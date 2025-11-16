Ahorra dinero cada mes con estos 10 trucos para hacer la compra inteligente
La base del ahorro a la hora de ir a comprar está en una planificación previa y rigurosa
C. A
No hace mucho te contábamos cuáles eran los supermercados que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), más habían subido sus precios. Además, según este mismo estudio, la cesta de la compra había subido mucho. Algunas de las razones para este incremento las podemos encontrar en la guerra de Ucrania y Rusia, la escalada de precios de la energía y el encarecimiento de las materias primas, entre otros.
Pero eso no es todo ya que, según la OCU, si estos datos se mantienen, la cesta de la compra de una familia media podría incrementarse en más de 500 euros al año. Por ello, la organización nos ofrece una serie de consejos que podemos aplicar a la hora de ir a comprar pero que empiezan desde casa.
Cómo ahorrar dinero en la compra
En primer lugar tendremos que planificar mejor nuestras comidas y apostar por preparar guisos, estofados y cremas que son más económicos. Además, con esta planificación evitaremos ir al supermercado y comprar por impulso productos que son más caros. Comer mejor y gastar menos dinero van de la mano pero, eso sí, la planificación es imprescindible.
Estos son los 10 consejos que nos ofrece la OCU para ahorrar un dinero en la cesta de la compra.
- Apuesta por carnes para guisar y hacerlas como estofados en lugar de piezas nobles como entrecot o filetes a la plancha.
- Cocinar guisos cuyo ingrediente principal no sea la carne, si no un ingrediente más. Estos platos con verduras, legumbres, arroz o patatas son más económicos y más sanos.
- El pollo entero mejor que troceado. En la pollería te lo pueden dejar preparados y aprovecharás mejor la pieza. Además es más barata.
- Con los pescados, siempre hay que apostar por los de temporada, más económicos también.
- Los pescados o mariscos congelados de calidad también son más baratos.
- Come legumbres tres veces por semana, no sólo en inverno. Ahora que llega el calor apuesta por ensaladas.
- Al igual que el pescado, las frutas mejor las de temporada.
- Las frutas “de calibre pequeño, menos vistosas, suelen ser más baratas”.
- Aunque según la OCU los huevos han subido de precio siguen siendo una fuente de proteína barata y de calidad.
- Por último, la organización afirma que, cada vez más, a final del día muchos supermercados sacan productos a punto de caducar, frutas más maduras, productos rebajados… así que si compras por la tarde estate atento.
