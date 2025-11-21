Nacho Amirola (Ineca): "Habiéndolo tenido más fácil en cualquier otro sitio, Rafael Bernabeu apostó por Alicante y logró convertirse en una referencia mundial"

La ceremonia de entrega del III Premio Joaquín Rocamora que conceden Ineca e INFORMACIÓN se ha convertido de nuevo en un homenaje al espíritu de superación y a la responsabilidad social que muestra el empresariado alicantino. En este caso, en la figura del doctor Rafael Bernabeu, uno de los pioneros de la medicina reproductiva en España, que llegó a convertirse en toda una referencia mundial, y que recibe el galardón a título póstumo.

Un evento especialmente emotivo para el presidente de Ineca, Nacho Amirola, ya que el homenajeado era más que su suegro, "un segundo padre", como él mismo se ha encargado de destacar, en un discurso con muchos menos datos económicos de lo habitual en él y mucho más corazón.

"Uno de los mayores regalos que me ha dado la vida es que mi mujer viniera acompañada de unos padres tan especiales. Una pareja absolutamente excepcional en todos los aspectos, tanto el profesional, como el humano. Un equipo imbatible, trabajador, humilde, generoso y prudente.

Amirola ha puesto al ginecólogo, fallecido en agosto del año pasado, como ejemplo de un empresariado que quiere dejar huella en su propia tierra y apuesta por ella. "Habiéndolo podido tener mucho más fácil en cualquier otro sitio, decidió apostar por su tierra y, con no poco esfuerzo, y en contra de no pocos elementos, logró convertirse en una referencia mundial en su campo, y con ello servir de lanzadera a su equipo y a su ciudad", ha destacado el presidente de Ineca.

Varios de los asistentes a la ceremonia de entrega del Premio Joaquín Rocamora. / Rafa Arjones

Ante su suegra, María Luisa García; su hija, Sómnica Bernabeu; y sus hijos y nietos del homenajeado, María Luisa, Rafa e Ignacio, ha querido destacar las "tres enseñanzas fundamentales" que le legó su suegro: "estudio, trabajo y bondad".

Tres elementos con los que consiguió "una de las más grandes empresas de reproducción asistida del país y una de las mejores del mundo por sus resultados, pero nunca se consideró mejor que nadie y , en silencio y con mucha humildad, ha sido locomotora de nuestra provincia a nivel mundial en su campo".

La Vila, nodo empresarial

Previamente a la intervención del presidente de Ineca, el alcalde de La Vila, Marcos Zaragoza, ha querido poner valor el marco en el que se ha celebrado la ceremonia, la Casa Museo La Barbera dels Aragonés, todo un emblema de la población donde se reúnen sus dos almas, la marinera y la de la huerta. Zaragoza ha destacado que el Premio Joaquín Rocamora reconoce la trayectoria de personas que "hacen grande a la provincia. Personas que, con trabajo, visión y compromiso, elevan a Alicante".

"Tiene todo el sentido que esta gala sea en La Barbera, un espacio vivo y abierto, que conecta patrimonio y actividad económica. Demuestra que raíces y competitividad no se excluyen. Se refuerzan. Nuestra ciudad se reconoce en lo que hoy celebramos: iniciativa, trabajo bien hecho y compromiso con el entorno", ha asegurado el edil vilero. "Acoger esta ceremonia no solo es un honor, es una intención clara de que La Vila quiere ser un nodo de talento, empresa y cultura. Queremos sumar al liderazgo provincial, con rigor y con colaboración", ha añadido en su intervención.

Superviviente de la opa

Por su parte, el director territorial del Sabadell, Fernando Canós, ha recordado que en la edición del año pasado expresó su deseo de volver a participar en los Premios Joaquín Rocamora, una "ilusión" que ha conseguido tras el fracaso de la opa lanzada por el BBVA sobre el banco que absorbió el negocio financiero de la CAM.

La familia Bernabeu-Amirola. / Rafa Arjones

"No tuve la suerte de poder coincidir con Rafael (Bernabeu), pero quería reflejar desde aquí el legado que deja, no solo el que construyó, sino también el que supone su familia", ha señalado en su intervención.

Trayectroria

Rafael Bernabeu fue un pionero en la medicina reproductiva en España y el responsable de traer al mundo hace 36 años al primer alicantino nacido por fecundación artificial. También puso en marcha el primer banco de semen de Alicante, antes de crear en la propia capital de la provincia la clínica Bernabeu, que se convirtió en un centro médico de referencia admirado por especialistas de toda Europa. Pronto se le unirían a éste nuevos centros en Elche, Cartagena, Benidorm, Madrid, Palma De Mallorca y Venecia.

Paralelamente, Rafael Bernabeu creó una unidad de biología molecular y genética (Biotec), una sociedad que tiene en su haber varias patentes y premios internacionales merced a importantes avances en investigación.

En esta edición han participado como jurado Francisco Murcia, del Grupo Murcia Puchades; Rafa Martínez, de CHM; Nacho Amirola, de Ineca; Fernando Canós y Marta Quesada, de Banco Sabadell; Rosa y María José Rocamora, de Alicante Urbana; Miguel Quintanilla, de GrupoIdex; Juan Fornés, de Masymas; Juan Alcaraz, de Aligrupo; Juan Amirola, de Rafiki África; Laura Ortiz, de Grupo Cívica; Eduardo López, de Terrapilar; Rafa Ballester, abogado; y por parte de INFORMACIÓN, su gerente Ángel Angulo y el director Toni Cabot. No pudieron estar en la reunión, aunque también forman parte del jurado, Perfecto Palacio, de Nobo; Ana y Toni Mayor, de Port Hotels; y Mariano Caballero, abogado.