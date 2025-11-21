Jubilados de la CAM celebran la fusión de 1975

El 10 de diciembre de 1975, después de un verano intenso en negociaciones y trámites, una orden ministerial autorizaba la fusión de cinco cajas de ahorros alicantinas: Sureste, Novelda, Crevillente, Alcoy y Orihuela, creando la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (CAAM), antecesora de la CAM.

Dos centenares de jubilados de la desaparecida entidad, desplazados de distintas poblaciones alicantinas y murcianas, se reunieron este viernes en un restaurante de la capital en el tradicional almuerzo anual, conmemorativo del Día Universal del Ahorro, que las cajas han venido celebrando desde su instauración en 1924.

Asistentes a la comida / INFORMACIÓN

En esta ocasión, además de la imposición de insignias de oro a los asociados que durante este ejercicio cumplen 80 años, tuvo lugar un entrañable y sencillo homenaje a cuatro directivos que participaron muy directamente en aquella iniciativa que tanta trascendencia produjo en la economía y en la promoción sociocultural de la provincia.

Homenaje

Alberto Hernández y Salvador Martínez Guardiola, secretario general técnico y director jurídico de la Caja del Sureste; Miguel Escolano, subdirector general de la Caja de Novelda; y José Ramón Yébenes, subdirector de la Caja de Monserrate de Orihuela, (que no pudo asistir) recibieron el calor y el aplauso de sus compañeros.

Alberto Hernández, Salvador Martínez Guardiola y Miguel Escolano / INFORMACIÓN

El grupo musical CAMtares amenizó la fiesta, en la que los exempleados de las cajas rememoran tiempos pasados en un ambiente distendido y alegre.

El presidente de la asociación, JubiCAM, Francisco Navarro, al evocar aquel acontecimiento, resaltó la trascendencia de aquella fusión que dio origen a una entidad que, tanto en lo económico como en lo sociocultural, dejó huella en la provincia hasta su desaparición en 2011, ya como Caja del Mediterráneo, al ser comprada por el Sabadell.