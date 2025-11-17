Economía de contrastes en Alicante: crecen los hoteles mientras bajan los comercios

Una actividad económica de fuertes contrastes. Eso es lo que se deduce de la evolución registrada en los últimos cinco años por los diferentes negocios de la provincia de Alicante relacionados con los servicios. Y es que mientras los alojamientos hoteleros se han incrementado un 19 % fruto del fuerte tirón del turismo, los comercios, por contra, han retrocedido un 12 % como consecuencia de factores como el elevado precio de los alquileres o la competencia online. Todo ello en un contexto en el que el aumento de los precios de la vivienda también ha impulsado los negocios relacionados con las actividades inmobiliarias, que han crecido un 14 % en ese mismo periodo.

¿Ha variado mucho la actividad económica de la provincia de Alicante desde antes de la pandemia de coronavirus? Pues la realidad es que, dependiendo del sector, las diferencias son más o menos notables. De entrada, y de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de los segmentos que llaman más la atención es el de los alojamientos, que en los últimos cinco años han aumentado un 19 % , hasta los 1.513.

Se trata de un dato que contrasta abiertamente con el de los comercios tradicionales, que han experimentado una regresión de nada menos que el 12 %, lo que ha dejado el número de establecimientos del conjunto de la provincia en 22.864.

También llama la atención en esta relación la evolución que han seguido las actividades inmobiliarias, que han crecido alrededor de un 14 % para alcanzar las 13.133.

Se trata, por tanto, de comportamientos diferentes que, lógicamente, tienen su explicación. La catedrática de Economía Aplicada de la Universidad de Alicante (UA), Paloma Taltavull, señala, en lo que respecta a los establecimientos hoteleros, que se trata de una consecuencia lógica del tremendo potencial que presenta el turismo en la actualidad. «El crecimiento registrado después de la pandemia ha sido brutal, y es lógico que ese comportamiento haya tenido su traslación a los alojamientos, que han proliferado para captar al cada vez mayor número de visitantes», remarca.

"Cada vez se realizan más ventas vía online, y hay comercios que no han podido resistir"· Paloma Taltavull — Catedrática de Economía Aplicada de la UA

La situación por la que atraviesan los comercios, sin embargo, es justo la contraria, algo que no sorprende a Taltavull, sobre todo por el hecho de que «cada vez se realizan más ventas vía online, incluso las tiendas físicas se han metido en este canal, pero hay muchas que no han podido resistir esta competencia creciente».

Y con relación a las actividades inmobiliarias, para la catedrática el crecimiento registrado es incluso inferior al que se podría esperar, a la vista de la evolución que ha tenido el mercado inmobiliario en los últimos años. «En esta estadística -matiza- se habla de establecimientos físicos, pero también hay agentes e intermediarios que realizan su trabajo vía online, y que no quedan recogidos en estas cifras».

Entrando más al detalle, y en lo que respecta a los establecimientos hoteleros, hay que hacer referencia a la imparable avalancha de visitantes que está recibiendo la provincia, y que este año se ha vuelto a poner de manifiesto con los récords continuados que viene registrando el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Sin ir más lejos, en agosto, en el punto álgido de la campaña veraniega, la terminal registró 2.098.522 pasajeros, en lo que supone la mejor cifra de la historia. Todo en una dinámica al alza que se mantiene también en los meses de temporada baja, como ha sido este último mes de octubre, también de récord, con 1,9 millones de viajeros.

"El aumento de hoteles es un buen indicador de producto cada vez más especializado" Mayte García — Directora ejecutiva de Hosbec

Con todo ello, en lo que va de año son ya más de 17,2 millones los pasajeros que han pasado por el aeropuerto, lo que explica que también vayan a más los servicios para atenderlos, entre ellos, los alojamientos.

En este sentido, la directora ejecutiva de la patronal Hosbec, Mayte García, destaca que el crecimiento en los últimos años en lo que son estrictamente hoteles es de un 10 %, perteneciendo el resto a otras tipologías como pensiones, hostales o casas rurales, entre otras. Y subraya que ese 10 % en hoteles «es un muy buen indicador de producto cada vez más especializado, renovado y transformador del destino, cubriendo una amplia diversificación de oferta».

Tres al día

En el caso del comercio, la caída del número de establecimientos está siendo más que significativa, hasta el punto de que tres tiendas bajan la persiana cada día para no volver a abrirla. Un drama que el presidente del Colectivo de Comerciantes por Alicante, Vicente Armengol, atribuye a diferentes factores.

Por un lado, a los precios de alquiler de los locales, que en los últimos años, denuncia, se han incrementado alrededor de un 30 %, algo que relaciona con la utilización de bajos comerciales para la habilitación de pisos turísticos.

"Son numerosas las inmobiliarias, tradicionales y de franquicias, que han abierto en la zona" Pedro Casamayor — Inmobiliaria Casamayor

Y por otro, la feroz competencia de las ventas online, un fenómeno que se agudizó a raíz de la pandemia y también como consecuencia de la irrupción de plataformas como Temu.

Con relación al aumento de los negocios vinculados a las actividades inmobiliarias, tiene mucho que ver con la escalada que registran los precios desde el final de la crisis del covid, lo que ha provocado que en 32 municipios de la provincia de Alicante las viviendas hayan alcanzado costes que no se habían visto nunca hasta ahora.

Los precios más altos entre las poblaciones récord se pueden encontrar en las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, con Xàbia a la cabeza al alcanzar los 3.958 euros. Le sigue Calp, con 3.428 euros; Altea, con 3.415; Benitatxell, con 3.335; Benidorm, con 3.246; y Dénia, con 3.217.

Pedro Casamayor, de la inmobiliaria Casamayor, de Alicante, señala que en estos últimos cinco años son numerosas las inmobiliarias, tanto tradicionales como de grandes franquicias, que han abierto en la zona. «Alicante -señala- se encuentra en el top de las mejores ciudades por calidad de vida, y eso está atrayendo inversión inmobiliaria, generando un boom a todos los efectos».

Una locura que, no obstante, tiene pinta de ir debilitándose. «Llevamos 11 años de ciclo alcista, y ahora nos encontramos con que, a pesar de que hay mucha demanda de vivienda, la oferta ha bajado también de manera más que considerable», remarca.