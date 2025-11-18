Lo que esconde el récord de empleo: Seis de cada diez parados alicantinos lleva más de un año sin trabajar

Al principio no se le da demasiada importancia. Con suerte, la prestación por desempleo cubre los gastos vitales y, quien más o quien menos, aprovecha para hacer algún curso, mejorar alguna habilidad o atender mejor a las obligaciones familiares. El problema llega a medida que pasan los meses, las ofertas de empleo no acaban de cuajar y se entra en una espiral, primero de angustia, ante la posibilidad de agotar las ayudas, y luego de desánimo, al ver cómo se cierran todas las puertas.

Es la situación a la que se enfrentan los denominados parados de larga duración, aquellos que llevan más de un año inscritos en las listas de Labora sin trabajar, y que, por desgracia, suponen ya casi seis de cada diez desocupados de la provincia. Un problema que tanto sindicatos, como empresarios y la propia Generalitat reconocen como "estructural" y cuya solución no acaba de llegar.

De acuerdo con los últimos datos recopilados por el Sepe, de los 119.242 alicantinos que había inscritos en las listas del paro el pasado mes de octubre, 69.389 llevaban más de un año en esta situación. El 58,1 % del total. De ellos, 1.243 eran jóvenes menores de 25 años, la mayoría en busca de su primer empleo, mientras que tres de cada cuatro superaban los 45 años, con un porcentaje mayoritario de mujeres entre ellos.

Más que en 2019

La buena marcha del mercado laboral ha permitido que este colectivo se haya reducido considerablemente en los últimos años. Así, si se compara la cifra con la de octubre de 2024, en estos momentos hay en la provincia 3.891 parados de larga duración menos y 6.400 menos que en 2023.

Una escuela taller para desempleados en Elche. / Jose Navarro

Sin embargo, llama la atención que, a pesar del récord absoluto de empleo que se ha conseguido y con 107.000 ocupados más que entonces, los desempleados de larga duración sigan sumando 5.500 personas más que en 2019.

Este fenómeno se disparó con la llegada de la pandemia, que envió al paro a muchas personas de escasa cualificación o de una edad avanzada. La posterior recuperación y el tirón de sectores muy intensivos en mano de obra, como el turismo, facilitó que la reincorporación de buena parte del colectivo, pero todo apunta a que ha habido otra parte que se ha quedado fuera de esa mejora. En buena medida porque, como apunta el secretario general de UGT en el Vinalopó, la Vega Baja y la Muntanya, Ismael Senent, el mercado laboral ha cambiado y se demandan nuevas habilidades.

"Ahora se pide formación más especializada, en muchos casos relacionada con la tecnología o con su uso, y hay trabajadores que no se han podido reciclar", apunta el sindicalista, que recuerda que la inteligencia artificial puede agravar este tipo de situaciones, al sustituir a aquellas tareas más repetitivas y burocráticas.

Además, según apunta, "la edad sigue siendo un factor determinante para la empleabilidad. Todavía hay muchos prejuicios a la hora de contratar a alguien mayor, aunque en muchas ocasiones la experiencia suponga una ventaja".

Más mujeres

En la misma línea, el responsable de Empleo de CC OO en l'Alacantí y las Marinas, José María Ruiz Olmos, pone el acento en la desigualdad de género que refleja este fenómeno. Según afirma, seis de cada diez alicantinos que lleva más de un año sin trabajar son mujeres, debido "a la precariedad estructural que sufren" y al hecho de que los empleos feminizados son los que más sufren la economía sumergida.

Una oficina de empleo. / JUANI RUZ

"El paro de larga duración es un desperdicio de talento que no tiene sentido en nuestro mercado laboral. Son necesarias medidas específicas para que el paso por el desempleo sea una situación transitoria y no se cronifique porque relega a una parte de la ciudadanía a la pobreza, por la baja calidad de los subsidios o la prestación asistencial", insiste el representante de CC OO.

Lo más llamativo del caso es que sindicatos y empresarios coinciden tanto en las causas, como en las posibles soluciones, que pasaría por una mejora de las políticas activas de empleo.

"Fundamentalmente, creemos que es debido a que hay un desajuste entre lo que necesitan las empresas y la formación que tienen muchos desempleados. El tejido productivo de la provincia está cambiando a gran velocidad: digitalización, perfiles técnicos, industria más avanzada… y no todo el mundo está pudiendo adaptarse. Además, hay colectivos, como los mayores de 50 años o las personas con baja cualificación, les cuesta más volver a entrar en el mercado laboral", asegura el recién elegido presidente de CEV Alicante, César Quintanilla.

A su juicio, sería necesario orientar "de verdad" las políticas activas de empleo hacia la inserción laboral, "con una formación útil, certificaciones rápidas y reciclaje profesional. También necesitamos que la Formación Profesional esté mucho más alineada con lo que piden las empresas de la provincia. Y, por supuesto, facilitar que las empresas puedan crecer y crear empleo estable, es decir, menos trabas, más agilidad administrativa y un apoyo decidido a la inversión".

Medidas

Desde la propia Generalitat, y en concreto desde el servicio autonómico de empleo, Labora, reconocen el problema y su preocupación por el mismo, pero señalan que "detrás de cada cifra hay una realidad compleja que exige de políticas específicas y un acompañamiento cercano".

Así, desde el departamento que dirige Antonio Galvañ, apuntan que hay reforzado la orientación individualizada y se han impulsado programas de formación con compromiso de contratación. También se han ampliado las ayudas para quienes den trabajo a los mayores de 45 y 55 años y se están desarrollando programas mixtos de formación y empleo. "Sabemos que queda mucho por hacer, pero estas medidas están pensadas para ofrecer oportunidades reales", insisten desde la Administración. De momento, el problema persiste y parece que seguirá así algún tiempo.