Baño tacha a Mazón de "valiente" por dimitir
El presidente de la Cámara de Alicante lamenta el "ensañamiento" contra el todavía jefe del Consell durante la celebración de la Noche de la Economía Alicantina
El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, ha calificado de "valiente" la decisión de Carlos Mazón de dimitir. Ha sido en el transcurso de la 50 edición de la Noche de la Economía Alicantina, donde ha indicado, tras poner de relieve también el dolor vivido por las víctimas de la dana, que "la desmesura y el enseñamiento ha sido y sigue siendo inhumano". "Ninguna institución de gobierno -ha añadido- ha estado a la altura de las circunstancias tras la dana y, al menos, alguien ha tenido la valentía de echarse a un lado".
Las empresas premiadas en la gala han sido Bardisa, de Alicante; Suchiar, de Santa Pola; Aiscan, de Biar; Avincis, de Mutxamel; CDV, de Alicante; y Borrell, de Dénia. Asimismo, se le ha hecho entrega de la Medalla de Oro y Brillantes al empresario de Benidorm Enrique Ballester Chofre.
