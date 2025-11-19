Taylor Wimpey invertirá 32 millones en dos nuevas promociones en la Costa Blanca

Taylor Wimpey España vuelve a mover ficha en la Costa Blanca. La promotora de origen británico ha iniciado la comercialización de Sora, en Dénia, y Nature, en el Balcón de Finestrat, dos nuevos desarrollos residenciales que suman 32 millones de inversión (23 millones en Sora y 9 millones en Nature) y consolidan la apuesta de la compañía por uno de los litorales más activos del mercado español.

Lo hace en un contexto de precios en máximos históricos en España. El precio medio de la vivienda se sitúa en 2.303 euros el metro cuadrado, tras avanzar un 2,3 % en el último trimestre y un 9,6 % en términos interanuales, según datos del Colegio de Registradores. En la Comunidad Valenciana, el valor medio alcanza los 1.835 euros el metro cuadrado, todavía por debajo de la media nacional y de regiones como Madrid, Baleares o País Vasco.

En Dénia, según explican desde la promotora, Sora incluye apartamentos y dúplex de dos y 3 dormitorios. Las viviendas se organizan en torno a zonas comunes con piscina y jardines, cuentan con vistas al mar y se sitúan cerca de servicios y transporte público. Todas las unidades disponen de calificación energética A, con envolvente térmica reforzada y sistemas de climatización de alta eficiencia. Los precios parten de 315.000 euros más IVA para los apartamentos de dos dormitorios.

Recreación de las zonas comunes en el residencial programado en Finestrat. / INFORMACION

El lanzamiento de Sora llega tras la experiencia en Bella Beach, comercializada entre 2023 y 2024, donde el 55 % de los compradores fueron españoles, en su mayoría parejas de entre 40 y 60 años que buscaban una residencia de calidad en la Costa Blanca. “Dénia se ha consolidado como un destino muy sólido para el cliente nacional, que valora tanto el clima y la gastronomía como la conectividad y la seguridad”, señala Lola Mira, directora regional de Taylor Wimpey España en la Costa Blanca.

En el Balcón de Finestrat, Nature da continuidad a la trayectoria de la promotora en la zona, donde Breeze afronta su recta final de comercialización con solo tres viviendas disponibles. Nature incluye adosados de tres dormitorios, también con calificación energética A, piscina y zonas ajardinadas comunitarias y vistas al Mediterráneo y al skyline de Benidorm. El proyecto se dirige a familias que priorizan espacio exterior, luz natural y proximidad a campos de golf, playas y zonas de ocio. Los precios arrancan en 425.000 euros más IVA.

El perfil de cliente en Finestrat es más internacional. En Breeze, el 13 % de los compradores fueron españoles, con un peso protagonista de parejas europeas de entre 40 y 55 años. “En Balcón de Finestrat vemos una demanda muy diversificada, con especial interés de mercados como Reino Unido, Países Bajos o los países nórdicos, que buscan vivienda eficiente, con servicios y bien conectada con los aeropuertos”, explica Mira.

Atractivos

El contexto acompaña. La Comunidad Valenciana mantiene un diferencial atractivo frente a otros polos costeros. En volumen, la Comunidad cerró el tercer trimestre con más de 27.000 compraventas de vivienda y supera las 100.000 operaciones en el cómputo de los últimos doce meses, con incrementos interanuales de dos dígitos. La vivienda nueva mantiene una aportación relevante dentro de ese volumen, en un entorno de tipos de interés más estables y de progresiva normalización de la financiación hipotecaria.

En la provincia de Alicante, donde se ubican Dénia y Finestrat, el valor medio ronda los 2.120 euros el metro cuadrado, lo que sitúa a la Costa Blanca por encima de la media regional, aunque todavía por debajo de plazas como Madrid o Baleares.