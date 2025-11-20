Los tres informes de cabecera sobre IA y empresa del Foro ALIA

Durante las ponencias que se desarrollaron en el Foro ALIA en Alicante, los expertos en inteligencia artificial Senén Barro y Alfonso Ureña se apoyaron en tres estudios que se han convertido en la base para analizar el uso de esta tecnología en la empresa.

En primer lugar, y uno de los más citados, fue el documento presentado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT). La principal conclusión que ha trascendido: Eel 95 % de las empresas que han apostado por el uso de la IA se han topado con un gasto millonario sin retorno medible en ingresos reales. Se trata del estudio 'The GenAI Divide: State of AI in Business 2025'

En segundo lugar, una publicación de McKinsey sobre los puestos de trabajo. Con el punto de vista puesto en 2030, según la previsión moderada, se estima una reconversión del 15 % de los empleos y más adelante, se apunta un 8 % de nueva creación. El artículo defiende que por el simple hecho de poner una nueva tecnología en manos de las personas no garantiza que la utilicen de manera eficaz. Para el despacho, "este no es un proceso lineal. La gestión del cambio en la era de la IA generativa exige que los empleados se conviertan en participantes activos, en lugar de simples usuarios".

En tercer lugar, los expertos han apuntado a la publicación de Microsoft Research firmada, entre otros por K. Tomlinson. en "Working with IA: measuring the applicability ofgenerative IA to occupations" (2025. El estudio publica un listado completo de empleos que pueden desaparecer con el progresivo implente de esta tecnología. En primer lugar, aparecen los intérpretes.