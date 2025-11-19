Sportypro de PANTER®, el impulso saludable que todo currante necesita
La nueva línea de PANTER® destaca por su comodidad, resistencia y versatilidad
La línea Sportypro de PANTER® marca un antes y un después en la protección de los trabajadores, apostando por la salud y el bienestar como ejes de su innovación. Los modelos Sportypro potencian una pisada saludable, previenen lesiones, mejoran la postura y reducen la fatiga para que llegues al final del turno con energía y sin dolores.
Bienestar, ergonomía y rendimiento de larga duración
Más que un calzado, es una herramienta para mejorar la calidad de vida laboral. Corrige desviaciones posturales, distribuye el peso de forma equilibrada, estimula la circulación y minimiza el impacto en articulaciones, rodillas y espalda, reduciendo significativamente el riesgo de dolencias crónicas como lumbalgias, fascitis plantar o varices laborales.
Avaladas con los sellos Comfort y Functional del Instituto Tecnológico INESCOP, esta gama garantiza un apoyo anatómico perfecto, distribución continua de presiones y una reducción de fatiga muscular y articular.
Beneficios clave para tu salud con la línea Sportypro
- Materiales transpirables: Piel flor natural hidrofugada (modelos Velia y Aventio), serraje premium (Arhus) y tejidos técnicos de alta ventilación (modelos Aero y Nilan).
- Sellos Comfort y Functional: Garantizan la comodidad y funcionalidad del calzado.
- Tecnología OPTIMAL SOLE: Amortiguación que absorbe +75% de los impactos al andar, retornando la energía y protegiendo el sistema músculo-esquelético.
- Máximo coeficiante antideslizante SR.
- Puntera de aluminio anti-impactos (200J) ligera y ergonómica.
- Planta antiperforación textil PS (1100N), flexible y ligera. Previene lesiones por objetos punzantes cubriendo la superficie plantar y cumpliendo con la norma EN ISO 20345:2022.
- Plantilla ESD ecológica y reciclable: Con carbón activo antibacteriano y antihongos, absorbe la humedad y neutraliza olores.
- Certificación OEKO-TEX: Tejidos exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente.
- Calzado ESD: Protección frente a cargas electroestáticas.
- Diseño antifatiga: Reduce la sensación del cansancio muscular incluso en turnos prolongados.
El compromiso de PANTER® va más allá del estándar de seguridad: la nueva línea Sportypro fomenta un entorno laboral más saludable y, con el respaldo de Vicente del Bosque, embajador de la marca y seleccionador de currantes PANTER®, eliges cuidar tu cuerpo como lo más valioso de tu profesión.
Porque una vez que has hecho la mejor selección de tu equipo, y siguiendo las indicaciones de del Bosque, es hora de ponerse a currar.
- José Elías aclara su situación financiera: “Forbes dice que valgo millones, pero tengo menos de 300.000€ en la cuenta"
- Un juzgado investiga en San Vicente el troceo irregular de una parcela en 17
- La cota de nieve se desploma en Alicante: ¿nevará en la provincia esta semana?
- Un nuevo escenario musical se abre en Alicante: te decimos dónde
- Vandalizan el negocio de la madre del agitador ultra Vito Quiles en Elche
- Alejandro Bañón (Colegio de Registradores): «Se está aprobando más del 80 % de los registros de pisos turísticos»
- Las familias se niegan a confinar a sus hijos ante una dana en Alicante si los centros no son seguros
- Myflats cambia el paso y levantará su primera apartahotel en la playa de San Juan