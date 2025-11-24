Costa Cruceros elige a Alicante como puerto base con salidas semanales alternas desde abril

La compañía italiana Costa Cruceros ha elegido a Alicante como puerto base, ofreciendo a partir del 15 de abril del próximo año embarques y desembarques semanales alternos. Será con el Costa Pacífica, que zarpará también desde Valencia con una ruta que incluye La Spezia, Roma, Savona, Marsella y Palma.

La propuesta, según la información facilitada desde la compañía, permitirá a los viajeros disfrutar de un itinerario de ocho días de forma cómoda y cercana, embarcando y desembarcando directamente en Alicante o Valencia según la semana de salida.

El Costa Pacífica surcando el Mediterráneo. / INFORMACION

Con destinos emblemáticos del Mediterráneo y sin necesidad de vuelos, la experiencia se vuelve aún más accesible. Además, Costa Cruceros ofrecerá un servicio gratuito de autobús a Valencia cuando el embarque o desembarque se realice en Alicante, y viceversa, facilitando la conectividad entre ambos puertos.

El itinerario del Costa Pacifica incluye una selección de destinos mediterráneos que combinan cultura, historia y estilo de vida. Desde la la costa levantina hasta la monumental Roma, pasando por La Spezia, Savona, Marsella y Palma. Cada escala ofrece una experiencia diferente, pensada para disfrutar del ritmo y la vitalidad del sur de Europa.

A bordo, el Costa Pacifica ofrecerá amplios servicios, que pasan por restaurantes , espectáculos en vivo, piscinas panorámicas y un spa con vistas al mar.

El interior del Costa Pacífica. / INFORMACION

Los embarques y desembarques de Costa Cruceros estaban previstos inicialmente para junio, con la finalidad de comprobar la aceptación de sus rutas. Finalmente, sin embargo, se ha decidido adelantar la iniciativa al mes de abril.

La elección de Alicante por parte de Costa como puerto base no hace otra cosa que reforzar la ciudad como punto de destino y salida de cruceros. Tal y como ya se adelantó, la Autoridad Portuaria alicantina prevé recibir 112 escalas de cruceros a lo largo de 2026, lo que supone un incremento del 7,7 % respecto a las 104 previstas para 2025. Este aumento confirma la consolidación del puerto como destino de referencia en el Mediterráneo occidental y su creciente atractivo para las principales compañías del sector. Junto a Costa, también Fred Olsen y Royal Caribean tienen previsto sumarse a SMC como base de cruceros.

Doscientos destinos

Costa Cruceros es una compañía italiana con sede en Génova, que forma parte de Carnival Corporation & plc, el mayor grupo de cruceros del mundo. Desde hace más de 75 años, los buques de Costa surcan los mares del mundo, llevando a sus huéspedes a unos 200 destinos diferentes para descubrirlos a través de experiencias únicas, tanto a bordo como en tierra.

En la actualidad, la flota de Costa está compuesta por nueve barcos, todos ellos con bandera italiana, que navegan por el Mediterráneo, el norte de Europa, el Mar Báltico, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y los Emiratos Árabes Unidos, además de ofrecer "La Vuelta al Mundo" y "Grandes Cruceros", para visitar distintos continentes en unas únicas vacaciones.