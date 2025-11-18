Provia muestra casos de éxito de la aplicación de la IA en promoción de vivienda

Provia ha celebrado hoy la jornada “IA en el Real Estate: Transformando el Sector Promotor”, un encuentro con lleno absoluto que se ha distinguido por su enfoque práctico y por presentar casos reales de éxito de empresas que ya están utilizando inteligencia artificial en su actividad promotora.

La inauguración ha corrido a cargo de Pedro Soliveres, presidente de Provia, quien ha subrayado que la IA “ha dejado de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta estratégica que mejora la competitividad y acelera los procesos”.

La sesión ha comenzado con una ponencia de Javier Sánchez, director de tecnología y comunicación de AEDAS Homes, centrada en la visión del CEO y el uso de la IA con propósito.

A continuación, Andrés Pedreño, fundador de Torre Juana IA Hub y presidente de 1MillionBot, ha presentado una metodología práctica para ordenar la implantación de la IA en las empresas.

Un momento de la jornada celebrada por Provia. / INFORMACION

Posteriormente, se ha desarrollado un bloque central muy valorado por los asistentes: una sesión práctica de casos de uso en la cadena de valor de la promoción inmobiliaria, donde se han mostrado aplicaciones reales como análisis de suelo a gran escala y con mayor precisión, estudios y datos de mercado en modo conversacional, automatización de procesos de comercialización y marketing, y mejora de la atención al cliente mediante agentes de IA y modelos híbridos humano-máquina

Un elemento especialmente destacado ha sido que promotores que ya utilizan IA han compartido con total transparencia su experiencia, detallando qué les está funcionando, qué retos han encontrado y qué resultados han obtenido en términos de eficiencia, reducción de tiempos, mejora del análisis y personalización del servicio.

Antes de la pausa café, se ha presentado una breve intervención dedicada a nuevas formas de comunicación emocional con el cliente a través de IA, dentro del programa Life.

Lecciones

Tras el descanso, la jornada ha continuado con una mesa redonda sobre las lecciones aprendidas en la implantación de la IA, donde se han abordado aspectos como las barreras habituales (costes, talento, resistencia al cambio), los primeros pasos recomendados para promotoras que inician este camino, el impacto organizativo y la visión a cinco años vista.

Desde Provia su secretario general, Jesualdo Ros, ha remarcado que la IA no sustituye la experiencia del profesional, sino que la amplifica, y que su adopción ordenada será clave para mejorar la productividad, agilizar decisiones y fortalecer la capacidad del sector para responder al reto del acceso a la vivienda.

Con esta jornada, Provia reafirma su compromiso con un sector promotor más innovador, competitivo y preparado para el futuro.