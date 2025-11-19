Vicente Lafuente, elegido vicepresidente de la CEOE
La secretaria general, Inmaculada García, y los presidentes provinciales también entran en la junta directiva
Joan Batalla
El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, ha sido nombrado hoy, por parte de la junta directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y a propuesta de su presidente, Antoni Garamendi, vicepresidente de la organización nacional, tal como estaba previsto.
Junto a Vicente Lafuente, formarán parte de la junta directiva de CEOE en representación de la CEV: Eva Blasco, presidenta de CEV Valencia; César Quintanilla, presidente de CEV Alicante; Luis Martí, presidente de CEV Castellón; Salvador Navarro, presidente de la Comisión de Relaciones con las Cortes; Amaya Fernández, presidenta de Quimacova; Federico Fuster, presidente de HOSBEC; José Antonio Pastor, director de AEFJ; José María Martínez, presidente de Simetria Grupo Empresarial e Inmaculada García, secretaria general de la CEV.
La CEV mantendrá asimismo los 30 representantes de la Comunitat Valenciana en la asamblea general de la CEOE, consolidando así la presencia y participación del empresariado valenciano en los órganos de gobierno de la organización nacional.
