Vicente Pastor (FICE), un cazador de tendencias al frente del calzado español

Dicen, y no lo niega, que su colección de zapatos es digna de fotografía de revista. Vicente Pastor Pérez acaba de asumir la presidencia de la Federación Española de Industrias del Calzado (FICE), cargo que compaginará con el de la patronal en la Comunidad Valenciana. Su llegada es un relevo en toda regla de la fuerte representación que tiene el calzado de la provincia de Alicante, donde se produce la mitad de todo el país.

Comenzó en la empresa familiar haciendo un poco de todo durante los veranos y su entrada formal se produjo cuando surgió la posibilidad de ampliar la producción que dirigía su madre. "Bright Elegance", recuerda con cierta sonrisa. Era el final de los 70 y algunos fabricantes ya pensaban en lo moderno que era poner nombres en inglés. Con la dirección de ventas y el lanzamiento de una marca propia, el desarrollo de la red internacional le abrió una puerta a la colaboración que más tarde sería su casa.

A partir de ahí su camino profesional, se centra en esa capacidad para conectar la fabricación y las exigencias de las grandes firmas. Pastor fue el enlace para Rebeca Sanver, colaboraciones con DNYK o Xavier Danaud, pero fue con el aterrizaje de Stuart Weitzman en la provincia de Alicante, donde consolidó su aprendizaje sobre un mercado tan estratégico para España como el estadounidense en calidad de CEO de Creaciones SW desde 2014 a 2024, empresa participada por la multinacional Tapestry.

"Hacía informes", comenta Vicente Pastor, que asegura que la mejor manera de captar tendencias e inspirarse está fuera de nuestras fronteras. "Siempre he pensado que viajar es la mejor manera de encontrar referentes", apunta. “Era una mirada más conceptual, sociológica, que económica, aunque la moda me gusta”, confiesa.

El empresario reconoce con cierto sonrojo que es “casi” coleccionista de zapatos, pues, en alguna ocasión, se ha comprado un par de zapatos por lo bien que están hechos o porque le ha gustado por algún detalle y luego los ha usado apenas en un par de ocasiones. Pero ese zapatero guarda mucho de innovación. Este empresario sintió fascinación desde el principio por los procesos y, de hecho, actualmente, está embarcado en la organización de la cuarta edición de Footwearse, el festival internacional de innovación en calzado que se celebrará en Alicante a principios de diciembre.

El empresario eldense ha asumido también la presidencia de FICE. / PILAR CORTES

Diagnóstico

“El calzado español sigue teniendo un prestigio alto. En Estados Unidos, tiene un buen cartel. Se reconoce la calidad y la solvencia del producto”, comenta. Pastor es un gran conocedor de los hábitos y preferencias del público norteamericano y fue una de las primeras voces que alertó de lo que podrían suponer los aranceles de Donald Trump. Ahora espera al final del año para confirmar si la caída de las exportaciones se ha podido contrarrestar con el aumento inicial de pedidos del primer semestre. Este verano, las previsiones de la Asociación de Empresas del Calzado marcó una caída superior al 10 %. El año pasado, el valor de las exportaciones fue de 143 millones.

Ese termómetro es el que provoca que se enciendan las alertas y es el que sirve de palanca para que Pastor considero que como presidente de FICE lo que le toca es potenciar la colaboración entre las empresas. “Tenemos un serio problema de tamaño empresarial para afrontar las innovaciones que viene”, subraya el presidente.

Pastor se reafirma en que la producción industrial se ha recuperado. Atrás quedó China y, desde la patronal, sostienen que la relocalización es una realidad que, en todo caso, convive de manera mixta. Para Pastor, estamos en un momento de reflexión para las direcciones. Su apuesta son las fórmulas tipo clúster o las alianzas estratégicas, pues frente a las resistencias en materia de fusiones o adquisiciones, considera que se ha superado el tiempo del espionaje y la vigilancia del competidor frente a uno actual de cooperación.

Su perspectiva se basa en el cambio de generación al frente de las grandes marcas que conlleva una “nueva manera de entender el mundo y los negocios”. “La calidad no es suficiente, hay que establecer estrategias que no es lo habitual” en momentos que la incertidumbre marca la pauta.

Así describe en varias ocasiones que el sector bebe cada vez más de otros vasos comunicantes como son la distribución y el canal online. Por ese motivo, finaliza apuntando: “La moda es más cambiante y la tendencia generalista es el confort y la sostenibilidad”.