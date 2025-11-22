Cómo afrontar el relevo generacional en la empresa, a debate en Foro Activos

El relevo generacional se ha convertido en uno de los grandes desafíos de las empresas españolas, especialmente en aquellas organizaciones familiares que afrontan el paso de una etapa a otra en plena transformación económica. La capacidad para asegurar la continuidad, transmitir el conocimiento acumulado y adaptar el liderazgo a un entorno cada vez más exigente se ha situado en el centro del debate empresarial. En este contexto, comprender cómo las compañías y las estructuras económicas encaran esta transición resulta clave para anticipar el futuro inmediato del tejido productivo.

Con esta premisa se celebra una nueva edición de Foro Activos, bajo el título «Economía de futuro. Relevo generacional», una cita que reunirá el 26 de noviembre a expertos, empresarios y responsables públicos en NOBO Empresas, en la ciudad de Alicante.

El encuentro arrancará con la recepción de asistentes, seguida de la bienvenida de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y continuará con una intervención de Raúl Sánchez Logroño, director de Banca Empresas de Alicante de Caja Rural Central.

El programa incluye dos mesas redondas. La primera de ellas, «La CEV abre una nueva etapa», contará con la participación de Vicente Lafuente, presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), y César Quintanilla, presidente provincial de CEV Alicante. Ambos intervendrán en un diálogo moderado por Toni Cabot, que conducirá esta sesión centrada en la nueva fase que afronta la organización empresarial valenciana.

En la segunda mesa, titulada «Economía de futuro. El relevo generacional», intervendrán perfiles directamente vinculados al ámbito empresarial y a la gestión de compañías con presencia destacada en la Comunidad Valenciana. Participará Mireia Server, CEO de Rolser; Coral Erum, consejera delegada de la Corporación Erum; y Jorge Palacio, CEO de NOBO. La sesión será moderada por Martí Saballs, director de Información Económica de Prensa Ibérica, que guiará el diálogo entre los ponentes.

El encuentro «Economía de futuro. Relevo generacional» propone una jornada de análisis y reflexión que aborda el papel de las organizaciones, las empresas y sus líderes en un momento en el que la continuidad generacional y la visión de futuro se han convertido en elementos decisivos para sostener y fortalecer la economía valenciana.

Sigue en directo el foro aquí.

Revista «Memoria empresarial»: Presentación en exclusiva

«Memoria empresarial» / .

La primera edición de «Memoria empresarial» se presentará en exclusiva durante el encuentro «Economía de futuro. Relevo generacional», el próximo miércoles 26 de noviembre. Esta publicación ofrece un análisis riguroso del año económico en la provincia de Alicante, con una mirada completa al turismo, la movilidad —trenes y aeropuerto—, los avances hacia los objetivos ODS, la situación del empleo, el comportamiento de las exportaciones e importaciones y las previsiones del tráfico de cruceros que partirán y llegarán a Alicante en 2026.

El sábado 29 podrá adquirirse de forma totalmente gratuita junto al periódico en los quioscos, convirtiéndose en una guía esencial para entender las claves que marcarán el desarrollo económico del territorio en el próximo ejercicio.