CaixaBank inaugura su nuevo Centro de Empresas en Elche

CaixaBank ha inaugurado oficialmente el nuevo Centro de Empresas Elche, situado en la calle Marie Curie, 24, una instalación moderna que tiene como objetivo proporcionar un servicio personalizado y de calidad a las empresas de la zona de Elche.

Esta nueva sede, se erige como un referente de cercanía y apoyo empresarial en la ciudad de Elche, y potencia la relación con el tejido empresarial alicantino. Además, el centro, con una superficie de 295 metros cuadrados, está especialmente diseñado para fomentar la atención personalizada y eficiente a las empresas.

En el acto inaugural, que ha reunido a representantes empresariales y autoridades locales, han participado Felipe Pulido, director comercial de Banca de Empresas en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia; y Roberto Martínez Pertusa, director Centro Empresas Elche.

Durante su intervención, Felipe Pulido ha destacado la importancia del nuevo centro para el fortalecimiento de la relación entre la entidad financiera y las empresas locales: “Con este nuevo espacio, CaixaBank refuerza su compromiso con las empresas de la ciudad de Elche, ofreciendo un servicio integral y especializado que les permitirá afrontar sus retos de crecimiento y desarrollo”.

La sede central de CaixaBank. / EP

Pulido tambien ha subrayado el compromiso de CaixaBank con las empresas de la Comunidad Valenciana, destacando que “en los primeros seis meses de este año, hemos financiado a las empresas de la Comunidad Valenciana con más de 2.346 millones de euros, un 14 % más que el año pasado, lo que ha permitido a las empresas continuar sus operaciones, expandir su actividad y seguir contribuyendo al desarrollo económico de la provincia”.

Este nuevo centro se suma a la red de oficinas y centros especializados de CaixaBank en la provincia de Alicante, consolidando su liderazgo en el apoyo a las pequeñas, medianas y grandes empresas. Con su apertura, CaixaBank sigue apostando por la innovación y el servicio cercano y personalizado que demanda el sector empresarial en la actualidad.

Referencia

CaixaBank, explican desde la compañía, es la entidad de referencia para empresas en España. Los clientes de la entidad financiera se benefician de un modelo de especialización desplegado desde sus 214 centros de empresa repartidos por toda la geografía española, en los que trabajan más de 2.300 profesionales altamente cualificados y con una sólida reputación en el asesoramiento empresarial.

La entidad cuenta con especialistas en financiación, comercio exterior, tesorería, turismo, negocio inmobiliario y pymes, que ofrecen un servicio personalizado más allá de lo financiero para apoyar e impulsar al sector empresarial.

En el ámbito internacional, CaixaBank apoya a sus clientes empresa con diversas soluciones operativas con acceso efectivo territorial a 156 mercados de distintos países y ofrece el mejor asesoramiento para las sus operaciones en el extranjero. La entidad presta servicio tanto a las pymes y microempresas que están iniciando sus actividades exportadoras como a las grandes corporaciones y grupos empresariales que afrontan proyectos internacionales más complejos.

Además, CaixaBank ha lanzado su nuevo Plan de Sostenibilidad trienal, que forma parte del nuevo Plan Estratégico 2025-2027, con el que movilizará 100.000 millones de euros en finanzas sostenibles para continuar avanzando hacia una economía más sostenible y favorecer el desarrollo económico y social de las personas.