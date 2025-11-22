AEFA actualiza su estructura directiva y suma una nueva vicepresidencia

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) cierra uno de los años más relevantes de su historia, conmemorando su 30 aniversario. La entidad ha celebrado una Asamblea Extraordinaria en la que reafirmó su apuesta por un modelo organizativo más sólido y preparado. La jornada, que tuvo lugar este miércoles 19 de noviembre, combinó la renovación parcial de la junta directiva con la aprobación de dos cambios estatutarios.

La presidenta de AEFA, Maite Antón, señaló que se trata de «una asociación en constante crecimiento y con el gran peso que tiene en nuestra provincia, tener dos vicepresidencias aportará un equipo de representación más sólido, lo que permitirá distribuir las responsabilidades y tareas de la presidencia, facilitando una mejor gestión y ampliando nuestro alcance e influencia».

Ángeles Serna, de TM Grupo Inmobiliario, se incorpora a este cargo que comparte rango con el de José Juan Fornés. «El objetivo es el de fortalecer la estructura de la junta directiva y facilitar la continuidad en el liderazgo de la Asociación», explicó Antón. La presidenta insistió en que AEFA ya funciona con niveles altos de actividad institucional y que ese ritmo exige más capacidad de gestión.

El segundo cambio estatutario tuvo un carácter más técnico. «Se trata de mejorar en algunos artículos relacionados con las funciones del Secretario y Vicesecretario con una mayor claridad en la redacción», indicó la presidenta, que añadió que esta adaptación llega para evitar dudas y afinar las competencias de cada cargo.

La primera intervención fue un diálogo entre Maite Antón, presidenta de AEFA, y Sonia Díaz, socia del área fiscal de Cuatrecasas. / INFORMACIÓN

Tras esta asamblea, la junta directiva de AEFA queda constituida de la siguiente forma: presidenta, Maite Antón; vicepresidentes José Juan Fornés y Ángeles Serna; secretario general, Fernando Vilanova; vicesecretario general, Gustavo Lubián; tesorera, Malena Vidal. Los vocales son: Ana Mayor, Carmen Berbegal, Francis Carbonell, Gema Martínez, Manuel Ríos, Mayte Torregrosa, Natalia Martínez, Nunci Serrano y Salvador Pérez. Vocal del Fórum: Juan Torres.

«Ante la gran calidad humana y profesional existente en nuestra asociación, con este cambio, por una parte, se garantiza la gran altura de sus componentes y por otra, el ir haciendo un relevo de manera que siempre queden personas en la junta, permite que vayan transmitiendo la esencia e historia de la asociación», recalcó Antón.

Talento y fiscalidad

En la segunda parte de la jornada, AEFA organizó un espacio de reflexión que contó con la participación de expertos de primer nivel, con el fin de abordar dos importantes cuestiones para el modelo empresarial familiar: la fiscalidad y la gestión del talento.

La primera intervención fue un diálogo entre Antón y Sonia Díaz, socia del área fiscal de Cuatrecasas. Díaz alertó sobre la importancia de un marco tributario claro. «En materia fiscal, es fundamental que las normas sean claras y proporcionen seguridad jurídica, especialmente cuando hablamos de la continuidad de las empresas familiares. Una interpretación ambigua puede tener consecuencias importantes para la planificación del relevo generacional y para el acceso a beneficios fiscales».

Antón aprovechó el encuentro para insistir en una reivindicación que AEFA defiende desde hace años. «Tenemos la necesidad de proteger a nuestras empresas fiscalmente en el momento del cambio generacional, teniendo en cuenta que de lo único que se trata es de permitir que las empresas continúen en ese momento, ni más ni menos».

La presidenta fue más allá y denunció la situación fiscal del país. «El excesivo y asfixiante esfuerzo fiscal que soportamos los españoles, que ya es el mayor de toda Europa y los países de la OCDE que junto con las normativas regulatorias nos asfixian, haciendo extremada y absurdamente dificultoso nuestro desempeño». Señaló además que el exceso de regulación es ya un debate en Europa y recordó que esta cuestión ya figura en la hoja de ruta comunitaria.

La segunda ponencia estuvo a cargo del experto en liderazgo y gestión del cambio, Rubén Montesinos. / INFORMACIÓN

La segunda ponencia estuvo a cargo del experto en liderazgo y gestión del cambio, Rubén Montesinos. Arrancó con un dato contundente. Solo el 23 % de los trabajadores del mundo están comprometidos con su empleo. «Hoy no basta con atraer talento, hay que crear entornos que lo hagan florecer. Las empresas magnéticas, que es a lo que todas deben aspirar, no son las que ofrecen más beneficios, sino las que tienen un propósito claro, fomentan la seguridad psicológica y saben liderar desde la humildad y la pasión»

La jornada también incluyó un análisis sobre el absentismo laboral. Antón reclamó rigor en su tratamiento. «Debemos afrontar con rigor e inmediatez los problemas del absentismo y de la manera en que se abordan los problemas de productividad, así como a los enfrentamientos absurdos a los que nos quieren someter desde determinados políticos más preocupados por su supervivencia que por el verdadero crecimiento económico y social de los ciudadanos». Y lanzó un mensaje directo a las administraciones. «Las empresas, y por tanto sus empleados, damos mucho y creo que es hora de exigir también a la administración más responsabilidad y menos politización».

La presidenta cerró la asamblea con una demanda a las administraciones. «Queremos exigir la equidad en inversiones y ejecución de las mismas para nuestra provincia, que es la cuarta en población, quinta en PIB, pero que se ve relegada en su prosperidad por no recibir lo que le corresponde. Desde AEFA seguiremos con el apoyo de todos vosotros trabajando para fortalecer, para representar y para dar visibilidad a las empresas familiares».