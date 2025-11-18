Los "riders" Glovo en Alicante se topan con un nuevo obstáculo: la empresa recurrirá las elecciones sindicales

La batalla entre Glovo y sus trabajadores sigue vigente y ahora es a cuenta de las elecciones sindicales. Tras la sentencia que obligó a la multinacional a convertir en asalariados a los falsos autónomos, los "riders" empezaron a poner en marcha los mecanismos de derechos laborales que les asisten. En el caso de la provincia de Alicante, este verano se empezaron a organizar la representantividad sindical de cara a unas elecciones que se celebraron la semana pasada.

Los responsables de UGT ha preferido esperar un tiempo prudencial para hacer pública la decisión de Glovo de recurrir las votaciones, por si había algún cambio por parte de la dirección. Así que salvo sorpresa de última hora, este martes tienen una cita ambas parte en el Juzgado de Lo Social de Alicante en el cual se dirimirá si existido alguna irregularidad en las votaciones que realizadas el pasado 10 de noviembre.

Reparto provincial

Mientras ese proceso sigue adelante, Julio César Sauce, representante de UGT, explica que la previsión es constituir en la próximas semanas el Comité de Empresa junto a CCOO. El resultado dio un reparto de la representatividad, si bien el equipo de UGT obtuvo la mayoría al sacar 9 de los 17 puestos.

Los "riders" de Glovo en Alicante defienden sus derechos / Rafa Arjones / Ana Jover

Según han indicado, esta organización es la que sacó más apoyos en el área de influencia de la ciudad alicantina, mientras que el otro sindicato la obtuvo en la zona de Torrevieja y Vega Baja. En total, estaban llamados a votar más de 600 repartidores. En este sentido, Sauce ha reconocido una baja participación; pero ha agradecido que los que lo han hecho marcan una importante senda de trabajo hacia el reconocimiento de los derechos de los "riders".

Sauce ha subrayado que "ahora se abre un periodo en el que espero que podamos haces cosas juntas", en referencia a CCOO; porque "hay problemas como que se reconozcan las antigüedades de muchos compañeros" o económicos que son de "alto riesgo" para nosotros como las sanciones o despidos improcedentes.

Desde UGT llevan meses denunciando que Glovo no ha realizado correctamente la integración derivada de la sentencia de Glovo en diciembre de 2024 que convirtió a los falsos autónomos en asalariados. Con reiteradas denuncis por parte de los trabajadores y trampeando a los controles, la empresa puso enormes trabas a la entrega de un censo de empleados. En varias ocasiones, se les reclamó actualizaciones, según denunció UGT.

"Al principio, al facilitar el censo acordamos que esas 590 personas aproximadamente que aparecía pudieran votar y que el resto debería presentar justificación como la vida laboral o mostrando el alta de la Seguridad Social", indica Julio Sauce para exponer las dificultades en las que se han visto metidos en esta etapa que arrancó en junio.

Segunda, en España

Pero al margen de todos los obstáculos, los "riders" en la provincia de Alicante se convertirán en los segundos de toda España en contar con representantes laborales. Ahora se elegirán un presidente, un vicepresidente, secretario, vicesecretario y otros tres, de Seguridad y Salud", añaden.

El primer comité se formó en Navarra el pasado septiembre, ya que el creado en Barcelona respondió solo a repartidores para los supermercados. Con este paso, la plataforma empieza a ver las consecuencias de lo que según su CEO, Óscar Pierre, iba a ser un cambio de estrategia a partir de la Ley Rider (2021). Desde entonces, hasta ahora han aflorado miles de altas de oficio, es decir, que ha realizado la Seguridad Social a partir de las inspecciones y denuncias.

Desde UGT, sostienen que la hoja de ruta se trazó durante la campaña y que no es otra que ir pasos hacia su equiparación a otras empresas mercantiles. Además, insisten en que es especialmente preocupante como la automatización de la integración conlleva "consecuencias muy negativas como el tipo de contratos, los pagos de las nóminas o las antigüedades", entre otras cuestiones.

A punto de cumplirse un año en el importante cambio laboral, los problemas internos han evolucionado en muchas circunstancias hacia peor, según denuncian desde el sindicato. Con la obligación (por oficio) de aceptar a los repartidores, la subcontratación se disparó y Glovo abrió esta opción como un sistema que presentaba, por un lado, como una alternativa a los propios profesionales que antes eran autónomos y, por otra, como una vía de negocio que ha estado rodeada de otra serie de conflictos. En este caso, los responsables sindicales confirman que se han eliminado las subcontratas unipersonales y que se mantienen el grupo de empresa, cuestión que ya está denunciada.