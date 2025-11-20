La EUIPO certifica la victoria de un David (español) sobre un Goliat (estadounidense) de las criptomonedas

La disputa entre la española EurocoinPay y la multinacional estadounidense Circle, una de las grandes potencias del mercado de criptoactivos, ha tenido un desenlace que muchos en el sector califican como histórico. La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), con sede en Alicante, ha avalado la posición de la firma leonesa, que defendía desde hace años la exclusividad de sus marcas frente al gigante creador de las conocidas stablecoins USDC y EURC.

La contienda se remonta a 2022, cuando Circle anunció el lanzamiento de su stablecoin vinculada al euro bajo la denominación Euro Coin (EUROC). El anuncio activó las alarmas en EurocoinPay, que opera desde 2017 con una familia completa de marcas registradas bajo el paraguas "Eurocoin" y que incluso había desarrollado su propia stablecoin y otros productos cripto con ese nombre. La empresa española alertó entonces de la confusión que el movimiento de Circle podía provocar en los usuarios, dada la similitud entre ambas denominaciones.

Batalla jurídica

Tras un intento fallido de resolución amistosa, EurocoinPay decidió acudir al Tribunal de Marcas de la Unión Europea para proteger sus signos distintivos mediante medidas cautelares. Circle reaccionó atacando: solicitó ante la EUIPO la nulidad de varias marcas de la compañía española, alegando que "Eurocoin" no era suficientemente distintivo. Sin embargo, el organismo comunitario rechazó los argumentos de la firma norteamericana y confirmó la validez de los registros españoles.

Ante este revés, Circle optó en 2024 por retirar el nombre "Euro Coin" y rebautizar su criptomoneda como EURC, el nombre que sigue utilizando en la actualidad. Con ese cambio, EurocoinPay dio por cumplido su objetivo principal y retiró sus medidas cautelares, evitando —según indicó— un posible daño reputacional y comercial de largo alcance.

Pese a haber adoptado ya una nueva marca, Circle presentó a comienzos de 2025 una demanda ante el Tribunal General de la UE para intentar anular la resolución de la EUIPO. Meses después, y en vísperas de su salida a bolsa, la empresa estadounidense desistió, lo que llevó al sobreseimiento del procedimiento el pasado agosto.

Para EurocoinPay, el caso representa un ejemplo de cómo incluso una compañía de menor tamaño puede defender con éxito sus activos intangibles frente a actores globales. "Este desenlace refleja la importancia estratégica de proteger los activos intangibles en sectores altamente competitivos como el de los criptoactivos", valoró la empresa.

Tras su victoria, EurocoinPay trabaja ahora en reforzar su presencia en el mercado. La firma se encuentra en proceso de obtener en España la autorización como proveedor de servicios de criptoactivos (PSAV) ante la CNMV, organismo que ya ha tramitado más de cuarenta registros de este tipo.

Un final que confirma que, también en el ecosistema cripto, los pequeños pueden ganar cuando defienden con tenacidad lo que les pertenece.