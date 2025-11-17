Alicante se queda sin pisos baratos

O se han vendido o han subido de precio. El caso es que cada vez resulta más difícil encontrar pisos a precios baratos en la provincia, aunque sea un quinto sin ascensor y necesitado de una importante reforma. De hecho, en estos momentos, si uno mira la oferta de los principales portales inmobiliarios, puede encontrar prácticamente el doble de viviendas por encima del medio millón de euros que por debajo de los 150.000.

Al menos así lo afirma el último estudio realizado por Pisos.com sobre la materia, pone sobre la mesa el grave problema de acceso a la vivienda que existe en buena parte del país. Especialmente, en zonas turísticas como Alicante, donde la demanda local debe competir con unos compradores internacionales con mucho mayor poder adquisitivo.

De esta forma, si en toda España sólo un 29,58 % de las viviendas a la venta en estos momentos se sitúan por debajo de los 150.000 euros -la barrera que los expertos del portal consideran para los inmuebles más asequibles-, en la provincia el porcentaje se reduce hasta el 14,23 %, uno de los más bajos de todo el país.

De hecho, las únicas demarcaciones donde la oferta de casas baratas es inferior son Málaga, con apenas un 9,55 % de los inmuebles en venta por debajo de ese precio; Santa Cruz de Tenerife, con un 10,37 %; Baleares, con un 11,34 %; Álava, con el 12,37 %; y Guipúzcoa, con un 14,85 %.

En la vecina Valencia aún se encuentran un 35,36 % de las viviendas por debajo de ese nivel, mientras que en Murcia son el 33,99%.

Clases medias

Pero quizá lo más preocupante es que la oferta en un nivel intermedio, por decirlo así, tampoco es especialmente numerosa en Alicante. Así, solo el 16,92 % de los inmuebles disponibles en la provincia se encuentran en un rango de entre 150.000 y 250.000 euros, lo que significa que menos de un tercio de la oferta actual en la provincia cuesta menos de un cuarto de millón de euros.

Así, la franja con mayor disponibilidad es la que se sitúa entre los 250.000 y los 500.000 euros, donde se ubica hasta el 39,23 % de todas las viviendas que se anuncian, según el estudio realizado por el portal. Son once puntos más que a nivel nacional.

Las inmobiliarias han proliferado en los últimos años. / Jose Navarro

Y lo más llamativo de todo es la gran cantidad de inmuebles que ya superan el medio millón de euros de salida. Es decir, que esa es la cantidad que demandan sus propietarios. Representan el 29,62 % de la oferta que hay en el mercado en estos momentos en Alicante, casi una de cada tres casas que se venden, cuando no hace mucho esta era una cifra que solo se veía en el mercado de lujo. Son, además, siete puntos más que en el conjunto del país.

Eso sí, podría ser peor. En el caso de Baleares la cifra de casas por encima del medio millón supone el 67,33 % de toda la oferta, lo que deja muy poco margen para la clase media local. En Málaga son el 48,84%; en Guipúzcoa, el 36,59%; en Santa Cruz de Tenerife, un 35,20%; en Madrid, un 32,63%; y en Girona, un 30,12%.

"Provincias como Málaga, Baleares o Guipúzcoa combinan factores como el atractivo turístico, la demanda internacional y, en algunos casos, una fiscalidad favorable que han disparado los precios hasta niveles que dificultan enormemente el acceso a la vivienda para la población local", analiza el director de Estudios del portal, Ferran Font.

"El mercado de compraventa español muestra una clara segmentación geográfica. Mientras las zonas costeras y las grandes capitales concentran la oferta de mayor valor, amplias regiones del interior mantienen precios muy asequibles que pueden representar una oportunidad para compradores con presupuestos más ajustados", añade el experto.

Capitales

El informe también incluye una comparativa entre las capitales de provincia, que resulta algo más favorable. De esta forma, en la ciudad de Alicante el porcentaje de pisos por debajo de los 150.000 euros es del 24,36 %, diez puntos más que en el conjunto de la demarcación, pero aun así por debajo de los 29,58 % de la media nacional.

Construcción de un edificio en Elche / Áxel Álvarez

Otros 20,61 % se puede adquirir por una cantidad de entre 150.000 y 250.000 euros; un 34,39 % está entre los 250.000 y los 500.000; y un 20,65 % supera esta última cifra.

En este caso, San Sebastián lidera el segmento de más de medio millón con un extraordinario 62,47% de los inmuebles que superan esta cifra, consolidándose como la capital que concentra un mayor porcentaje de inmuebles en dicha franja de precios. Le siguen Palma de Mallorca (60,48%), Málaga (36,33%) y Madrid (35,02%).

En el segmento más asequible, varias capitales mantienen porcentajes significativos de vivienda por debajo de los 150.000 euros. Zamora lidera este apartado con un 60,20%, seguida de Almería (58,64%), Lleida (55,94%) y Tarragona (55,19%). Huelva (49,84%), Jaén (48,50%) y Segovia (46,19%) completan el grupo de capitales con mayor oferta en este tramo de precio.