Jesús Nuño de la Rosa deja el cargo de consejero delegado de Air Europa tras devolver los 475 millones de la SEPI

Jesús Nuño de la Rosa abandona la dirección de Air Europa después de liderar el proceso de devolución anticipada del préstamo de 475 millones concedido por la SEPI durante la pandemia, en un movimiento estratégico para cerrar una etapa financiera clave.

Según el comunicado oficial, su marcha se ha acordado con Juan José Hidalgo, presidente de la compañía, "en un ambiente de amistad y máxima cordialidad".

Junto a Nuño de la Rosa, César Hernández Blanco y Juan Manuel Bujía, los representantes de la SEPI en el consejo de administración, han presentado también su dimisión. Este movimiento se entiende en el contexto del adelanto de la devolución del préstamo pública.

De la ayuda estatal al desapalancamiento

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha recibido la devolución anticipada de los 475 millones de euros concedidos a Air Europa durante la crisis del COVID, incluyendo los intereses.

Este reembolso se produjo gracias, en buena parte, al acuerdo con Turkish Airlines, que ha entrado en el capital de la aerolínea con una participación cercana al 26 %, mediante un préstamo convertible por 300 millones de euros.

Según Air Europa, con esta operación no solo se liquida la deuda con la SEPI, sino que se marca un "hito" en su política de desapalancamiento.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destacado que esta devolución anticipada reafirma que se trataba "de un préstamo, no de un rescate".

¿Qué supone la marcha de Nuño de la Rosa?

La salida de Nuño de la Rosa se produce cuando se ha dado por cerrada una de las fases más importantes en la reestructuración financiera de Air Europa. Bajo su gestión, la compañía ha logrado una recuperación lo suficientemente sólida como para devolver la ayuda estatal antes de lo previsto.

Además, su dimisión podría abrir paso a una nueva etapa directiva donde la influencia de la SEPI (hasta ahora presente en el consejo) se reduzca al haberse reembolsado la totalidad del préstamo.

Desde un punto de vista estratégico, la entrada de Turkish no solo aporta capital, sino también un socio industrial que puede impulsar la expansión internacional, especialmente en rutas entre España y Oriente Medio o Latinoamérica.

Un legado mixto

Logros financieros: Nuño de la Rosa deja una aerolínea más desendeudada y con una gestión financiera rigurosa, tras afrontar una gran crisis durante la pandemia.

Nuño de la Rosa deja una aerolínea más desendeudada y con una gestión financiera rigurosa, tras afrontar una gran crisis durante la pandemia. Riesgos futuros: La dependencia de nuevos socios y la reinversión de los fondos liberados por SEPI serán decisivos para mantener un crecimiento sostenible.

La dependencia de nuevos socios y la reinversión de los fondos liberados por SEPI serán decisivos para mantener un crecimiento sostenible. Cambios institucionales: La salida de los consejeros designados por la SEPI marca simbólicamente el fin de la supervisión pública directa en la empresa.

La dimisión de Jesús Nuño de la Rosa no es solo un cambio en la dirección ejecutiva de Air Europa, sino también un símbolo del fin de una etapa marcada por la intervención pública y la reinvención financiera. La entrada de Turkish Airlines y el adelanto en la devolución del préstamo sitúan a la aerolínea en una nueva fase de su historia, más madura y con mayor autonomía estratégica.