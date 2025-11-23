Una nueva generación toma el mando en las empresas alicantinas

Guillermo Utor y Joaquín Pérez son, respectivamente, vicepresidente de Baleària y CEO del Grupo Soledad desde este año. Ambos representan dos ejemplos poderosos del relevo generacional que viven las grandes empresas familiares alicantinas. El cambio coincide con la celebración del 30º aniversario de la Asociación de la Empresa Familiar de Alicante (AEFA), una de las decanas de España, lo que supone que a lo largo de esta década la práctica totalidad de las sociedades de esta tipología, que conforman el 94% del tejido empresarial y el 85% de la fuerza laboral, habrá experimentado un cambio en sus puestos directivos. La hemeroteca constata que la pandemia fue un punto de inflexión para algunos grupos familiares. Bucear entre los nombres confirma que los baby boomers, es decir, los que ya han cumplido los 60 años, han planificado mejor y han evitado cambios por «agotamiento» o por «ley de vida», dos expresiones que parecen desterradas.

Utor, de 31 años, es una de las sorpresas de este año. Su padre, Adolfo Utor, hizo público su nombramiento coincidiendo con la presentación de resultados de la compañía. La facturación de 2024 subió hasta los 691 millones. Fue meses antes de adquirir Armas Transmediterránea (agosto de 2025) y pasar a convertirse en la primera naviera de España. «Voy a estar involucrado en la gestión del día a día, apoyando al consejo en sus diferentes tareas y dando una ayuda transversal a las distintas áreas de la empresa. Con el foco puesto en conocer con mayor profundidad todos los procesos y aportar una visión global. Además, también estaré enfocado en impulsar nuevos proyectos y en seguir mejorando la eficiencia de la empresa. Al final, el objetivo es aportar valor y ayudar a que Baleària siga creciendo», indicó tras su nombramiento. Llevaba desde los 18 años preparándose.

En similares términos formativos y de preparación se produjo el relevo en Grupo Soledad. El gigante español de los neumáticos y toda la diversidad de artículos que se alcance a imaginar sobre la reparación en la automoción superó la barrera de los 400 millones. Pérez Martínez asumió la dirección general el pasado septiembre, pero lleva más de 20 años en puestos directivos de la compañía. Pertenece también a la segunda generación.

Joaquín Pérez, nuevo CEO del Grupo Soledad. / INFORMACIÓN

Entre la teoría y la práctica

Pero los más de 1.100 millones en total que van a gestionar estos dos jóvenes empresarios no son un caso aislado. La variedad del tejido productivo en la provincia es tan rica que se mire hacia el sector que se mire hay un relevo en marcha o apuntalado. Dentro del campo de la industria, hay claros ejemplos donde la estrategia se ha convertido en piedra angular. Dos personas explican esta coyuntura con sencillez: una es Juan Torres, presidente de Fórum AEFA, y la otra es Vicente Sabater, profesor de Organización de Empresas y director de la Cátedra Manuel Peláez Castillo de la Empresa Familiar de la Universidad de Alicante (UA).

Torres acaba de asumir, junto a su primo Arturo Albaladejo, la dirección de la correduría de seguros familiar y preside el foro creado por AEFA para los jóvenes de menos de 45 años. «Es muy participativo. Estamos presentes segundas y terceras generaciones», comenta. «Digamos que los dos ejes sobre los que pivotan los encuentros son la formación y contar con un tiempo de networking. En el primer aspecto, está todo lo relacionado con el protocolo. Por supuesto, que está la parte fiscal, pero este próximo año también dedicaremos una parte a lo emocional», detalla. Torres lleva años participando en el foro y es ese tiempo extra de conversación el que más valora. «Ahora es un buen momento», dice en referencia al relevo generacional. «Las primeras generaciones lo ponen cada vez más fácil, porque, sin duda alguna, todo se planifica. Nosotros somos una empresa mediana y justo estamos en ese proceso, en el cual empezamos a trabajar hace cuatro años», explica.

Guillermo Utor, vicepresidente de Baleària. / INFORMACIÓN

Por su parte, el también investigador Sabater comenta que, en la formación teórica, lo que sí han incorporado en los últimos cinco años «es una mayor reflexión sobre las diferencias entre generaciones». «Estamos viendo cómo la generación Z se incorpora al mercado laboral con una mentalidad nueva y que la simultaneidad de cuatro generaciones -boomers, X, Y, Z- en la empresa puede generar conflictos que deben ser identificados. Y aunque los Z aún no están en los procesos de relevo directos, su forma de pensar y sus prioridades son un tema clave que debemos analizar en el aula, porque afectará al futuro de la empresa familiar», desarrolla. Sabater asegura que, en definitiva, tratan de «evitar dar una visión única, centrada solo en los fundadores, para que los estudiantes entiendan la complejidad real del relevo generacional».

En ese sentido, el director de la cátedra universitaria revela que, en las consultas más habituales, «se observa que, si bien la preocupación central sigue siendo el relevo en sí -el cuándo y el cómo-, el tema que despierta mayor interés práctico y genera más consultas es la gobernanza». «Los alumnos, al identificarse con la generación sucesora, quieren entender cuál debe ser su rol dentro de la empresa, cómo se gestionan los conflictos y los mecanismos para asegurar la continuidad más allá de la mera transmisión de la propiedad. También les llama mucho la atención el tema de la gestión patrimonial desde el punto de vista fiscal, y la forma en que puede entrar un directivo externo cuando se está produciendo un proceso de relevo y la empresa aprovecha para profesionalizarse», revela.

Blanca y Coral Erum, CEOS del grupo Erum. / Juani Ruz

Ampliar la mirada sin complejos Si un concepto ha cambiado en el marco del relevo generacional es el del papel del directivo. Frente a la etapa en la que el término se relacionaba exclusivamente con multinacionales, los profesionales cualificados en la dirección o puestos estratégicos se han mostrado como claves en procesos en los que el grupo familiar ha precisado incorporar talento y, sobre todo, experiencia externa, la cual, lejos de mostrar debilidad, se empieza a ver como una fortaleza para apuntalar el futuro. Alicante cuenta con varios ejemplos que se han hecho públicos y que son claros exponente de esa realidad. En el marco turístico, uno de los casos más conocidos es el de Port Hotels. La familia Mayor fichó a Diego Fernández Pérez de Ponga, procedente de Palladium Hotel Group, y ahora aborda -junto a su vicepresidenta y segunda generación, Ana Mayor- la expansión de uno de los grupos hoteleros más relevantes de la Comunidad Valenciana. La perspectiva más reflexiva la aporta Eva Toledo, presidenta desde hace seis años del Círculo-Directivos de Alicante. «Hace tiempo que venimos hablando del directivo como catalizador del cambio», comenta la empresaria. «En el caso de la provincia, estamos mayoritariamente conformados por empresas familiares, lo cual tiene pros y contras», añade. Respecto a la entrada de profesionales externos, la presidenta de la entidad reconoce que ensamblar experiencia con la propia organización es complicado: «Las empresas tienen su cultura y su personalidad y no todos los directivos o los líderes encajan en las mismas». «Al directivo de la empresa familiar se le suele exigir más o se le mira desde una perspectiva diferente; pero es esa otra mirada la que puede dar ventaja -prosigue-. También neutralidad, el hecho de que no está contaminado». Asimismo, expone el papel de mediador que, a veces, ejerce entre la propiedad y los inversores. «No hay que olvidar que una cuestión a favor de los directivos es que, dentro de la empresa familiar, existe una parte emocional que va de serie y que no es negativa necesariamente, al contrario, está ligada a la identidad histórica y de valor». La recomendación desde el círculo para «la empresa familiar es que sea de obligado cumplimiento que el familiar que se vaya a incorporar sea tratado como uno más en los procesos de selección y evaluación de sus cualidades».

Otros pasos al frente

Sus perspectivas son la parte serena de unos cambios que inexorablemente se han producido y cocido a fuego lento, pues junto a Baleària y Grupo Soledad se han consolidado nuevos liderazgos. Uno de los de más largo recorrido es el de Pablo Serna, de TM Grupo Inmobiliario. Hace una década la segunda generación dio el paso adelante y en un primer momento asumió la presidencia su hermana Ángeles Serna. Desde 2019, Pablo ocupa el puesto de consejero delegado y, entre todos, han construido una de las 10 promotoras más relevantes de España que, además de por la bolsa de suelo finalista que posee para desarrollar vivienda, ha sido noticia por liderar el proyecto TM Tower, un rascacielos de 230 metros de altura que se levantará en Benidorm y que pasará a ser el edificio residencial más alto de Europa.

Sin salir de la localidad benidormense, el sector hotelero es prueba inequívoca de ese cambio generacional. Un primer nombre propio es Fede Fuster. El CEO de la cadena hotelera Climia fue elegido presidente de la todopoderosa patronal hotelera de la Comunidad Valenciana, Hosbec, en diciembre de 2022. En la gran manzana turística alicantina, también está la entrada de dos mujeres: Ana Mayor, vicepresidenta del grupo Port Hotels, y Natalia Caballé, nueva directora de imagen corporativa y relaciones institucionales de Servigroup. Ambas asumieron sus respectivos cargos en febrero de 2024.

La familia Perán, en las instalaciones de Pikolinos y Martinelli. / Matias Segarra

En el calzado, otro de los sectores de referencia -la provincia alicantina produce aproximadamente la mitad de los zapatos que se fabrican en España-, es donde se han venido escenificando más relevos. En esta década son muchas las firmas conocidas que, como en los casos anteriores, han ido madurando con la salida de sus fundadores. El ejemplo más conocido es Pikolinos, la marca fundada por Juan Perán, con nueva estructura desde 2016. Sus tres hijos, Juan Manuel, Rosana y Carolina, asumieron el control y la dirección. El primero es el presidente ejecutivo del grupo y la segunda ocupa en la actualidad la presidencia europea del calzado. Otra firma que ha consumado el cambio son Gioseppo, con Germán y Esperanza Navarro, y la lista la completan marcas como Wonders, Panama Jack, Mustang, Hispanitas y Pedro García, entre otras.

Jóvenes veteranos

Algunos de ellos ya son jóvenes veteranos y, por eso, no sorprende ver la naturalidad que se han visto en grupos familiares como los Server de Pedreguer, gestora de Rolser. La firma de los famosos carritos de la compra está dirigida por Mireia Server, CEO desde abril de 2018, y su primo Vicente Server. Ellos son parte de la tercera generación y los autores de introducir estos objetos en portadas de revistas de moda francesas y museos estadounidenses, dando un importante empuje a la facturación de la compañía que ya supera los 20 millones.

De un objeto se puede saltar a otro como el de las perchas. El imperio Erum tiene como punto de partida este elemento que nutre a multinacionales como Inditex. Así lo señala Coral Erum Gregorio, que dirige la empresa junto a sus hermanos Blanca y Juan Manuel, y su padre, Juan Manuel Erum Pascual. Un auténtico gigante que, con una facturación de 130 millones de euros y más de 3.000 empleados, cuenta con nueve plantas de producción en emplazamientos como Marruecos, Turquía, Polonia, la India, Bangladés y la propia España, además de 22 centros de operaciones distribuidos estratégicamente para llegar a 129 países.

Mireia Server, CEO de Rolser. / INFORMACIÓN

«No solo fabricamos perchas, sino que nos hemos convertido en un socio estratégico para las principales firmas de moda a nivel mundial, aportando innovación, sostenibilidad y eficiencia en cada etapa del proceso», subrayó Coral Erum en una reciente entrevista. Y es que la diversificación ha ganado enteros en la compañía y, además de la línea de hogar, hay abiertas divisiones de seguridad vial.

Con las luces largas, pero en las portadas de las últimas semanas, está César Quintanilla. El recién elegido presidente de CEV Alicante es el responsable de los Laboratorios QPharma y segunda generación al frente. Forma parte del grupo de veteranos, pues acaba de pasar el umbral de los 50, pero su nombre está ligado en este último mes a la más alta representación empresarial de la provincia. No solo por su presidencia al frente de la patronal, sino porque desde hace dos años forma parte del comité de la Cámara de Comercio y, salvo cambio en el guión político, será nombrado también presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante. El grupo familiar tiene una vocación de diversificación, pues su hermano Hugo es el encargado de estar al frente del proyecto familiar agrícola de aceite de oliva.

Puestos a estar en los focos, hay otro sector como el de la gastronomía que también lleva tiempo cocinando el relevo. En la provincia destaca el nombre de Susi Díaz. La laureada chef ilicitana dio forma este año al relevo generacional en su buque insignia, La Finca, y avanzó que los «tres soles» son desde ahora, más que nunca, una cuestión familiar en referencia a Chema e Irene, sus hijos.

César Quintanilla, CEO de Laboratorios QPharma y nuevo presidente de CEV Alicante. / Jose Navarro

Las conclusiones de este recorrido las aporta la presidenta de AEFA, Maite Antón, asociación inmersa en la celebración de su 30º aniversario y que cuenta con cerca de 200 socios: «La pandemia nos hizo reflexionar y recalcular muchas rutas, fue un punto de inflexión a nivel empresarial y personal para todos. Hemos observado que, en algunos casos, se ha producido una aceleración del relevo generacional, bien por motivos personales, bien por la necesidad de adaptarse a una nueva realidad donde la digitalización, la innovación y la gestión del talento han cobrado un papel más relevante».

Más reflexión

Pero más allá de la velocidad del cambio, «lo más significativo es que se ha incrementado la reflexión en torno al relevo, algo que desde hace años se trabajamos desde la AEFA». «Ya no se entiende únicamente como una transición interna, sino como una decisión de largo alcance que afecta a la cultura, la continuidad del legado y la sostenibilidad del negocio», recalca la empresaria.

Al igual que apunta Torres, la presidenta de la entidad considera que «la continuidad no es algo que se haga de forma automática, ni debe hacerse». «Decidir entre un relevo generacional, una profesionalización con directivos externos e incluso una venta requiere un análisis profundo de múltiples factores: desde la voluntad y la preparación de la siguiente generación hasta la situación del mercado, la viabilidad del negocio y los objetivos patrimoniales de la familia», enumera.

Antón, que procede del ámbito de la comunicación, se muestra partidaria de dejar libertad en la elección y de sumar puntos a favor del territorio. «Cada decisión es legítima si está bien estudiada y consensuada con los miembros de la familia. Lo que sí vemos es que cada vez hay más madurez a la hora de abordar estas cuestiones. Las familias empresarias son más conscientes de que el relevo no se improvisa. Se planifica. Requiere tiempo, formación, comunicación y, en muchos casos, apoyo externo».