Un Black Friday con menos presupuesto en Alicante

La subida generalizada de los precios en los últimos años pasa factura a una de las fechas más consumistas del año, la del Black Friday. A pesar de las ofertas que caracterizan esta campaña, el poder adquisitivo de muchas familias se ha visto resentido, ante la necesidad de destinar un mayor porcentaje de sus ingresos a comprar productos básicos, lo que deja menos margen para caprichos y regalos, por muy baratos que estén.

Así lo refleja la última encuesta realizada por la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana que, no obstante, también deja claro el arraigo que ha conseguido esta promoción en muy poco tiempo.

Así, un 70 % de consultados piensa aprovechar los descuentos y rebajas para hacerse con algún artículo, frente a solo un 30 % que no tiene prevista ninguna compra esta fecha, principalmente por falta de necesidad o por desconfiar de la veracidad de las ofertas que se publican ese día

Entre los que sí comprarán, la mayoría lo hará motivado por la intención de adelantar las compras de Navidad o aprovechar descuentos en productos que desean adquirir.

Impacto de la inflación

Esta encuesta también señala que la inflación ha alterado las decisiones de compra de un 48% de la ciudadanía. El 53% prevé reducir su presupuesto respecto a años anteriores, mientras que un 31% lo mantendrá y el resto lo aumentará. El gasto previsto se concentra mayoritariamente en un rango de entre 50 y 150 euros, reflejando un consumo más racional y menos impulsivo.

Cientos de personas se adelantan a las compras navideñas con el Black Friday / Álex Zea - Europa Press - Archivo

En cuanto a los sectores más demandados, la tecnología, la moda y el calzado, y los electrodomésticos se sitúan a la cabeza. La encuesta también detecta un crecimiento del interés en perfumería, cosmética y artículos deportivos, mientras que sectores como viajes o cultura quedan en un segundo plano. Estas tendencias confirman que las compras se orientan principalmente hacia productos prácticos o destinados a regalo.

Las compras online se consolidan como la modalidad preferida por la mayoría de las personas consumidoras, aunque un porcentaje significativo continúa optando por las tiendas físicas para comprobar el producto o acceder a ofertas exclusivas. Las plataformas de comercio electrónico y las grandes superficies concentran la mayor parte de la actividad, si bien el pequeño comercio local mantiene una presencia destacada entre quienes valoran la cercanía y la confianza.

Internet y redes sociales

Respecto a las fuentes de información utilizadas para conocer las promociones, predominan Internet y las redes sociales, seguidas por los medios de comunicación tradicionales y el email marketing, lo que evidencia el papel esencial de los canales digitales en la planificación de las compras.

La Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana concluye que el Black Friday es una campaña comercial de gran interés para la ciudadanía valenciana, convirtiéndose en el inicio de la campaña navideña, y, por lo tanto, un adelanto de las compras de Navidad. No obstante, el continuo incremento de los precios está impulsando un consumo más responsable y planificado. Por ello, recomienda comparar precios, verificar la veracidad de las ofertas y planificar el gasto para evitar compras impulsivas, además de apostar por el comercio local y opciones de consumo sostenible.

Por último, la UCCV advierte también sobre las estafas que suelen incrementarse en épocas de mayor consumo, como el Black Friday o la Navidad. Entre ellas destacan la suplantación de identidad y la aparición de páginas web falsas que ofrecen artículos muy atractivos que, en realidad, no existen.