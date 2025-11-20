Alicante vende más de doble de viviendas a extranjeros que Málaga

Ligera corrección de la demanda internacional en el mercado inmobiliario español durante el tercer trimestre del año, aunque el volumen de operaciones se mantiene en niveles excepcionalmente elevados. Un segmento en el que Alicante se mantiene en cabeza, con más del doble de viviendas vendidas a extranjeros que su más inmediato competidor, la provincia de Málaga.

Así se desprende del análisis realizado por la inmobiliaria tecnológica alicantina Sonneil Homes en base a los últimos datos del Colegio de Registradores. En total, durante el tercer trimestre del año se formalizaron en España 174.384 compraventas de viviendas, lo que supone un aumento del 4,7 % en tasa interanual. De esa cifra, los ciudadanos de nacionalidad extranjera sumaron casi 23.700 operaciones, de las que 9.100 se corresponden a la adquisición de segundas residencias, lo que supone una contracción del 6,2 %, de acuerdo con los cálculos de la compañía alicantina.

Dentro de este segmento vuelven a destacar dos mercados principales, Alicante y Málaga, que juntas suman más de un tercio -el 35,9 %- de todas las compraventas de extranjeros de este periodo.

Especialmente destacable es el caso alicantino, que vuelve a encabezar el ránking y a mucha distancia de la segunda de la lista, con un total de 5.741 operaciones internacionales, lo que representa un 43,29 % del total provincial, un dato que vuelve a crecer levemente frente al año anterior (+0,21 p.p.).

Son más del doble de las contabilizadas en la Costa del Sol, donde los extranjeros compraron 2.750 operaciones. Aún así, la provincia andaluza mantiene un alto nivel de interés, confirmando su atractivo como destino de inversión y segunda residencia.

Conexiones y calidad de vida

Para Sonneil Homes, la Costa Blanca y la Costa del Sol consolidan su liderazgo por su combinación de calidad de vida, conectividad internacional y oferta inmobiliaria diversa, capaces de sostener la demanda incluso en un contexto de ajuste global.

En cuanto al resto de destinos, el litoral valenciano muestra una evolución positiva. Valencia registra 10.491 operaciones (+2,48 % interanual) con un 11,25 % de cuota extranjera, reflejando un mercado equilibrado entre demanda nacional y foránea.

Bloques de apartamentos en Benidorm. / David Revenga

Por su parte, Castellón destaca con un crecimiento del 9,53 % en ventas totales y una subida de 1,21 puntos en peso extranjero (hasta el 13,58 %), confirmando la buena tendencia de municipios como Peñíscola, Oropesa o Benicàssim.

En el sureste peninsular, Murcia se consolida como mercado emergente de segunda residencia, con 6.588 compraventas totales (+5,02 % interanual) y una cuota extranjera del 21,89 %. Su equilibrio entre calidad de vida y precios competitivos refuerza su atractivo frente a los destinos más maduros.

Baleares y Canarias

En los archipiélagos, el ajuste es suave: Baleares crece un 3,17 % en ventas totales, aunque reduce su cuota extranjera en tres puntos, y Canarias conserva su atractivo con una base sólida de compradores europeos, especialmente del norte y centro del continente europeo (Sta. Cruz de Tenerife: ventas -7,23% interanual y cuota ext. -3,15%; Las Palmas: -6,60% y -0,92%).

Los mercados urbanos muestran un tono estable y sostenido. Barcelona aumenta sus ventas un 9,62 % interanual, impulsada por la demanda nacional, mientras que Madrid se mantiene prácticamente plana (-0,61 %) con una cuota extranjera contenida (6,85 %).

Por nacionalidades, el mercado internacional español muestra una diversificación creciente. Los Países Bajos destacan con un incremento interanual del 13,79 %, alcanzando 1.416 viviendas compradas en el territorio español situándose ya como tercera nacionalidad por detrás de Reino Unido y Alemania.

El comprador británico, aunque ha reducido su peso hasta el 7,9 % del total, mantiene su liderazgo histórico dentro del mercado internacional. Desde Sonneil Homes explican que esta corrección se enmarca en una tendencia descendente de largo plazo, que ha pasado del 28 % en 2006 al nivel actual. Esta corrección responde más a factores estructurales como la evolución de la libra, los tipos de interés o el impacto del Brexit, que a un bache puntual.

Urbanizaciones en Orihuela Costa. / Tony Sevilla

Pese a que el dato del tercer trimestre es el segundo más bajo de toda la serie histórica, solo por encima del 7,77 % registrado en el trimestre anterior, la demanda británica continúa siendo una de las más sólidas y con mayor arraigo en el mercado español, especialmente en los principales destinos de costa, con casi 2.000 compras.

Otras nacionalidades

Los alemanes con más de 1.500 operaciones, franceses, belgas y polacos, todos por encima del millar, y suecos y rusos completan las casi 9.200 compras de segunda residencia en nuestro país en el tercer trimestre del año. “El mercado internacional español se ha vuelto más plural y sostenible. Hoy, el comprador foráneo es más diverso y combina motivaciones de inversión, estilo de vida y teletrabajo, lo que aporta mayor estabilidad al sector”, subraya Alfredo Millá, CEO de Sonneil Homes.

Para Sonneil Homes, la evolución del tercer trimestre, con respecto al anterior, refleja una etapa de madurez del mercado residencial español, con cifras que se consolidan en niveles altos y un modelo de crecimiento más estable.

"España mantiene una posición de referencia en Europa como destino residencial e inversor. La demanda internacional sigue fuerte y complementa el impulso del comprador nacional, garantizando un mercado más equilibrado y previsible", concluyen desde el equipo de análisis de Sonneil Homes.