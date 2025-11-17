Eurocaja Rural: comprometidos con el territorio, conectados con las personas

Eurocaja Rural reafirma su compromiso por ofrecer asesoramiento, atención personalizada y una banca accesible y cercana para sus socios y clientes en la Comunidad Valenciana, sin horarios de caja y sin imposición de la banca digital o el cajero, ampliando su red comercial. Esta apuesta por la proximidad se evidencia con la reciente inauguración de una nueva oficina en Ibi, fortaleciendo aún más su presencia en la región.

A través de esta apertura en la ciudad alicantina, Eurocaja Rural ofrece un amplio y variado catálogo de productos y servicios adaptados a los requerimientos del sector primario, empresarial, servicios, industria, Administraciones públicas, particulares, etc., así como soluciones de liquidez y crédito, líneas de financiación personalizadas, banca digital, medios de pago, seguros o asesoramiento en materia de inversión, entre otros.

Esta inauguración representa un paso más en la estrategia de expansión de la Caja y corrobora su firme apuesta por contribuir a la generación de empleo y dinamización en la Comunidad Valenciana, donde cuenta ya con 69 oficinas: 40 en Alicante, 27 en Valencia y 2 en Castellón.

Con la apertura de nuevas oficinas y el mantenimiento de las ya existentes, la entidad combate la exclusión financiera, que está fuertemente instalada en pequeñas localidades y en muchos barrios de las grandes ciudades. En la actualidad, Eurocaja Rural es la única referencia financiera en 71 municipios donde residen más de 89.000 habitantes en todo el territorio donde opera. También mantiene el 40% de su red en localidades de menos de 3.000 habitantes, y el 13% en poblaciones de menos de 1.000 habitantes.

En todas las regiones donde está asentada (Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Región de Murcia, La Rioja, Aragón, Cantabria y Andalucía), la entidad financiera alcanza ya las 500 oficinas, cuenta con más de 500.000 clientes y 100.000 socios, y su Grupo Económico integra a más de 1.400 profesionales.

Apoyo al sector farmacéutico alicantino

Recientemente, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha elevado en un escalón la calificación institucional de largo plazo de Eurocaja Rural, situándola en A3 con perspectiva estable. Del mismo modo, ha incrementado el rating de sus cédulas hipotecarias hasta Aaa, máxima calificación crediticia para cualquier tipo de activo. La valoración de Eurocaja Rural es muy positiva y confirma la fortaleza de su modelo de negocio, basado en una gestión prudente y consistente a lo largo del tiempo con un modelo de banca omnicanal.

La Entidad ha sido reconocida por Cruz Roja con motivo del aniversario de la DANA. / .

Eurocaja Rural y la Asociación Provincial de Empresarios Farmacéuticos de Alicante (APEFA) rubricaron en junio un convenio de colaboración que permitió poner en marcha una línea de financiación de hasta 100 millones de euros, con la finalidad de fomentar la creación, ampliación y desarrollo de negocios del sector farmacéutico en Alicante. A través de este acuerdo, Eurocaja Rural reforzaba su compromiso y vocación de servicio con el desarrollo económico de sectores estratégicos como el farmacéutico, respaldando su labor sanitaria y preventiva y su impacto en el cuidado y salud de los ciudadanos.

Soporte financiero, social y asistencial

Igualmente, una de las particularidades de la cooperativa de crédito es su apuesta social y asistencial, por lo que, a través de su Fondo de Educación y Promoción (FEP) y su Fundación, canaliza ayudas, proyectos e iniciativas de asociaciones y ONG’s.

Como ejemplo, significar en la provincia de Alicante la reciente ayuda social de 2.000 euros otorgada por la Fundación Eurocaja Rural a la Asociación ÁGORA-FOIA de Castalla para apoyo emocional y actividades grupales como complemento a la atención hospitalaria de personas con cáncer y sus familias; o la ayuda «WORKIN» asignada el pasado año a la Asociación APSA, por su programa «Taller Operaciones en Cadena de Producción para la Venta Online para Personas con Discapacidad Intelectual», con la finalidad de mejorar la empleabilidad de 13 jóvenes y el desarrollo de sus capacidades y actitudes socio-laborales.

Destacar, igualmente, que Fundación Eurocaja Rural otorgó en febrero un total de ocho Ayudas Sociales DANA, dotadas con 10.000 euros cada una, con el fin de respaldar a entidades locales y organizaciones sociales en la reparación y reconstrucción de zonas damnificadas por la riada. Recientemente la Entidad ha sido reconocida por Cruz Roja por su compromiso social, cooperación y solidaridad con motivo del aniversario de la DANA.

Por último, subrayar que ADELA Comunidad Valenciana fue una de las 8 entidades beneficiarias de la Carrera Solidaria Contra la ELA, celebrada el pasado 5 de octubre en Toledo. Este año la prueba ha batido récord de participación, superando los 5.300 inscritos, y de recaudación, con más de 103.400 euros, con el objetivo de mejorar la vida de personas con ELA e impulsar la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa.