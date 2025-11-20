Los expertos animan a las pymes alicantinas a diagnosticar problemas antes de usar IA generativa

La segunda edición del Foro ALIA contó con dos expertos de primer nivel en el ámbito de la inteligencia artificial. El catedrático de Ciencias de la Computación e IA en la Universidad de Santiago de Compostela y director del Centro Singular de Investigación en Tecnologías Inteligentes (Citius), Senén Barro, y el catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la Universidad de Jaén, Alfonso Ureña, abordaron las premisas imprescindibles que se deben plantear las pymes antes de incorporar esta tecnología en sus procesos productivos.

Con la experiencia práctica como telón de fondo, los expertos han narrado en primera persona las dificultades y obstáculos que se encuentran para progresar en la aplicación de la IA generativa. Sus intervenciones y posterior diálogo con el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, se ha hecho en el marco de esta jornada organizada por el Centro de Inteligencia Digital Alicante (Cenid), representada por su director Manuel Paloma, y que ha contado con el patrocinio de la tecnológica Lynux View que ha estado representada por su CEO, David Ivorra, y la colaboración de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) y los diarios del grupo Prensa Ibérica.

Senén Barro, Toni Cabot y Alfonso Ureña, durante el debate en el Club INFORMACIÓN. / Jose Navarro

Junto a los estudios y la prospectiva, ambos han optado por un enfoque eminentemente pragmático y de acercamiento hacia las empresas. En primer término, Senén Baño, reclamó cierta paciencia. "El retorno de la inversión producida por la IA llegará. No lo está, porque tiene un grado de sofisticación mayor que el de la introducción de la ofimática o la computación". Con este punto de partida, ha detectado que hay cuatro niveles de adopción de la IA. Para el director del centro gallego, existe un nivel cero que se podría decir que es el que está dirigido a la sustitución de personas. En su opinión, es un planteamiento de "corto recorrido, porque esa pérdida supone a su vez, perdida de experiencia y lo que es un ahorro tentador. No es la mejor estrategia".

En un segundo escalón, Barro sitúa a las empresas que tienen su foco puesto en "aumentar la capacidad" y que ven en la inteligencia artificial un complemento para servicios que ya prestan. Más arriba, segundo nivel, es donde se "veremos el retorno de la productividad" y se trabaja repensando la misma. La IA se identifica como un recurso nuevo al que se deberán incorporar perfiles adecuados. Por último, el investigador, y también empresario, eleva a nivel tres un cambio en el que entra en juego la innovación, lo que equivale a una mayor complejidad. Como ejemplo, Senén Barro se apoyó en la progresiva implantación de un área de "Atención al cliente", donde junto a las personas, se incorporan los chatbots y estos se utilizan para detectar y filtrar problemas o necesidades de los usuarios inicialmente, para con posterioridad ser proactivos en la venta y finalmente analizar ya opciones nuevas como pudiera ser una plataforma multiagente.

Senén Barro, durante su exposición den el Foro ALIA. / Jose Navarro

Liderazgo, en el aire

Por su parte, Alfonso Ureña se centró en cómo acortar la actual brecha "estratégica y humana" para poder aplicar la inteligencia artificial. "En este foro lo que pretendemos es que la IA funcione. Y no lo está haciendo, solo lo hace en un 5 %", según los últimos estudios". En su opinión, el problema es la "falta de liderazgo interactivo. Hay una desconexión" que se aprecia en las empresas españolas y en las valencianas, pues el uso se fija en "solo 8,54 % de las compañías, un dato que significa estar por debajo de la media nacional que se eleva al 9 %".

Para el catedrático de la universidad andaluza, los principales obstáculos para que esta tecnología no avance al ritmo que debería, está en la mencionada falta de liderazgo. "No es un proyecto al uso, es una transformación del negocio. Exige definir problema de uso y que cada uno tenga un responsable. Se necesita conocimiento y acompañamiento", reafirmó. Otro aspecto es la confianza. "Si no la generamos, se crea el efecto contrario. Debe ser un factor medible". Para lograrlo, Ureña recomendó mayor transparencia y una mayor revisión del riesgo que se corre y de que será preciso medidas para evaluar la mejora continua.

En esta línea, el experto marcó como imprescindibles las políticas de talento y de valores fijados por Europa. Ureña animó a cambiar la formación que, por sí solo, se ha demostrado que resulta insuficiente. "No podemos esperar multiplicar el talento si el punto de partida es cero. Los itinerarios modulares son imprescindibles y también las microcredenciales de formación continua y especialización que pueden ayudar. Permiten a los empleados de actualizar habilidades huyendo de formaciones largas". Por último, hizo una defensa del modelo europeo en cuanto implica "liderar en innovación responsable y competitiva". "Necesitamos un enfoque integrado. Europa debe ser un referente de IA ética y robusta", añadió.

Alfonso Ureña, en el Club Información. / Jose Navarro

Dimensionar, antes y después

Sobre este escenario, los expertos construyeron un debate de puntos coincidentes. Uno de los más interesantes es la importancia de saber dimensionar los problemas y sus posibles impactos. "No es infrecuente las empresas que llegan y venimos a ver qué podemos hacer en nuestra empresa con la IA", subrayó Barro que trabaja en el campo de la medicina personalizada de precisión. Su recomendación para las pymes es que "tengan bien identificado qué te puede hacer más competitivo. El error común es inventarse problemas. El segundo, no contar con datos representativos y accesibles y que, de entrada, sean consumibles por la IA, es decir, depurados y trabajados".

También advirtió de que los empresarios deben contar con un proyecto piloto bien dimensionado tanto a efectos económicos como de hitos que luego se puedan escalar. "Hay que conocer las consecuencias de ese impacto. En resumen, la IA generativa no es un 'plug and play' aún". En este sentido, introdujo como otro imprescindible contar con un socio o acompañante en estos procesos. A lo que Ureña sumó que "sería interesante plasmar una hoja de ruta pragmática con casos de uso".

Por último, el foro sirvió como base para exponer el actual modelo de IA Factory y que sitúa a España a la cabeza de centros de supercomputación. Barro, responsable del centro gallego, resaltó el carácter abierto y gratuito que tienen tanto los puntos creados en Barcelona como Santiago. En el primero, Cenid es uno de los socios colaboradores, se apuesta por un trabajo más transversal que como en el resto de las 18 factorías europeas se dirige a facilitar a las pymes y startups el acceso a la computación. Como apunte de interés, se recordó la creación de modelos para su uso.

Toni Cabot, Manuel Palomar, Alfonso Ureña, Beatriz Botella, Senén Barro y David Ivorra. / Jose Navarro

Esta política europea de compartición de recursos fue alabada por los expertos y, en concreto, Senén Barros se mostró defensor de la hoja de ruta de la UE respecto a la regulación en contra de la creencia generalizada de los empresarios de que esta determinación frena el desarrollo. El director de Citius contrapuso esa idea a la regulación en el campo de la medicina. Evidentemente, reivindicó que la normativa sea lo suficiente flexible y ágil para permitir cambios según avance la tecnología y se detecten errores.