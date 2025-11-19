Organizaciones empresariales
AEFA reclama el desarrollo de una ley específica a las empresas familiares en la Comunidad
Ángeles Serna, de TM Grupo Inmobiliario, entra en la Junta Directiva como segunda vicepresidenta en la asociación alicantina
En el 30 aniversario de la Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA), su presidenta Maite Antón se ha mostrado más reivindicativa que nunca, consciente de los pasos que se están dando en otras comunidades autónomas respecto a las esta tipología de sociedades. Así, además de mantener demandas conocidas, Antón ha reclamado al Consell una nueva ley singular al estilo de lo que se está haciendo en Murcia, Madrid y Aragón.
En este sentido, la presidenta ha reclamado asentar la normativa en clave fiscal con el fin de garantizar la continuidad de las empresas familiares. En referencia al "esfuerzo" que se realizan desde las sociedades, Maite Antón se ha mostrado partidaria de que las administraciones articulen que los costes laborales la realicen los trabajadores con el fin de que valore y evalúe tanto las cargas económicas como lo que conlleva la actual tributación.
Relevo
Además de los mensajes y los diálogos, las dos asambleas extraordinarias de AEFA han aprobado una renovación parcial de su Junta DIrectiva que ha tenido como principal novedad la creación de una segunda vicepresidencia que asume Ángeles Serna. La empresaria y directiva de TM Grupo Inmobiliario compartirá con Juan José Fornés, CEO de Masymas, la representación de este cargo.
También han entrado Fernando Vilanova (Grupo Vilanova), como nuevo secretario general; Gema Martínez (Grupo Ventura Muebles), Natalia Martínez (Glem) y Manuel Ríos Arias (Corporación Vectalia), con el objetivo de seguir fortaleciendo la diversidad generacional, sectorial y territorial de la asociación.
En este sentido, Maite Antón continua como presidenta, a la que le quedan dos años de mandato, y le acompañan como vicesecretario general, Gustavo Lubián; tesorera, Malena Vidal; mientras que las vocalías, Manuel Ríos, Nunci Serrano, Natalia Martínez, Carmen Berbegal, Francis Carbonell, Mayte Torregrosa, Salvador Pérez, Ana Mayor y Juan Torres.
(noticia elaboración)
