuchar a nosotros, no nosotros a ellos.

-¿Cómo valora la dimisión de Carlos Mazón?

-Respeto su decisión y no la voy a valorar. Solo lo puedo hacer desde ámbito empresarial y tengo un buen concepto. Creo que ha trabajado y entendido la sensibilidad de los empresarios. Ha puesto en marcha dos medidas que espero que continúen como el plan simplifica y el trato fiscal, sobre todo, a las pymes y empresas familiares. Eso hay que agradecérselo.

-¿Conoce a Pérez Llorca?

-No, personalmente. Todo el mundo me traslada que es una persona cercana.

-En medio de la actual polarización, ¿tendrán que subir el tono los empresarios para que se les escuche?

-Sinceramente espero que no. Lo que hay que hacer es bajar el ruido. No obstante, la polarización no está solo en la política, también en la sociedad y hay que bajarla.