Alicante se rinde ante el doctor Bernabéu, "un hombre tan completo que no cabe en una sola vida"

La tercera edición del Premio Joaquín Rocamora ha reconocido a título póstumo al doctor Rafael Bernabéu. En un acto cargado de emotividad, las hijas del médico e investigador alicantino, Andrea y Sómnica, han recogido de manos de Fina Cañizares, la viuda del empresario. Junto a ellas en el escenario se ha vivido el reflejo de lo que ha sido la entrega de este galardón, pues en el escenario han estado autoridades como la consellera de Industria, Marián Cano; el presidente de la Diputación, Toni Pérez; los alcaldes de Alicante, Luis Barcala, y el de La Vila, Marcos Zaragoza; el director de INFORMACIÓN; y la familia Martínez, con Manoli y su hijo Rafael David, que fueron madre e hijo del primer parto in vitro que llevó adelante Bernabéu.

Así la Barbera del Aragonés de La Vila Joiosa se ha convertido en escenario de un homenaje hacia los valores humanistas que representó el empresario que siempre puso especial empeño en desarrollar su trayectoria profesional en Alicante y desde ahí al resto del mundo. Con nueve clínicas repartidas en España y Venecia y miles de familias atendidas, el premio ha puesto de manifiesto que la cultura empresarial transciende más allá del tiempo para "un hombre tan completo que no cabe en una sola vida”, como ha afirmado Andrea Bernabéu.

Tanto la también doctora como su hermana han compartido el trabajo y los descubrimientos que su padre aportó a la medicina reproductiva, un campo del que sigue siendo referente el Instituto Bernabéu. El edificio, situado en Alicante, fue una obra y un proyecto levantado por el médico junto a su esposa Maria Luisa.

Por su parte, Sómnica Bernabéu ha recopilado frases de diferentes autores conocidos y filósofos en un esfuerzo por ser lo más fiel posible a lo que habría dicho el investigador si hubiera recogido el premio. Entre los apuntes, ha destacado ideas cercanas a una figura que ha definido como humanista, trabajador incansable y amante del arte y del conocimiento. También de la sensatez y la mesura, lo que ha servido para lanzar un mensaje y una llamada de atención ante la actual polarización existente.

De entre las muchas ideas, algunas que definen al doctor alicantino es la de Marco Aurelio: "La felicidad de tu vida, depende de la calidad de tus pensamientos" o la de Voltaire: "El trabajo aleja de nosotros tres grandes males; el aburrimiento, el vicio y la necesidad".

Renovación

Antes de la entrega de la estatuilla, la empresaria María José Rocamora ha querido agradecer a Ineca, la Diputación de Alicante, Banco Sabadell y diario INFORMACIÓN la consolidación del premio. La CEO de Alicante Urbana, visiblemente emocionada, ha subrayado la "vocación inquebrantable de contribuir a la provincia de Alicante" de los empresarios reconocidos hasta la fecha: Juan José Fornés, Toni Mayor y Rafael Bernabéu.

También ha citado expresamente a los patronos y empresas que mantienen el galardón y por lo tanto, vivo los valores asociados a este. Es el caso de Alibuilding, Masymas, Cívica, IMED Hospitales, CHM, Nobo, Port Hoteles, Terrapilar, Autoridad Portuaria de Alicante y Marenostrum. Rocamora ha terminado su discurso con "cuatro palabras" empleadas en una de las entrevistas que dio el médico y que ilustran su carácter: "el futuro es ahora".

Fue en la parte final de la intervención de Andrea, donde se pudo escuchar una de las descripciones extensa y, al mismo tiempo condensadas. "Fue un hombre completo que, como humanista cultivó la fe en las personas y la democracia del conocimiento; como hombre de ciencias, la investigación y la pasión por la vanguardia; como empresario, la cultura del esfuerzo, el compromiso y el equipo".

