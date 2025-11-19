Sportypro de PANTER®, el impulso saludable que todo currante necesita

La línea Sportypro de PANTER® marca un antes y un después en la protección de los trabajadores, apostando por la salud y el bienestar como ejes de su innovación. Los modelos Sportypro potencian una pisada saludable, previenen lesiones, mejoran la postura y reducen la fatiga para que llegues al final del turno con energía y sin dolores.

Bienestar, ergonomía y rendimiento de larga duración

Más que un calzado, es una herramienta para mejorar la calidad de vida laboral. Corrige desviaciones posturales, distribuye el peso de forma equilibrada, estimula la circulación y minimiza el impacto en articulaciones, rodillas y espalda, reduciendo significativamente el riesgo de dolencias crónicas como lumbalgias, fascitis plantar o varices laborales.

Avaladas con los sellos Comfort y Functional del Instituto Tecnológico INESCOP, esta gama garantiza un apoyo anatómico perfecto, distribución continua de presiones y una reducción de fatiga muscular y articular.

Beneficios clave para tu salud con la línea Sportypro

Materiales transpirables: Piel flor natural hidrofugada (modelos Velia y Aventio), serraje premium (Arhus) y tejidos técnicos de alta ventilación (modelos Aero y Nilan).

Tecnología OPTIMAL SOLE: Amortiguación que absorbe +75% de los impactos al andar, retornando la energía y protegiendo el sistema músculo-esquelético.

Puntera de aluminio anti-impactos (200J) ligera y ergonómica.

Planta antiperforación textil PS (1100N), flexible y ligera. Previene lesiones por objetos punzantes cubriendo la superficie plantar y cumpliendo con la norma EN ISO 20345:2022.

Plantilla ESD ecológica y reciclable: Con carbón activo antibacteriano y antihongos, absorbe la humedad y neutraliza olores.

Con carbón activo antibacteriano y antihongos, absorbe la humedad y neutraliza olores. Certificación OEKO-TEX: Tejidos exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente.

Tejidos exentos de sustancias que puedan ser nocivas para las personas o el medio ambiente. Calzado ESD: Protección frente a cargas electroestáticas.

Protección frente a cargas electroestáticas. Diseño antifatiga: Reduce la sensación del cansancio muscular incluso en turnos prolongados.

El compromiso de PANTER® va más allá del estándar de seguridad: la nueva línea Sportypro fomenta un entorno laboral más saludable y, con el respaldo de Vicente del Bosque, embajador de la marca y seleccionador de currantes PANTER®, eliges cuidar tu cuerpo como lo más valioso de tu profesión.

Porque una vez que has hecho la mejor selección de tu equipo, y siguiendo las indicaciones de del Bosque, es hora de ponerse a currar.