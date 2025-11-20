La EUIPO lanza el Centro de Conocimiento sobre Derechos de Autor ante el auge de la inteligencia artificial

La Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) ha puesto en marcha este jueves oficialmente el Centro de Conocimiento sobre Derechos de Autor (el EUIPO Copyright Knowledge Centre, en su denominación inglesa). Una nueva plataforma que reúne materiales, orientación y herramientas con la que el organismo dirigido por João Negrão quiere ayudar a los creadores y titulares de estos derechos a protegerlos y hacerlos valer ante el desafío que supone la extensión de la inteligencia artificial.

Una nueva dificultad que se suma a la diversidad de regulaciones que aún se dan en Europa en materia de copyright, que aún no dispone de una versión única para el conjunto de países de la UE, como ya ocurre, por ejemplo, con las marcas, que pueden registrarse a nivel europeo con la misma validez en los 27 estados de la Unión.

El centro también sirve de punto de encuentro para que creadores, desarrolladores e instituciones compartan ideas y tendencias, intercambien opiniones, identifiquen lagunas y exploren oportunidades de colaboración, al tiempo que buscan soluciones técnicas a los nuevos retos que plantea la IA generativa.

La presentación de esta iniciativa se produce en el marco de la Conferencia sobre Derechos de Autor de la EUIPO, que se celebra en su sede de Alicante los días 20 y 21 de noviembre y está dedicada a explorar cuestiones clave sobre el futuro en esta materia. Además, forma parte de Plan Estratégico 2030 de la oficina europea.

El director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão, durante su intervención. / ALEX DOMINGUEZ

La misión del centro será triple. Por un lado, informar a ciudadanos, creadores y empresas sobre cómo proteger y valorar sus derechos de autor, especialmente en el contexto de las tecnologías nuevas y emergentes. Además, quiere colaborar con sectores creativos e innovadores para abordar las necesidades cambiantes; y, por último, explorar nuevos servicios que mejoren la transparencia y accesibilidad de los derechos de autor en todo el mercado único.

"El Centro de Conocimiento sobre Derechos de Autor de la EUIPO es un nuevo espacio, y un nuevo paso, para apoyar a los creadores, informar sobre las políticas y afrontar los retos y oportunidades de la era digital. El centro también mirará hacia el futuro y explorará cómo los derechos de autor pueden adaptarse a los creadores del mañana, al tiempo que fortalecerá el impulso cultural, la innovación y la competitividad económica en Europa. Así, el Centro se convertirá en el lugar de referencia de los derechos de autor en la Unión Europea", ha asegurado el director ejecutivo de la EUIPO, João Negrão.

La plataforma será accesible desde el sitio web de la oficina europea, engloba iniciativas y recursos existentes, incluidos los enlaces a bases de datos de la EUIPO relacionadas con los derechos de autor, además de materiales de formación, jurisprudencia en esta materia y los últimos datos sobre infracciones de derechos de autor.

También cuenta con un nuevo mapa interactivo de la UE que recopila información de todos los Estados miembros sobre la legislación en materia de derechos de autor, las autoridades competentes y los sistemas de concesión de licencias.

17 millones de empleos

Los derechos de autor o copyright protegen los derechos de los creadores y permiten el acceso legal a obras creativas. También son un motor fundamental de la innovación y la cultura en la UE. Un estudio realizado por la EUIPO y la Oficina Europea de Patentes en 2022 reveló que las industrias intensivas en derechos de autor contribuyen de forma significativa a la economía europea, ya que representan el 6,9% del PIB de la UE y dan empleo a más de 17 millones de personas.

A través de su Centro de Conocimiento sobre Derechos de Autor, la EUIPO seguirá reforzando la participación de instituciones y actores clave en este campo en los próximos años, fomentando la cooperación entre expertos y los intercambios con autoridades nacionales.

Interior de las instalaciones de la EUIPO. / Rafa Arjones

Una de las iniciativas que se están estudiando es el desarrollo de un servicio llamado CopyrightView para mejorar el acceso a la información sobre la situación de los derechos de autor, la autoría y la titularidad de los derechos en Europa.

La EUIPO también continuará apoyando a la Comisión Europea en el estudio de viabilidad para crear un registro digital para las exclusiones voluntarias de la minería de textos y datos (TMD), que permitiría a los titulares de derechos registrar y gestionar su decisión de reservarse sus derechos frente a la TDM de sus obras por parte de los desarrolladores de IA.

Estas áreas estratégicas se basan en la experiencia de la EUIPO en la aplicación de los derechos de autor, las campañas de sensibilización y la gestión de bases de datos, y reflejan su compromiso de ayudar a configurar la política y las herramientas de derechos de autor en la era digital.

Desde 2012

La EUIPO lleva trabajando activamente en el ámbito de los derechos de autor desde 2012. A través de su Observatorio Europeo de las Violaciones de los Derechos de Propiedad Intelectual, la EUIPO se encarga de la gestión de dos bases de datos sobre derechos de autor: el Portal de Obras fuera del circuito comercial y la Base de Datos de Obras Huérfanas, que contribuyen a facilitar el acceso y la conservación del patrimonio cultural europeo.

La EUIPO también ofrece una amplia colección de cursos, seminarios web y módulos de aprendizaje online sobre derechos de autor y otros derechos, y ha publicado numerosos estudios sobre derechos de autor y tecnologías emergentes, así como sobre el impacto de la infracción de los derechos de autor en la UE.

Otras iniciativas incluyen la plataforma Agorateka, que da acceso a la oferta legal de contenidos digitales en la UE, y una serie de campañas de sensibilización destinadas a fomentar una cultura de respeto hacia los derechos de autor en la ciudadanía y, en particular, entre los jóvenes.

Por último, la EUIPO supervisa la aplicación de la Recomendación de la Comisión Europea sobre la piratería de eventos en directo y ha creado una red específica de expertos de las administraciones nacionales para luchar contra la piratería.