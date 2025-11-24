El campo de Alicante se pasa a lo ecológico

La agricultura ecológica está de moda en la provincia de Alicante. Así al menos se desprende de las estadísticas del sector, toda vez que la superficie cultivada ha crecido un 12 % en los últimos cinco años empujada por la demanda internacional. En la actualidad son 39.256 hectáreas las que se dedican a este tipo de producción, y la práctica totalidad de los 400 millones de euros que se facturan proceden de la exportación. En cualquier caso, no todo es oro lo que reluce, dado que los agricultores ven el futuro con mucha incertidumbre debido a unos precios cada vez más ajustados, lo que está poniendo en riesgo una actividad que tiene unos costes más elevados que los de la agricultura convencional.

La pitahaya se adapta muy bien a este tipo de clima y cada vez hay más demanda, sobre todo de Europa Xu Chen — Agricultor de Elche

De acuerdo con los datos del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, la superficie de este tipo de cultivos en la provincia de Alicante ha crecido alrededor de un 12 % desde el año 2020, hasta las 39.256 hectáreas, con un leve retroceso el año pasado que, en cualquier caso, se justifica con la fuerte sequía que incidió de manera notable en el Medio Vinalopó.

Xu Chen muestra el interior de una pitahaya cultivada en ecológico. / AXEL ALVAREZ

De acuerdo con la información facilitada, el cultivo más extendido es el de los frutos secos, con 8.161 hectáreas, seguido por el olivar para aceite con 4.340, los cítricos con 3.996, el viñedo para vino con 2.415, los cereales con 1.496, las hortalizas con 814 y los frutales con 512.

En lo que respecta al resto de la Comunidad Valenciana, encabeza la superficie dedicada a la producción ecológica la provincia de Valencia, con 61.115 hectáreas, mientras que en Castellón se contabilizan 34.356.

La oliva no es un producto demasiado difícil de cultivar en ecológico y el aceite se paga mejor José Miguel Ferrando — Productor de Millena

El volumen de facturación a nivel autonómico es de 832 millones de euros, de los que alrededor de 400 corresponden a la provincia de Alicante, debido a la elevada cantidad de limones y almendras que se comercializan y que generan un volumen más amplio que otros productos. Se da la circunstancia, además, que prácticamente el 95% de esa facturación corresponde a la exportación, dado que la mayor demanda del género ecológico se concentra en el extranjero, principalmente en Europa.

De hecho, es esa demanda internacional la que ha hecho que los cultivos hayan crecido de manera exponencial en los últimos cinco años, por parte de un público que busca productos más sanos, donde no se utilizan productos químicos.

El precio se multiplica por cuatro en las tiendas por culpa de los intermediarios José Daniel Rodríguez — Agricultor de Sax

Así se expresa Xu Chen, un agricultor de origen chino que lleva en España desde hace 40 años y que cuenta con una plantación de pitahaya entre Elche y Dolores. Según explica, «es un fruto tropical que se adapta muy bien a esta zona por el clima. El motivo por el que me decanté por el cultivo ecológico es porque no hay mucha diferencia en el precio, al menos en este tipo de producto, y gana atractivo para los consumidores».

La plantación tiene una extensión próxima a las seis hectáreas, de las que obtiene una producción de unos 100.000 kilos. «Tengo más demanda en Europa que en España, pero esta fruta se va conociendo cada vez más y poco a poco va abriéndose hueco también entre las preferencias locales», indica.

Aceitunas cultivadas en ecológico en las inmediaciones de Millena. / JUANI RUZ

Chen cuenta también con plantaciones en China, en este caso de kiwis, si bien allí se cultivan de manera convencional.

Otro ejemplo de agricultura ecológica es José Miguel Ferrando, de la Almàssera de Millena, donde cultivan aceitunas ecológicas desde hace nada menos que 25 años. «Buscamos una línea para diferenciarnos, y la ventaja con que contamos es que el de la oliva no es un cultivo que sea demasiado difícil de cultivar en ecológico, quizá sí para controlar algunas plagas como la mosca, pero por lo demás, bastante parecido».

Antes aceptaban los limones con defectos, pero ahora los descartan y nos quedamos sin cobrarlos Ginés Perales — Agricultor de Jacarilla

Son alrededor de 300.000 kilos de producción, y la ventaja, apunta, es que el precio del aceite resultante es un poco mayor, entre 1 o 1,20 euros. «El consumidor lo aprecia, pero a veces más por el hecho de que cogemos la oliva muy verde, al principio de la campaña», especifica.

También se dedica a las aceitunas, además de a la almendra, José David Rodríguez, quien tiene 80 hectáreas dedicadas a este tipo de cultivos en Sax. Y el mensaje, en su caso, ya no es tan optimista, dado que hasta hace bien poco también tenía viñedos en ecológico que ha tenido arrancar. «Era una ruina, porque no podía cubrir los gastos», lamenta.

La demanda se está frenando en Alemania, que es la que tiraba del carro, y el futuro es muy incierto José Vicente Andreu — Presidente de Asaja Alicante

Destaca que empezó con el ecológico «pensando en el futuro, porque la gente cada vez se cuida más y quiere un producto de mayor calidad. Pero poco a poco han empezado a pagarnos prácticamente lo mismo que por lo que se cultiva de forma convencional, algo que después no se refleja en las tiendas, porque por culpa de los intermediarios el precio se multiplica por cuatro, cuando debería ser por dos».

Pitahayas listas para su comercialización. / AXEL ALVAREZ

En parecidos términos se expresa Ginés Perales, quien tiene una explotación de cítricos en Jacarilla, de la que obtiene unos 150.000 kilos de limones. «Llevamos ocho años de ecológico y al principio se trabajaba de otra manera, dado que aunque el producto tuviera algún defecto se aceptaba. Pero ahora te lo descartan y lo envían a la industria, que paga muy poco o nada», subraya.

Plagas

También destaca que han llegado plagas que o bien no pueden combatir por las limitaciones en el uso de productos, o porque tienen que utilizar depredadores que son muy caros. «La gente se está desencantando», indica.

El presidente de Asaja Alicante, José Vicente Andreu, quien tiene un centenar de hectáreas de cítricos y almendros, se apunta a esta última apreciación. «Hay un parón de la demanda en Alemania, que es la que tiraba del carro, y los precios no compensan, porque producir en ecológico es más caro, dado que hace falta más mano de obra». Los recortes en la PAC, añade, también pueden dejar a miles de hectáreas sin ayudas, que es lo que hasta ahora estaba compensando. «Estamos en un momento de mucha incertidumbre», concluye.