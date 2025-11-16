Ahorra dinero cada mes con estos 10 trucos para hacer la compra inteligente

No hace mucho te contábamos cuáles eran los supermercados que, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), más habían subido sus precios. Además, según este mismo estudio, la cesta de la compra había subido mucho. Algunas de las razones para este incremento las podemos encontrar en la guerra de Ucrania y Rusia, la escalada de precios de la energía y el encarecimiento de las materias primas, entre otros.

Pero eso no es todo ya que, según la OCU, si estos datos se mantienen, la cesta de la compra de una familia media podría incrementarse en más de 500 euros al año. Por ello, la organización nos ofrece una serie de consejos que podemos aplicar a la hora de ir a comprar pero que empiezan desde casa.

Cómo ahorrar dinero en la compra

En primer lugar tendremos que planificar mejor nuestras comidas y apostar por preparar guisos, estofados y cremas que son más económicos. Además, con esta planificación evitaremos ir al supermercado y comprar por impulso productos que son más caros. Comer mejor y gastar menos dinero van de la mano pero, eso sí, la planificación es imprescindible.

Estos son los 10 consejos que nos ofrece la OCU para ahorrar un dinero en la cesta de la compra.