El tráfico del Puerto de Alicante con Argelia aumenta un 36 %

Alicante se afianza como puente entre Europa y Argelia. Según los datos facilitados este lunes por la Autoridad Portuaria, en los últimos 12 meses hasta 163.618 pasajeros han utilizado las conexiones marítimas que existen entre la capital de la provincia y el país magrebí, lo que supone un incremento de un 36,74% con respecto al mismo periodo del año anterior. Además, el tráfico de vehículos ha registrado un aumento aún mayor, cercano al 58% contabilizándose 69.251 unidades.

Unos datos que se han hecho públicos coincidiendo con el aniversario del buque Cracovia, que ha marcado un punto de inflexión para las operaciones del puerto. En su primer año completo de funcionamiento, la embarcación ha transportado 63.404 pasajeros y 29.551 vehículos, convirtiéndose en uno de los elementos fundamentales en la consolidación de la línea con el país norteafricano.

En la actualidad son tres las embarcaciones que conectan Alicante con los puertos de Orán y Argel. Se trata del Cracovia, de Ocean Ports Shipping, el Venizelos, de E.N.T.M.V y el Romántika, de la compañía Madar Maritime

Este comportamiento refuerza el papel de Alicante como plataforma estratégica de conexión entre Europa y el Magreb, una posición que se ha visto fortalecida por la estabilidad y regularidad alcanzada en las rutas con Argelia.

Una vista del puerto de Alicante, con el Cracovia amarrado. / INFORMACIÓN

Para la Autoridad Portuaria, estos resultados no son solo un indicador de crecimiento operativo, sino también un reflejo de la solidez de las relaciones entre Alicante y Argelia, que mantienen un flujo constante de intercambios económicos, familiares y culturales.

El organismo portuario reafirma su compromiso de seguir reforzando estas conexiones, mejorar los servicios y continuar impulsando el posicionamiento de Alicante como uno de los enclaves marítimos más relevantes del Mediterráneo occidental.

Con estas cifras, el Puerto de Alicante se consolida como referente en el tráfico marítimo con el norte de África, reforzando su compromiso con la conectividad sostenible, el desarrollo económico regional y la cooperación transmediterránea.