El nuevo centro logístico de Tempe en Parc Sagunt toma forma

El nuevo centro logístico de Tempe en Parc Sagunt empieza a ser una realidad. En los últimos meses, los trabajos han avanzado considerablemente, por lo que ya es perfectamente visible el armazón exterior de las instalaciones y también la estructura metálica del almacén automatizado por el que en un futuro pasarán los millones de pares de zapatos que la compañía fabrica y distribuye para todas las marcas de Inditex.

Desde la firma participada al 50 % por el grupo español de moda y el empresario ilicitano Vicente García confirman que las obras avanzan "a buen ritmo", por lo que se mantiene el calendario previsto. Es decir, que el nuevo centro entrará en funcionamiento a lo largo de 2026, probablemente en el segundo semestre del año.

Serán las cuartas instalaciones de la compañía, tras la sede central y los dos centros logísticos que Tempe tiene en el Parque Empresarial de Elche, desde los que, hasta la fecha, la firma se encarga de suministrar dos veces por semana a cada una de las 5.000 tiendas de Inditex en todo el mundo.

280.000 metros de parcela

Fue en el año 2019 cuando trascendió que la firma ilicitana había adquirido por 31 millones de euros una parcela de 280.000 metros cuadrados en Parc Sagunt, con la intención de reforzar su capacidad logística, ante la expansión de su negocio. Sólo desde el año 2015, Tempe ha elevado su cifra de negocio en más de un 44 %, al calor de la expansión de las diferentes marcas de Inditex -Zara, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Zara Home y Stradivarius- por todo el mundo.

Estado actual de las obras de construcción del centro logístico de Tempe en Parc Sagunt. / Daniel Tortajada

El año pasado la firma batió su récord de facturación, con 1.614 millones de euros, y también de beneficio, al ganar 205 millones, según las cuentas que su copropietario remitió hace unos meses a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

De momento, lo que se construye en Parc Sagunt es sólo la primera fase de este nuevo centro logístico, que se irá ampliando en un futuro hasta completar el espacio disponible en la parcela, a medida que lo demande la actividad de Inditex. En total, la inversión prevista supera los cien millones de euros, según la información facilitada por la propia compañía.

Como ya ocurre con los que posee en Elche, el nuevo centro logístico de Tempe estará totalmente automatizado e incorporará la última tecnología. En este sentido, cabe recordar que la logística es una de las claves de bóveda de todo el sistema de Inditex, que basa buena parte de su éxito en la constante renovación del stock de sus establecimientos.

El centro contará con un almacén totalmente automatizado. / Daniel Tortajada

En el caso de Tempe, los equipos de la compañía se encargan de diseñar todo el calzado y los complementos que vende Inditex y contrata su fabricación de forma externa. Gran parte de su producción procede de Asia, pero también tiene proveedores en el Magreb, Oriente Próximo o diversos países europeos, entre ellos España.

Toda la mercancía se importa hasta las instalaciones logísticas de la firma, donde se conforman los pedidos para cada tienda del grupo y se envían a los almacenes intermedios que Inditex tiene por todo el mundo y donde el calzado y los complementos se suman a la ropa para formar el envío final a cada establecimiento.

En 48 horas

Desde Tempe aseguran que ese sistema les permite envías sus modelos a cualquier parte del mundo en un plazo de tan solo 48 horas, lo que les permite adaptarse a los cambios que se producen en el mercado. La compañía explota los datos de las tiendas y de su personal para detectar las tendencias y saber en qué zonas están tirando más unos diseños u otros para amoldar sus envíos.

Así avanzan las obras de Tempe en Parc Sagunt. / Daniel Tortajada

Tempe es la única compañía de Inditex donde el grupo gallego comparte la propiedad con otro socio local. Una alianza que nació cuando Amancio Ortega buscaba proveedor para sus primeras líneas de calzado infantil. El buen resultado le animó a asociarse con el ilicitano Vicente García y crear esta participada conjunta.

A finales del año pasado la compañía creó una nueva filial -Tempe Levante SL- para facilitar la gestión de su nuevo centro logístico de Sagunt, que se ubica en el mismo recinto industrial donde se construye la gigafactoría de PowerCo -filial de Volkswagen- o el nuevo centro logístico de Mercadona. La compañía da trabajo en estos momentos a más de 2.000 personas.