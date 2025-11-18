Verne presenta en Alicante concurso de acreedores para cinco filiales en medio de una oferta de compra de Dominion

El grupo tecnológico Verne, con sede en Alicante, ha presentado una declaración conjunta de concurso de acreedores para cinco filiales, como con Verne Telecom, Verne Technology Group, Verne Information Technology, Verne Technology GmbH y Verne Technology Group Servicios, amparándose en su situación actual de insolvencia en medio de la volatilidad que sufre el mercado de las telecomunicaciones y la energía. La solicitud, con todo, se produce en un contexto en el que hay encima de la mesa una oferta de la empresa vizcaína Dominion Field Ibérica para la adquisición de la unidad productiva, la cual incorpora la subrogación de 143 contratos laborales.

Tal y como hace constar el auto de apertura de liquidación concursal emitido por el Juzgado de lo Mercantil número 4 de Alicante, en la solicitud se sostiene que las firmas afectadas se encuentran en estado de insolvencia, no pudiendo atender las obligaciones vencidas ni alcanzar un acuerdo con los acreedores después de las negociaciones llevadas a cabo en este sentido.

La duración de las conversaciones con entidades financieras para la reestructuración de la deuda derivó en una caída de ingresos y pedidos, en medio, además, de una desaceleración de las inversiones en fibra óptica en Alemania, donde el grupo cuenta con una filial, como consecuencia de la situación económica del país.

El grupo Verne viene atravesando una situación delicada. / INFORMACION

Cabe destacar que Verne ya presentó a finales del año pasado un ERE que afectó a 90 trabajadores, en una medida que el grupo atribuyó de forma especial a lo que calificó como fiasco de las fotovoltaicas. También la gallega Altia compraba a principios de este mismo año la división de datos de la tecnológica alicantina.

Con todo, y junto a la petición voluntaria del concurso de acreedores, el grupo Verne ha adjuntado una solicitud de adquisición de la unidad productiva por parte de la mercantil Dominion Field Iberia, que afecta a activos de tres de las concursadas, concretamente Verne Telecom, Verne Technology Group Servicios y Verne Technology Group. Conjuntamente conforman un negocio integrado y funcionalmente unitario dedicado a la prestación de servicios integrales en el sector de las telecomunicaciones.

Detalles

Tal y como se hace constar, la propuesta incluye la subrogación de 143 contratos laborales, garantizando la conservación de la antigüedad y condiciones laborales existentes, así como el mantenimiento del empleo durante al menos un año desde la transmisión.

También la adquisición global e indivisible de todos los activos materiales e inmateriales necesarios para la continuidad de la actividad, entre los que se incluyen herramientas, equipos, vehículos, software, know-how, fondo de comercio, licencias, contratos, participaciones societarias, derechos asociados, cartera de clientes y proveedores estratégicos.

La vigencia de la oferta ser prolongará hasta el 1 de enero de 2026, con la posibilidad de prórroga en caso de demora justificada en el proceso de transmisión.

El juzgado, de momento y mientras se resuelve todo, ha acordado la apertura de la liquidación concursal, la disolución de las sociedades y el cese de sus administradores, pasando sus facultades a la administración concursal.