El dato es la nueva frontera empresarial

En plena transformación digital, muchas empresas descubren que su mayor dificultad no es tecnológica, sino organizativa: entender y estructurar los datos con los que trabajan cada día. Conceptos tan habituales como “cliente”, “persona” o “hogar” pueden significar cosas distintas según la empresa que los utilice. Esta falta de definición común provoca errores, dificulta la colaboración entre organizaciones y limita el potencial de la información como motor de crecimiento.

Una de las compañías que más está impulsando esta conversación en la Comunitat Valenciana es Mindden, especializada en el dato. Su Chief Data Officer, Leo Salom, lanza una reflexión que resume bien este desafío: “La tecnología habilita; la gobernanza hace que funcione.”

Para Salom, el principal reto hoy es lograr que diferentes organizaciones hablen un mismo idioma del dato. Sin acuerdos básicos sobre su significado, estructura y calidad, es imposible conectar sistemas o compartir información de forma fiable. En sus palabras: “Sin una puesta en común del dato, no hay interoperabilidad.”

La solución pasa por la gobernanza del dato, un conjunto de reglas, definiciones y estándares que permite que las empresas entiendan y utilicen la información de manera coherente. Esta gobernanza se materializa en los conocidos Data Products, unidades de información verificadas y preparadas para ser reutilizadas sin ambigüedades. Gracias a ellos, las empresas pueden mejorar la toma de decisiones, aplicar analítica avanzada o integrar inteligencia artificial con seguridad y solidez.

Este enfoque es la base de los Espacios de Datos, una iniciativa europea destinada a facilitar la colaboración entre empresas y administraciones mediante entornos de confianza donde compartir información sin perder el control. En este terreno, la Comunitat Valenciana está dando pasos importantes gracias a Recursos en la Red, empresa tecnológica de Prensa Ibérica y promotora del Espacio de Datos Phlox, centrado en el sector comercial.

Phlox busca permitir que las empresas puedan conectar, compartir y monetizar sus datos bajo criterios de interoperabilidad, calidad y soberanía digital, siguiendo los principios promovidos por la Unión Europea.

Dataspace Forum I: Phlox

Para profundizar en estos avances, el próximo 26 de noviembre Alicante acogerá el Dataspace Forum I: Phlox, organizado por Recursos en la Red. Mindden participará de forma destacada con la intervención de Leo Salom, quien explicará por qué la gobernanza del dato será uno de los pilares de la competitividad en los próximos años.