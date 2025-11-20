Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baño tacha a Mazón de "valiente" por dimitir

El presidente de la Cámara de Alicante lamenta el "ensañamiento" contra el todavía jefe del Consell durante la celebración de la Noche de la Economía Alicantina

Los premiados posan junto a las autoridades en el escenario del ADDA.

Miguel Vilaplana

El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha calificado de "valiente" la decisión de Carlos Mazón de dimitir. Ha sido en el transcurso de la 50 edición de la Noche de la Economía Alicantina, donde ha indicado, tras poner de relieve también el dolor vivido por las víctimas de la dana, que "la desmesura y el enseñamiento ha sido y sigue siendo inhumano". "Ninguna institución de gobierno -ha añadido- ha estado a la altura de las circunstancias tras la dana y, al menos, alguien ha tenido la valentía de echarse a un lado".

Las empresas premiadas en la gala han sido Bardisa, de Alicante; Suchiar, de Santa Pola; Aiscan, de Biar; Avincis, de Mutxamel; CDV, de Alicante; y Borrell, de Dénia. Asimismo, se le ha hecho entrega de la Medalla de Oro y Brillantes al empresario de Benidorm Enrique Ballester Chofre.

