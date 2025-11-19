"El 80 % de las obras de Alicante acumulan retrasos por falta de trabajadores"

¿Satisfecho tras recibir el respaldo de la asamblea por unanimidad?

Hice un tanteo para ver si alguien pensaba presentarse y me encontré con que todo el mundo quería que continuara. La verdad es que para mí es una tremenda satisfacción, porque siento que se ha valorado el trabajo en cuestiones como que la asociación esté más presente en la sociedad civil. Por ejemplo, ahora ocupamos una vicepresidencia en la CEV, lo cual es buenísimo para visibilizar los problemas del sector, y también tenemos presencia en el Instituto Valenciano de la Edificación. Asimismo, hemos realizado una gran apuesta por la formación. Por lo demás, estoy muy satisfecho del equipo con el que voy a contar en este nuevo mandato, en el que Ana Maruenda, del grupo ilicitano Alcudia, será la nueva vicepresidenta primera.

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado se está notando con una caída de las licitaciones Javier Gisbert — Presidente de FOPA

El sector se viene quejando desde hace tiempo de la falta de mano de obra...

Sin lugar a dudas, es el gran problema con el que nos encontramos las empresas. En España se estima que el déficit es de unos 800.000 trabajadores, de los que alrededor de 50.000 corresponden a Alicante. Y eso se traduce con que cerca del 80 % de las obras de la provincia sufren retrasos por la falta de personal, y que algunas licitaciones se quedan desiertas, con pérdida incluida de fondos Next Generation. Y la cosa no queda ahí, dado que eso, además, está derivando en que la inflación de nuestro sector triplique a la media, porque sube tanto el precio de la mano de obra como de los propios materiales o el transporte.

Javier Gisbert, reelegido como presidente de FOPA, posa frente a una obra. / RAFA ARJONES

¿Y hay algún tipo de solución?

A corto plazo se tendría que habilitar una herramienta ágil para poder importar de forma rápida mano de obra del extranjero, porque la actual es exasperantemente lenta. En nuestra empresa, sin ir más lejos, realizamos el papeleo en noviembre del año pasado para poder traer a cuatro personas de Perú, y no llegaron hasta julio del actual ejercicio.

Las inversiones de la dana deberían proceder de un presupuesto extraordinario y no del ordinario Javier Gisbert — Presidente de FOPA

¿Y a medio plazo?

Nuestro sector es ahora mismo atractivo, porque los sueldos son elevados. Lo que hay que conseguir es que la gente joven se interese por trabajar con nosotros, dándonos visibilidad a través de Labora, por medio de campañas institucionales o incluso visitando los institutos. Pero hacen falta más cosas, como una Formación Profesional más corta, de un año de duración, de los que seis meses sean para la teoría y otros seis para la práctica. Otra medida que podría ayudar sería la recuperación de la figura del aprendiz.

¿Cómo sobrevive el sector de la obra pública alicantina a las bajas inversiones procedentes del Estado?

No puede ser que llevemos cinco años siendo la última provincia en inversión por habitante, pese a ser la cuarta en población y la quinta en PIB. Y se trata de algo que amenaza con continuar debido a la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

Javier Gisbert va a por su segundo mandato. / RAFA ARJONES

Y con infraestructuras de suma importancia que siguen pendientes de ejecutar...

Llevamos ya muchos años reclamando un decálogo de infraestructuras imprescindibles, entre las que se encuentran la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la variante de Torrellano, la ampliación de la capacidad de la autovía A-31 entre Alicante y Madrid para evitar accidentes, o la nacional 332 en Torrevieja. En total suman un presupuesto de unos 2.000 millones de euros, que podrían ejecutarse perfectamente en diez años a razón de 200 millones por ejercicio, algo que no es ni mucho menos desmesurado.

La CEV ha dado más peso a los sectores productivos y hay ambiente de colaboración con Valencia y Castellón Javier Gisbert — Presidente de FOPA

¿Están reduciéndose las licitaciones?

La ausencia de Presupuestos Generales del Estado ya se está reflejando en una caída de las licitaciones. Pero no solo se nota en este apartado. También las licitaciones del Consell en la provincia de Alicante han bajado de forma más que notable, debido a que se han ido para la reconstrucción tras la dana. Desde luego que no estamos en contra de que se actúe en esa zona, pero estas inversiones deberían proceder de un presupuesto extraordinario, y no del ordinario.

Javier Gisbert ha sido reelegido por unanimidad. / RAFA ARJONES

¿Y qué se puede hacer para cubrir el déficit de vivienda actual?

Estamos esperando la nueva ley urbanística valenciana para que se agilicen todas las tramitaciones, porque no puede ser que para aprobar un plan general hagan falta más de diez años. Si tuviésemos planes más ágiles y, también, solares, todo iría más rápido, habría más competencia y bajarían los precios. Otra herramienta interesante sería aplicar una normativa como la de Murcia, donde se aumenta la edificabilidad si lo que se va a hacer es vivienda pública. Sería una manera de incentivar este tipo de promociones.

Antes comentaba que FOPA ha pasado a ocupar una vicepresidencia en la nueva CEV provincial encabezada por César Quintanilla. ¿Se han acabado los enfrentamientos entre el empresariado?

Ahora estamos en una balsa de aceite. Existe un gran ambiente entre la CEV y Uepal, e incluso con la Cámara. En la CEV se le ha dado más peso a los sectores productivos y existe un ambiente de colaboración con Valencia y Castellón. El trabajo que se había hecho hasta ahora estaba bien, pero después de estar un poco estancados estamos asistiendo ahora a una evolución que creo que va en la buena dirección.