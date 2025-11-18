Cerezos en flor en Alicante, ¡en pleno mes de noviembre!

Lo nunca visto. Cerezos situados en las zonas productoras de la provincia de Alicante han florecido en pleno noviembre, nada menos que cinco meses antes de lo que les correspondería. ¿La razón? El cambio climático se encuentra detrás de este fenómeno, que no solo representa un hecho anecdótico, dado que la falta de frío está impidiendo el descanso invernal de los árboles, poniendo en riesgo con ello la cosecha de la próxima campaña.

El cambio climático es una realidad incontestable, y de ello son muy conscientes los agricultores de la provincia de Alicante, que en los últimos tiempos han tenido que hacer frente a fenómenos cada vez más acusados de sequía, altas temperaturas o episodios de precipitaciones intensas. Una serie de adversidades que, además, están teniendo una incidencia directa sobre las cosechas, que se han visto mermadas de manera más que considerable en gran parte de los cultivos.

Flores en un campo de cultivo de cerezos situado en la comarca de El Comtat. / Juani Ruz

Y en este panorama tan preocupante, uno de los que se está viendo más afectado por estos desajustes climáticos es el de la cereza. Solo hay que remontarse a los últimos seis años para comprobar que la sequía, en determinados momentos, y las lluvias a destiempo en otros, han traído campañas más que desoladoras.

Especialmente en la zona tradicional de cultivos de El Comtat y la Marina Alta, donde las temperaturas más cálidas han venido mermando las cosechas debido a que los árboles no han podido descansar de forma adecuada en invierno.

Pues bien, justo esto último es lo que está sucediendo actualmente en estas comarcas, aunque de una forma más acusada. Y es que algunos cerezos están floreciendo totalmente fuera de lo que les corresponde, es decir, en pleno mes de noviembre, cuando la época es a finales de marzo o principios de abril. Una situación que no es meramente anecdótica, sino que ya está suscitando preocupación respecto a la incidencia que pueda tener en la próxima cosecha.

La aparición de las flores ha suscitado preocupación entre los agricultores / Juani Ruz

El presidente de la Denominación de Origen Cerezas Montaña de Alicante, Hilario Calabuig, señala que estas floraciones a destiempo, que afectan a algunas explotaciones de lugares como la Vall de Seta o la Vall de Gallinera, también están influenciadas por un hongo que provoca este efecto. Con todo, no deja de ser una manifestación visible y palpable de los efectos que provoca el cambio climático sobre este cultivo.

"Resulta una evidencia que las temperaturas están siendo en los últimos años más elevadas de lo normal, y eso acaba pasando factura, porque a pesar de que estas flores habitualmente no llegan a cuajar, son un indicativo de que los árboles no están descansando de forma adecuada, que es lo que necesitan para después ser productivos", lamenta.

Y abunda en el tema, para señalar que "años atrás, a estas alturas, ya habíamos tenido episodios de tres o cuatro grados bajo cero, algo que ni de lejos está pasando en la actualidad".

La floración ha propiciado que ya asome tímidamente alguna cereza. / Juani Ruz

Según explica Hilario Calabuig, los cerezos necesitan durante la época invernal alrededor de 500 horas por debajo de los siete grados para reposar de forma adecuada, "y estamos viendo -destaca- que hay años en los que no se llega a esos registros. Así que nos encontramos con que la parada invernal no se produce como debería, con las consecuencias que después acarrea a nivel de producción".

El problema, como queda dicho, lo sufren con especial intensidad los campos situados en las zonas más bajas, los las comarcas de El Comtat y la Marina Alta, que son los que están registrando las principales mermas a nivel de cosecha.

Abandono

El encadenamiento de malos resultados, además, está provocando que algunos agricultores opten por abandonar sus plantaciones, en un fenómeno que está yendo a más y que puede llegar a afectar a casi un 10 % de la superficie de cultivos de estas áreas.

De momento están escapando a este problema las explotaciones ubicadas en las partes más elevadas, caso de l'Alcoià o el Vinalopó, dado que aquí los termómetros bajan más y los cerezos sí que pueden cumplir con su ciclo habitual sin demasiadas incidencias

El presidente de la Denominación de Origen Cerezas Montaña de Alicante destaca que todavía es pronto para pronosticar cómo evolucionará la próxima campaña, aunque no oculta la preocupación de los agricultores ante un fenómeno que ni mucho menos hace augurar cosas positivas.