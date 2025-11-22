Alicante acoge el primer foro de Espacios de Datos de la Comunidad Valenciana

El Dataspace Forum I, que tendrá lugar el 26 de noviembre a las 10.00 horas en el Club INFORMACIÓN de Alicante, se convertirá en el primer foro celebrado en la Comunidad Valenciana dedicado en exclusiva a los Espacios de Datos. La jornada reunirá a asistentes procedentes del ámbito empresarial, institucional y tecnológico con un objetivo claro: posicionar a la Comunitat como un territorio de referencia en materia de economía del dato e inteligencia artificial responsable.

El encuentro abrirá con una bienvenida de Toni Cabot, director de INFORMACIÓN, y a continuación tendrá lugar la apertura oficial a cargo de Marián Cano, consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo de la Generalitat Valenciana.

Kit de Espacios de Datos

Uno de los hitos de la jornada será la presentación del Kit de Espacios de Datos, a las 10.15 h, por parte del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública. En esta sesión se expondrá el programa y su impacto en la digitalización de las empresas españolas. La encargada de la intervención será Paloma Díaz-Regañón de Miguel, representante del CRED dentro de la Dirección General del Dato.

Presentación de Phlox

A continuación, el foro pondrá el foco en Phlox, el Espacio de Datos para el sector comercio desarrollado por Recursos en la Red (ReR). La presentación comenzará a las 10.45 h y estará orientada a explicar cómo este espacio permite compartir y monetizar información de forma segura, cumpliendo la regulación europea. Participarán en la ponencia Daniel Compaño, manager de Desarrollo de Negocio de ReR, y Álvaro Rubio, data scientist y data engineer de la empresa.

En el contexto del evento, los Espacios de Datos se presentan como infraestructuras destinadas a compartir información entre organizaciones siguiendo reglas claras y garantías: quién aporta, quién accede, para qué se usan los datos y bajo qué condiciones. Este modelo permite evolucionar desde sistemas aislados y descoordinados hacia redes interoperables, seguras y gobernadas, en línea con las pautas europeas. La jornada aprovechará este marco para mostrar cómo estas infraestructuras pueden mejorar el conocimiento del cliente, optimizar decisiones y aumentar la competitividad del sector comercial.

Mesa Keynote

A las 11.15 h tendrá lugar uno de los bloques centrales: la Mesa Keynote «Innovación a través de los datos y el talento». En ella intervendrán varios ponentes procedentes de compañías tecnológicas y consultoras de primer nivel. Desde Google, participará Yago Cid, sales executive de Google Cloud, con la ponencia titulada «Evidencias que hacen que la IA sea una realidad». Por parte de Ayming, estará José Luis Soto, senior consultant Grants, con la intervención «Líneas de Financiación para empresas tecnológicas: Del Dato al Hecho».

En representación de Fortinet, participará Francisco Arcia, SASE Sales Specialist, con la presentación «La protección del dato en los nuevos entornos híbridos». También se sumará Alejandro García Morales, CEO de BitBan Technologies, con la charla «Del contenido a la inteligencia: cómo usar los datos de forma responsable en los espacios de datos». Cerrará el bloque Leonardo Salom Muñoz, Chief Data Officer de Mindden, con la intervención «Gobernanza y Calidad del Dato en los DataSpaces modernos».

La mesa estará moderada por Alberto Mera, director de Desarrollo de Negocio de ReR, y el programa finalizará con un espacio de café y networking.

Organizado por ReR y Prensa Ibérica, el foro contará con el apoyo de partners tecnológicos líderes en su ámbito.