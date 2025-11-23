¿De qué vivirán actores o escritores en la era de la inteligencia artificial y la piratería?

"Cuanto empecé a trabajar eran los inicios de Youtube y vi a muchos creadores de contenido lamentando en sus canales que no podían ganar dinero con su vídeo porque habían incluido una escena de una película y se lo habían censurado. Parecía que los propietarios de copyright eran como parásitos que no les dejaban prosperar", recuerda el periodista Simon Riaux.

Es solo un ejemplo de la visión o más bien desapego que muchos jóvenes tienen sobre figuras como el copyright o las leyes sobre propiedad intelectual. Una imagen que no ha mejorado demasiado con el tiempo y a la que ahora se une el uso muchas veces no consentido de todo tipo de contenidos para entrenar la inteligencia artificial.

La situación preocupa y mucho en un continente como Europa, donde la cultura tiene un peso más que notable en la sociedad y también en la economía de la mayoría de países. Para ser exactos, casi un 7 % del PIB y alrededor de 17 millones de empleos dependen directamente de industrias con un uso intensivo de la propiedad intelectual. Es decir, de las denominadas industrias creativas.

El dato procede de un estudio de la Oficina Europea de Patentes y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO), la euroagencia con sede en Alicante, que esta semana ha organizado su primera Conferencia sobre Derechos de Autor, con la participación de cientos de profesionales y expertos llegados de todos los países de la UE.

Un evento en el que se reservó una mesa para conocer también la voz de los principales afectados por esta situación. Es decir, actores, escritores, guionistas, desarrolladores de videojuegos o diseñadores de moda. Unos profesionales que han visto sus derechos muchas veces vulnerados con la expansión de la tecnología.

¿Contenido gratis?

"El panorama creativo ha cambiado y también debe hacerlo la ley para protegernos. El 70 % del contenido que se crea se puede conseguir online sin pagar", se lamentaba la actriz francesa Nathalie Boyer, con una larga carrera a sus espaldas.

Un momento de la conferencia sobre derechos de autor celebrada en la EUIPO. / PILAR CORTES

En su caso, la interpretación de los actores no está protegida por los derechos de autor, propiamente dichos, pero sí por los llamados derechos conexos, que deben abonarles cada vez que, por ejemplo, una de sus películas se reemite en televisión. "En una función de teatro, si la gente viene a verme tres veces, paga tres entradas. Y también cuando se emite por la televisión. ¿Por qué tiene que ser diferente en las plataformas?", denunciaba, desde el escenario del auditorio de la EUIPO.

La IA ha complicado aún más la situación, con los programas que pueden reproducir y generar nuevas imágenes y audios imitando a los existentes. La actriz recordó que hay estrellas como Michael Caine o Matthew McConaughey que ya han licenciado su voz para estos usos, "pero lo que necesitamos es que haya leyes que nos protejan a todos, no solo a unos pocos". "No es solo dinero, es dignidad y proteger la creatividad", insistió la francesa.

Nuevas generaciones

"Llevo 40 años en esta situación y veo que muchos problemas son los mismos. Lo que sí he percibido es que la brecha actual entre la nueva generación y lo que vosotros queréis (en referencia a los creadores) es actualmente demasiado grande y hay que cerrarla", señaló, por su lado, el músico y compositor de bandas sonoras Andy Smeets.

Para ello abogó por dar más educación a los jóvenes sobre lo que suponen estos derechos y las repercusiones que tiene no respetarlos. "Al igual que las dos jóvenes que han hablado antes, necesito dinero para poner comida en mi mesa", apuntó. Al respecto, consideró que el nuevo Centro del Conocimiento sobre Derechos de Autor que ha puesto en marcha la EUIPO puede ser una buena herramienta para difundir la importancia de este tipo de figuras y también abogó por una mayor armonización de la legislación entre los distintos países.

"Hacer un libro normalmente cuesta unos dos años. Trabajo unas 50 horas semanales, así que son 200 horas al mes, 5.000 horas en total. Y durante ese tiempo no nos pagan. Invertimos nuestro tiempo y dinero", explicó la novelista y guionista Grazyna Plebanek.

Asistentes a la conferencia. / PILAR CORTES

"Cuando el libro llega a las librerías vale 20 euros, pero yo solo recibo un euro. Pero es que el mismo día del estreno, los piratas ya han publicado mi libro en internet y puedes encontrarlo gratis. Además, la IA roba mi libro sin preguntar y sin pagarme", insistió la escritora, convencida de que será imposible que la cultura subsista a esta revolución sin subsidios ni protección.

"La literatura no es un hobby, es un trabajo que también crea empleos para otros", añadió para recordar toda la gente que vive de la industria editorial o del audiovisual.

Obras creadas con IA

Sobre la competencia que supondrán las obras generadas completamente con inteligencia artificial, Plebanek se mostró contundente: "La IA puede crear historias, pero solo sobre algo que ya se ha escrito -señaló, en referencia a que necesita ser entrenada con contenido ya existente-, nunca será algo innovador o provocador".

En esta misma línea, el diseñador de moda Lucian Broscatean se mostró convencido de que la única manera de atajar este problema es con más educación y concienciación, y dejando claro que, si no se protege a los creadores, no sólo ellos saldrán perjudicados, "sino todo el sistema económico".

"Cuando miro a la gente, todos van mirando el teléfono móvil. Si no ponemos contenido europeo en esos teléfonos, acabaremos colonizados por otros", insistió Grazyna Plebanek.