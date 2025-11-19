¿Ahorro real o una manera de quemar dinero? Los expertos advierten del peligro de sumarse a la Inteligencia Artificial solo por moda

Adoptar la última tecnología que acaba de salir al mercado no siempre resulta una buena idea. Si no hay un objetivo claro y una estrategia clara detrás, en muchas ocasiones puede convertirse en un auténtico coladero por el que se van miles de euros, sin llegar nunca a rentabilizar la inversión realizada. Es lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, a la que ninguna empresa quiere renunciar, aunque no sepa muy bien el motivo.

Así lo han advertido este jueves los expertos reunidos en una jornada organizada la Asociación del Terciario Avanzado de Alicante, en la que también se ha presentado el proyecto Voces Avanzadas con el que se pretende dar a conocer a este sector, que reúne a las empresas dedicadas a la consultoría empresarial.

La consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, se ha encargado de inaugurar la jornada, recordando que la consultoría es "una palanca estratégica" para la economía de cualquier lugar. "Ninguna empresa crece sola. Detrás de cada salto competitivo hay un análisis, una estrategia y un asesoramiento experto", ha señalado, antes de apuntar la necesidad de que se haga un "uso inteligente de la tecnología".

Un asunto en el que han abundado los ponentes de la mesa redonda que se ha desarrollado a continuación, moderada por el presidente de la asociación, Mariano Torres. Así, el CEO de la tecnológica Orizon, Ángel Pineda, ha alertado de los peligros de subirse a la "moda" de la inteligencia artificial, sin realizar un análisis previo.

"Ultracara"

"Como pasa con todas las modas, la IA es algo ultracaro en estos momentos y donde el retorno está en hacer un buen diseño y saber para qué lo vas a usar", ha señalado el experto, que ha reconocido las dificultades que a veces tienen para hacer ver a los clientes que "no hay que hacer tecnología por hacer tecnología", sino que debe utilizarse "para resolver problemas".

La consellera Marián Cano, durante su intervención en la jornada. / Héctor Fuentes.

"Ahora parece que todo es IA y que esta tecnología ha nacido ahora, cuando nosotros llevamos 20 años analizando datos", ha apuntado, por su parte, el presidente del Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) y CEO de la tasadora Euroval, Nacho Amirola. "Lo que hay que hacer es utilizarla con inteligencia y poner el foco en la especialización", ha insistido el ejecutivo.

En el debate ha surgido también el problema sobre quién tiene la responsabilidad de las tareas que realiza la inteligencia artificial. "Ahora se ha democratizado la IA y lo que se adquiere son, sobre todo, estos chatbots que ha programado otra persona, pero quien asume el riesgo de la respuesta final que se le da al cliente somos nosotros", ha advertido el presidente de Fundesem y CEO del despacho jurídico Sánchez Butrón, Cayetano Sánchez Butrón.

Así, a su juicio resulta fundamental evitar posibles sesgos y que exista una trazabilidad clara de la información que utilizan los algoritmos. No obstante, en cualquier caso, ha aconsejado huir de las respuestas automatizadas y mantener la supervisión del profesional.

"Una transformación empresarial persigue siempre un objetivo, vender más y que te cueste menos. A veces se utilizan programas o asistentes solo porque están de moda. Hay ejemplos de personas que gastan auténticas fortunas porque tienen que estar ahí, no porque aporte beneficios reales. Son transformaciones marketinianas", ha calificado el también abogado.

Mariano Torres charla con Marián Cano, minutos antes del evento. / Héctor Fuentes

En esta misma línea, Nacho Amirola ha destacado la importancia de que las empresas promuevan la formación constante de sus empleados, en un sector en el que básicamente se vive de aportar conocimiento a los clientes. "Se tiende a vender el 95 % de las horas disponibles (de los trabajadores de las consultoras) y se dedica muy poco esfuerzo a la preparación de estos profesionales", se ha lamentado Amirola.

El ejemplo pausado de la banca

Al respecto, el CEO de Orizon ha puesto al sector de la banca como ejemplo de buenas prácticas en la adopción de la tecnología. "Adoptan la tecnología un poco más tarde, cuando está madura, no cuando sale en la prensa", ha apuntado, antes de recordar el caso de un cliente que le preguntaba "si tenía algo en el metaverso", sin tener muy claro la utilidad de esta realidad digital alternativa.

"Muchas veces vemos conflictos entre una compañía normal y su proveedor tecnológico porque están insatisfechos y frustrados los dos. Y el error está en la falta de análisis previos", ha señalado, por su lado, Sánchez Butrón.

El acto también ha contado con la intervención del director territorial de Cajamar, Manuel Nieto, y del diputado de Fomento de la Diputación Provincial, Carlos Pastor.