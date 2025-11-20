Las exportaciones de Alicante alcanzan los 5.551 millones tras cuatro meses de subidas consecutivas

Contra viento y marea. Así se podría calificar la evolución que están siguiendo las exportaciones de la provincia de Alicante, que pese al complicado contexto internacional, han logrado crecer un 6,2 % en lo que va de año, hasta los 5.551,5 millones, después de encadenar cuatro meses de subidas consecutivas. El sector agroalimentario es el que más está tirando de las ventas al exterior, justo lo contrario que el calzado, que no acaba de levantar cabeza y sigue inmerso en una dinámica negativa.

No le está yendo mal a las exportaciones alicantinas en este 2025, aún a pesar de que las incertidumbres internacionales, favorecidas por la guerra arancelaria promovida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, están dificultando las transacciones comerciales.

Y es que, de acuerdo con los últimos datos publicados, la provincia ha logrado superar el impacto que provocó el anuncio de los aranceles norteamericanos, encadenando ya cuatro meses de subidas consecutivas. De hecho, el incremento en septiembre fue del 8 % con relación al mismo mes del año anterior, lo que permitió alcanzar los 585,1 millones.

Instalaciones de Ajos Imperio, empresa que exporta gran parte de su producción. / MATIAS SEGARRA

El sector agroalimentario, que se ha convertido en toda una garantía de éxito para las ventas al exterior, tiró con fuerza con 11,14 millones de euros, 13 millones más que en el mismo periodo anterior, en una tendencia al alza que segundaron el resto de sectores, salvo el calzado, que con 81,24 millones de euros se quedó a apenas uno de la cifra de septiembre de 2024.

Con todo, y lo más significativo, es que esta concatenación de incrementos mensuales que se viene registrando ha servido para que las exportaciones, en los nueve primeros meses del año, hayan crecido un 6,2 % con relación al año pasado, situándose en 5.551,5 millones de euros.

Y en este contexto, como no podía ser de otra forma, son las empresas agroalimentarias las que están actuando como elemento tractor, al haber alcanzado unas ventas de 1.235,07 millones de euros frente a los 1.119,07 millones de 2024. Una progresión en el que las frutas y frutos secos han alcanzado los 562,81 euros frente a los 457,35 del año pasado, mientras que las legumbres y hortalizas se han situado en 412,09 millones, cuando el anterior ejercicio estaban en 387,76 millones. El único subsector que ha retrocedido en este apartado es el de las conservas de fruta y verdura, que ha exportado 249,63 millones cuando venía de 284,50.

Imagen de la feria Futurmoda de calzado, sector que no avaba de levantar cabeza. / AXEL ALVAREZ

El sector textil, que en los últimos años ha atravesado por momentos delicados, también ha mejorado sus números con 390,1 millones de euros, lo que supone una moderada subida con relación a los 383,92 millones de un año antes. También las materias plásticas y sus manufacturas han registrado una evolución positiva al alcanzar en estos primeros nueve meses del año unas ventas de 366,80 millones de euros, lo que supone 11 millones más que en el mismo periodo anterior.

Otro sector que está mejorando resultados es el metalúrgico. Así, el aluminio y sus manufacturas ha obtenido unos registros de 280,43 millones frente a los 234,94 del ejercicio anterior, al tiempo que las máquinas y aparatos mecánicos se han situado en 164,25 millones frente a 153,51. Los vehículos, automóviles y tractores también han tenido un comportamiento positivo, con 181,33 millones frente a 166,80. El único subsector que ha experimentado un retroceso ha sido el de los aparatos y material eléctricos, que este año han exportado 145,66 millones cuando un año antes habían alcanzado 185,61 millones.

Completa la dinámica positiva en comercio exterior el sector del mueble, que cierra el tercer trimestre con unas ventas de 109,54 millones de euros, cuando el ejercicio anterior se había quedado en 103,76 millones.

Impacto

En el lado contrario, es decir, en el de los sectores que han obtenido este año peores cifras que en 2024, figura, principalmente el calzado, que con 848,42 millones de euros, se ha quedado a 4 millones de la cifra obtenida el anterior ejercicio. Se trata de uno de los sectores que más sufrieron en su momento la pandemia, y pese a que llevaba una tendencia hacia la recuperación, los aranceles estadounidenses han tenido un especial impacto sobre las empresas, teniendo en cuenta que el norteamericano es uno de sus principales mercados exteriores. La esperanza, con todo, es que la situación mejore en los últimos meses del año y todavía se pueda cerrar el ejercicio en positivo.

Otra industria que va por detrás de los números obtenidos el año pasado es el juguete, con 82,10 millones de euros frente a 85,93. En cualquier caso, las cifras de septiembre ya apuntaban una mejora en las cifras, que también se confía en consolidar en esta recta final de 2025, teniendo en cuenta la acusada estacionalidad del sector y su dependencia de las fechas navideñas.